Yolunuzu doğru seçin!

Sevgili okurlarım, Türkiye’de yol ikiye ayrıldı.

Yolun biri; “ Atatürk ve Cumhuriyet ilkelerine, yani çağdaşlığa, uygarlığa, laikliğe, demokrasiye, üreten ekonomiye, evrensel hukuk düzenine, adalete, bağımsızlığa, özgürlüğe, insan haklarına, bilimsel eğitim-kültür ve sanata, emperyalizm karşıtlığına, kurumsal devlet yönetimine, cinsel eşitliğe, ekonomik refaha ve zenginliğe, her yönüyle kalkınmışlığa, toplumsal birliğe, milli bilince, onurlu devlet ve onurlu millet olmaya” gidiyor...

Diğer yolun sonu ise, “çağ dışılık, yani dincilik, yobazlık, vurgunculuk, çıkarcılık, şeriatçılık, emperyalizme tutsaklık, tek adam yönetimi, kuralsız ve kurumsuz devlet, toplumsal ayrımcılık, borç ekonomisi, cinsel ayrımcılık, hukuk tanımazlık, adaletsizlik, ekonomik ve siyasal kölelik, cahillik, yoksulluk, fakirlik, dinsel tutsaklık, ümmet bilinci, geri kalmışlık, kayırmacılık, toplumu Allah’la aldatma, onurunu kaybetmiş devlet ve millet”!

İster kabul edelim, ister etmeyelim…

İster içimize sindirelim, ister sindirmeyelim…

Yazımın başında söylediğim gibi, Türkiye’de yol ikiye ayrıldı.

Durup dururken olmadı bu, yolu planlı ve bilinçli olarak ikiye ayırdılar.

Toplumu ayrıştırdılar, böldüler.

İşin en acı tarafı da, “toplumda birliği, beraberliği, kardeşliği ve huzuru sağlamaktan birinci derecede sorumlu” kişiler yaptı bunu.

Bizden olanlar, olmayanlar…

Bize oy verenler, vermeyenler…

Bizi sevenler, sevmeyenler…

Karpuz gibi ikiye böldüler toplumu.

“Bize oy vermezseniz, size hizmet yok!”

Partili Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim mitinglerinde sürekli bunu söylüyor.

Bu, toplumun planlı ve bilinçli olarak bölündüğünün en yetkili ağızdan ifadesi değil mi?

Daha ne desin?

Kendisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı, göreve başlarken TBMM kürsüsüne çıktı namusu ve şerefi üzerine “tarafsızlık” yemini etti, ama seçim mitinginde “Benim partime oy vermeyene, hizmet götürmem” diyor.

Türkiye ne kadar acıdır ki bu hale getirildi.

Eskiden…

Eskiden, demokrasilerin olmazsa olmazı “güçler ayrılığı”, Türkiye’de de vardı.

“Yasama”, bağımsızdı…

“Yürütme”, bağımsızdı…

“Yargı”, bağımsızdı…

Hatta basın; yasama, yürütme ve yargıyı denetleyebildiği için “dördüncü güç” olarak kabul ediliyordu, o da bağımsızdı.

Ya şimdi?

Dört “güç”, dördü de bağımlı.

“Tek kişi”ye bağımlı…

“Tek kişi” ne derse, o!

“Güçler”, artık birbirini denetleyemiyor.

Sıkıntı da burada.

Eğer denetleyebilseydi, inanın Türkiye bu kadar çıkmaza girmezdi.

Herkes “kurallara uygun” hareket eder, kural dışına çıkanlara “cezai yaptırım” uygulanır, sorunlarımız büyümeden çözülürdü.

Şimdi her şey “Arapsaçına” döndü.

Umutlar tükendi mi?

Hayır, tükenmedi.

Yaşamda umutlar hiçbir zaman tükenmez.

Yaşamın özünde “umut” vardır.

Kafanızı kaldırıp bakın, kirazlar tomurcuğa durdu, erikler çiçek açtı.

Her taraf papatya…

Ayaz vurunca, kar yağınca, umutsuzluğa kapıldılar mı hiç?

Baharı beklediler, bahar geldi tekrar yeşerdiler.

Ağaç kadar da mı direncimiz yok?

Bahar, bir gün mutlaka gelecek

Baharın gelmesi için, enseyi karartmamak, yani umudu tüketmemek şart!

Dik ve dirençli durmalıyız.

Bir de…

Yol ikiye ayrılmışsa, ortadan gidilemez.

Ortadan yürümeye çalışmak; korkaklıktır, çıkarcılıktır, sorumsuzluktur, vatan ve millet sevgisi eksikliğidir.

Yürüyeceğin yolu seçeceksin!

O yol seni ve ülkeni, ya uygarlığa, ya da Ortaçağ karanlığına götürecek.

Uygarlığa gitmek de, Ortaçağ karanlığına gömülmek de senin elinde.

Tercih senin!