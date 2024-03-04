Başiskele’de bir Anıl Acurman sürprizi gelebilir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha önce 32 km kare alanlı küçücük bir belediyeydi. Kaynakları çok kısıtlıydı. Buna rağmen Yuvacık Barajı, Beğendik, İzgazla doğal gaz getirilmesi ile hava kirliliğine son verilmesi, buz pateni, Süleyman Demirel Kültür Merkezi gibi kalıcı ve önemli eserlere imza atıldı. Kocaelispor, Türkiye Kupasını kazandı. Avrupa kupalarına katıldı. Kocaeli tiyatrosu, sporu kültür ve yaşam alanları ile ulusal düzeyde bilinen ve tanınan bir kent olmuştu.

CHP’nin ciddi hataları nedeniyle 2004’te belediye Ak Partiye geçti. Hemen arkasından belediye yetki alanları tüm ili kapsar hale getirildi. 32 km karelik alan 320 km kareye çıkmış,belediyeye müthiş kamu kaynakları gelmeye başlamıştı.

B günkü rakamlarla 30 milyar doları bulan 10 yıllık süredeki ciddi kaynağa ragmen AKP’li belediyelerin kente kazandırdıkları önemli eserler yok. Son dönemde tramvay gibi çok geç kalınmış işler yapıldıysa da gelen kaynaklara göre çok yetersiz bir belediyecilik anlayışı görülüyor.Eğer muhalefet partileri sıkı çalışmış olsa geçen seçimde bile kentte ciddi bir değişim oluşabilirdi. Örgütsel anlamda ve tercihlerdeki önemle eksiklikler yüzünden bu başarılamadı.Bu dönem de ciddi eksikliklere devam ediliyor.Burada onların ayrıntısına girmek istemem. Ama bu eksikliklerin bu dönem adayların ciddi çalışmaları ile kapatılacak gibi gözüküyor.

İzmit’in Fatma Kaplan Hürriyet’in etkili liderliği ile tekrar devam kararı vermesi, Derince’de Sertif Gökçe’nin yıllardır yaptığı çalışmalar nedeniyle ipi göğüslemesi, Karamürsel’de,Ahmet Çalık’ın da uzun süredir yaptığı çalışmalarla seçimi kazanabilmesi ve diğer ilçelerdeki sürpriz gözükebilecek sonuçları eklemek mümkün.

Ama bence en enteresan seçim Başiskele’de yaşanabilir. Geçen seçimde Başiskelede AKP adayı 32 bin, CHP’lilerin büyük ölçüde destek verdiği Saadet Partisi adayı 15 bin, yine CHP’ in ittifak nedeniyle desteklediği İyi Parti adayı da 8 bin civarında oy almışlardı.

Şimdi bölgede geçmiş denemlerde başarılı belediyecilik yapan Hüseyin Ayaz bağımsız aday ve görünen o ki AKP’nin 32 bin oyundan oy alacak.Seçimi kazanacağını düşünüyor, ama kaybetse de 8 yada 10 bin civarında AKP’den oy koparacaktır. Saadet Partisinin adayı Av.Zafer Mutlu da iddialı ve sağ seçmenden oy alacağı görülüyor. Yeniden Refah Partisi ve Saadet gibi parti adaylarının da sağ seçmene yöneldikleri CHP seçmeninin de blok oy kullanacağı düşünüldüğünde Başiskele’de sürpriz bir sonucun çıkması mümkün.

Anıl Acurman genç,atak, akıllı işler yapabilen bir kişilik. Adaylığına gelen saçma sapan itirazı inatla halleden,mücadeleden çekinmeyen bir kişilik özelliği var. Süleyman Demirel’in Bülent Ecevit’in çok genç yaşlarda siyasette etkili oldukları düşünüldüğünde gençlerin önünün açılmasına çalışmakta fayda var.

Başiskele en çok İzmit’ten göç alıyor.Başiskele’de ciddi kentleşme ve modernleşme var.AKP’li belediye bu modernleşmeye cevap verecek işler yapmıyor,sadece kendisinin geleneksel seçmenine çalışıyor. Seçim alabilmek için sadece onlara güveniyor. Ama kent aldığı göç ile çok değiyşmiş durumda. AKP’li belediyenin ulaşmadığı bu kesime CHP ulaşmaya başladı.AKP’ye de gelenekçi seçmenden de önemli tepkiler oluşmaya başladı. CHP yapması gerekeni yaparsa her kesimden oy alabilecek bir yapıya ulaşmış durumda Anıl Acurman da bu kesimlerin sıcak bakabileceği bir aday. Bu şartlarda iyi çalışılırsa Anıl Acurman’ın sonuç alması hiç sürpriz olmaz.

Bir zamanlar Değirmendere CHP’nin kalesiydi.AKP önekli bir sürprizle bu kaleyi elde edebildi. Son dönemde Başiskele de AKP’nin kalesi olarak kabul ediliyordu. Değirmendere’de yaşanan değişimin bir benzeri CHP adına neden Başiskele’de yaşanmasın. Başiskele aldığı büyük göç ile Kocaeli’nin yeni İzmit’i haline geldi. Bu nedenle Başiskele’de de bu değişimin CHP lehine yaşanması için en küçük bir neden yok.

Başiskele’de Anıl Acurman sürprizi yaşanırsa kimse şaşırmasın.