28 Şubat’tan bir vali portresi

Geçen hafta çarşamba, 28 Şubat’ın yıldönümüydü.

Hani kiminin “darbe”, kiminin “postmodern darbe” diye isimlendirdiği o “iktidar değişikliği” var ya, onun yıldönümü…

Ben “darbeydi-darbe değildi” ağız dalaşına girmeyeceğim.

Biraz zaman geçer, tarih bu siyasi olayı yerli yerine oturtur.

Bugün size, 28 Şubat’ın yaşandığı günlerde Kocaeli’de görev yapan bir valinin portresini çizmek istiyorum.

1996-1999 dönemini… Ne yıllardı o yıllar! Kocaeli, o tarihe kadar Memduh Oğuz gibi bir vali görmemişti. “Su gibi” idi. İçinde bulunduğu kaba göre şekil alırdı. Hoş sohbetti. Derin dini bilgisi vardı. Saf görünürdü, ama konuşmaya başladığında herkes susardı. ANAP döneminde vali oldu, kısa bir süre sonra da Refahyol Hükümeti kuruldu. Memduh Bey’in halini görmeliydiniz. Makam odası, sanırsınız ki, Refah Partisi’nin sohbet yeri. Aralarında belediye başkanlarının da bulunduğu partililerle Umre’ye gittiğini bilirdik. Umre dönüşünde kendisini ziyaret edenlere “Rektifiye oldum geldim” ifadesini kullanırdı.

“Cüppeli Ahmet” ile dostluğu

****** O yıllarda “Cüppeli Ahmet” yeni ünleniyordu. Her salı günü İzmit Mehmet Ali Paşa Camii’ne vaaz vermeye gelir, yer gök inlerdi. Cemaat, caminin etrafındaki sokaklara taşardı. “Cüppeli Ahmet” toplanan paraları İstanbul’a çuvalla taşırdı. “Cüppeli Ahmet”le Vali Memduh Oğuz’un ne ilişkisi var diyeceksiniz. Vali Bey’in, “Cüppeli Ahmet”i vaazdan sonra vali konağında defalarca ağırladığı bilinirdi. Bir gün konuyu kendisine açtığımda, “Devlet olarak, bu tip kişilerin gerçek fikirlerini öğrenmek isteriz” cevabını almıştım.

İmam vali

******** İmamlık ve vaizlik yaptığına gelince… Refahyol Hükümeti’nde rahmetli Necati Çelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik, rahmetli Şevket Kazan ise Adalet Bakanı idi. Vali Bey, Çelik ve Kazan’ın Kocaeli günlerinde, parti programı olsa dahi, yanlarından ayrılmazdı. Namaz vakitlerinde birlikte camiye girer, imamın yerine geçer, imamlık yaparak cemaate namaz kıldırırdı. Bir defasında Doğantepe Köyü’nde vaaz bile vermişti. Bu durum, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne kadar aksetmişti.

Ve 28 Şubat

****** Derken, 28 Şubat 1977 oldu. Hani Erbakan’ın “muhtıra” yediği tarih. Refahyol gitti, yerine Mesut Yılmaz’ın başbakanlığında ANAP-DSP-DTP koalisyonu kuruldu. Vali Memduh Oğuz, anında çark etti. Refah Partililer’i tanımaz oldu. Milletvekili ve belediye başkanlarına kapısını kapattı. Daha düne kadar, önlerine geçip imamlık yaptığı Necati Çelik ve Şevket Kazan’la ilişkisini kesti. Telefonlarına bile çıkmadı. 28 Şubat’a kadar yemeklerde içki içmiyordu, 28 Şubat’tan sonra viski içmeye başladı. 23 Nisan Bayramı akşamı Venüs Restaurant’ta kutlama yemeği düzenledi. Hiç böyle bir uygulama olmadığı halde... Yekta Güngör Özden gibi ne kadar Atatürkçü görüşün sembolü olmuş kişi varsa yemekteydi. Askeri ve sivil protokol tam tekmil. İstanbul’dan ses sanatçıları geldi. Yılmaz Morgül isimli sanatçıyı hatırlıyorum. İlk şarkısını söyledikten sonra kısa bir konuşma yaptı. Vali Memduh Oğuz’u yıllardır tanıdığını, kendisine Atatürk sevgisini Memduh Bey’in aşıladığını, ilk Atatürk rozetini O’nun taktığını, anlattı da anlattı. Orada olsaydınız, Vali Memduh Oğuz’un Atatürkçülüğü ile ilgili duyduğunuz sözler karşısında gözleriniz yaşarırdı. Her neyse… Vali Bey, 28 Şubat’tan sonra, kendisinin Refah Partisi çizgisinde olmadığını anlatabilmek için çok çırpındı.

1999’da, depremden kısa bir süre sonra Kırklareli’ne atandı, oradan da merkeze alındı.

AKP döneminde Memduh Oğuz

****** AK Parti iktidara geldikten sonra, Memduh Bey, vali olabilmek için Ankara’nın yollarını çok aşındırdı. Kocaeli’deki “icraatlarını” referans olarak gösterdi. Bir baktık, 25 Aralık 2010’da Isparta Valiliği’ne atandı.

Fethullah Gülen sayesinde atandığını bilmeyen yoktu.

Zaten kendisi de saklamıyordu.

Isparta’da FETÖ’nün bayraktarlığını yapıyordu.

Kaldırılan her taşın altından o çıkıyordu.

Tam yerini bulmuştu.

Ağustos 2013’te emekli oldu, Isparta’ya yerleşti.

30 Mart 2014 seçimlerinde, Isparta Belediye Başkanlığı’na AKP’den başvurdu, aday gösterilmedi.

15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden sonra, tutuklanan valiler arasında doğal olarak Memduh Oğuz da vardı.

Hakkındaki suçlamalar ağırdı:

*Silahlı terör örgütü kurma ve yönetme.

*Silahlı terör örgütüne üye olma.

*Hukuka aykırı kişisel verileri kaydetme.

*Şantaj.

*Özel hayatın gizliliğini ihlal.

*Resmi belgede sahtecilik.

*Zimmet.

*İcbar suretiyle irtikâp.

(Zorlamayla mal edinme)

*Görevi kötüye kullanma.

*6415 sayılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet.

*Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak.

*Haberleşmede “Bylock” uygulaması kullanmak.

Memduh Oğuz, altı yıl hapse mahkûm oldu, cezasını çekti cezaevinden çıktı.

Çıkarılacak ders

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Memduh Oğuz, kişiliği tam oturmamış bir valiydi.

Devletin devlet gibi yönetilmediği dönemlerde, o da esen rüzgâra göre hareket etti, savruldu gitti.

Aslında halen görevde bulunan vali ve üst bürokratların, “Memduh Oğuz olayı”ndan çıkaracağı çok ders var.

Esen rüzgâra göre hareket edenlerin, dik duramayanların sonu, görüldüğü gibi hüsran!

Devlet, devlet ciddiyetiyle yönetilmeli.

İktidarların günlük çıkarları doğrultusunda değil!

Esen rüzgâra göre hareket edenler, “Memduh Oğuz’un sonunu” akıllarından hiç çıkarmasınlar.