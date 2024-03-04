Kira gelirlerinin beyanı başladı

Geçen hafta kira gelirlerinin beyanı ile ilgili olarak bazı açıklamalar yapılmıştı. Bu haftaki yazımızda da eksik kalan açıklamalarla birlikte örnekler yapmaya çalışacağız.

Kiraların döviz olarak alınmış olması halinde, tahsil edildiği tarihteki merkez bankası döviz alış kuru kullanılarak kira tutarının hesaplanması gerekmektedir.

İş yerinden kira alınıyor ve stopaj yapılıyorsa, beyan sınırı 2023 yılı için 150.000 TL’dir. Aynı zamanda konut ve iş yeri kirası birlikte mevcutsa, bir iş yeri kirası ile konut kirasının 21.000 TL istisnadan sonra kalan tutarın toplamanın 150.000 TL ye geçmiş olması gerekmektedir.

Kiralanan iş yeri stopaja tabi olmayıp, örneğin basit usulde bir esnafa kiraya verilmişse beyaz sınırı 2023 yılı için 8.400 TL’dir.

Kira geliri elde edenler mart ayı içinde beyanlarını yapmaları gerekmektedir. Aksi durumda, yani beyan yapılmamış olması durumunda;

--21.000 TL istisnadan yararlanılamaz

--vergi tutarı bir kat fazlasıyla aylık % 3.5 gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.

2023 yılında uygulanacak vergi tarifesi şöyledir

70.000 TL'ye kadar %15

150.000 TL (70.000 TL için 10.500 TL) fazlası %20

370.000 TL(150.000 tl için 26.500 TL) fazlası %27

1.900.000 TL(370.000 TL için 85.900 TL) fazlası %35

1.900.000 fazla(1.900.000 için 621.400 TL) fazlası %40

Örnek 1- emekli olan A şahsı 2023 yılında 180 000 TL konut kira geliri elde etmiştir. Vergiye tabi bir başka geliri bulunmamaktadır. Götürü gider yöntemi seçilmiştir ödenecek vergi şöyledir.

Konut kira geliri = 180.000 TL

istisna tutarı = 21.000 TL

kalan (-) = 159.000 TL

% 15 götürü gider (-) = 23,850 TL

Vergi matrahı =135.150 TL

Hesaplanan vergi = 23.530 TL

Görüldüğü üzere kira gelirinin yaklaşık % 13’ü devlete ait olduğu anlaşılmaktadır. Tabii kira arttıkça oranda artacaktır.

Örnek 2-fabrikada çalışan B şahsının ücret gelirleri toplamı 360.000 tl dir. Konut kira geliri 180.000 TL, iş yeri brüt kira geliri 240.000 TL dir. İş yeri kira gelirinden %20 tutarı olan 48.000 TL stopaj yapılmıştır. Konut kira gelirinin istisnasını aşan kısmı 180.000-21.000= 159.000 TL dir. Bu durumda istisna düştükten sonra kira gelirleri toplamı 159.000+ 240.000= 399.000 tl'dir. İş yeri kira gelir beyan sınırı olan 150.000 TL aşıldığı için her iki kira geliri de beyan edilecektir. Ayrıca toplam gelirler 360.000+ 240.000+ 180.000= 780.000 TL olup 550.000 TL sınırını geçtiğinden kira gelirlerinden 21.000 TL istisna düşülmeyecektir. Beyan şöyledir (tek işverenden ücret olduğu için ücretler beyan edilmeyecek)

Kira gelirleri toplamı = 420.000 TL

Istisna tutarı = yok

götürü gider %15 =63.000 TL

Matrah =357.000 TL

Vergi =82.390 TL

Stopaj (-) =48.000 TL

Ödenecek vergi =34.390 TL