Yeminlerini tek ayaküstünde yapanlar

Öğretmen olarak, birçok kişiden dinlediklerim, gördüklerim, yaşadıklarım sonunda yazmama vesile oldu; sözün özü ancak bu kadar tutabildim kalemimi.

Öğretmen ve doktor hatasının geri dönüşü yoktur ya da çok zordur demiştim. Son zamanlarda öğretmenin kıymeti de yok. Kimse çocuğunu öğretmene teslim ederken artık “Eti sizin, kemiği bizim” demiyor. Demesin, bunda bir sorun yok. Saygı, güven de duyulmuyor. Aslında en büyük zararı çocuğa bu hal veriyor. Çocuğa “Gözünün üstüne kaşın var,” dese öğretmen şikâyet konusu oluyor. Haberlere, gazetelere düşüyor. Öğretmen ya sürgün, ediliyor ya da işine son veriliyor.

Doktorlar aynı durumda değil. Öyle büyük, öyle onur kırıcı işler yapıyorlar ki anlatılası değil. Elinizden hiçbir şey gelmez. Minareyi çalan kılıfını hazırlar hesabı. Doktorlar bilirkişi okumuşlar. Öğretmenler bilirkişi değil; okumamışlar, çocuktan, eğitimden, eğitim psikolojisinden, çocuk, öğrenci, veli halinden anlamaz. Bu durum içimi acıtmıyor dersem yalan olur.

Çürük elmalardan söz ediyorum. İşini hakkıyla yapan öğretmenlere, doktorlara saygımız var. Öğretmen olmak, doktor olmak kolay iş değil. Herkes işinin hakkını veriyor demek de saflık olur. Bazıları meslek yeminlerini tek ayaküstünde yapmış olmalı ki sözlerinde duramıyor. İsim vermeden anlatayım; mesela bir doktor hastasından onun için kullanmadığı bir malzemeyi almasını istiyor. Emekli hasta bunu Emekli Sandığı’ndan istiyor. Emekli Sandığı Doktora “Bu malzemeyi ne için kullandınız? Diye sorunca kılıfına uygun laflarla bir rapor hazırlıyor, herkesi kandırabiliyor. Ne oldu şimdi? Devlet soyuldu. Hasta aracı oldu.

Ayrıca hastaya yapmaması gereken bir şey yaptı; telafisi olmayan zarar verdi. Kime durumu anlatacaksınız? Doktorlar odasına… Öyle bir şey yok. Kimi kime şikâyet ediyorsunuz? Sonuç almak mümkün mü? Oradaki doktorlar kendi içlerinden seçiliyor. Bir yıl biri, öteki yıl başka biri… Nasıl tarafsız, adil karar verebilir? Şimdiye kadar böyle bir şey duymadım.

Diş hekimleri ve odası da aynı sistemle işliyor. Sağlık işlerinin bazı yeminsiz doktorlar yüzünden sakat yürümesi insanı maddi manevi yıkıyor. Hayattan koparıyor. Sosyal işlerine mani oluyor. Başka organların hastalanmasına yol açıyor. Bir de madalyonun öteki yüzü var; hastaya iyi davranmak. İyi davranıyorlar. Yüzüne gülerek ağzının içine yapmadıkları kalmıyor. Yüzüme gülmesin… Benim için bunun önemi yok… İşinin hakkını versin. Ne yapıp yapmadığını bilsin. Hak, hukuk tanısın. Bir yaşlı insan haftada dört defa kapsamlı diş röntgeni çektirir mi? Sayelerinde oluyor. Dişlerden ağzına akan zehir gibi tatla dolaşır mı? Dolaşır. Midesi, kulağı, kalbi, başı rahatsızlanır mı? Rahatsızlanır… Bütün bunların yanında yüklüce radyasyonu da alır, oturur. Sonuç sıfır. Hak aramaya çalışınca yürütülen süreç insanın midesini bulandırıyor. Hastaya zulüm yaşatılıyor. Bıksın, usansın, vazgeçsin, defolsun gitsin, ya da ölsün, diye bakılıyor. Bir de doktorlar ya; yani sözde psikolojik durumları iyi ya, sakin davranıyorlar ya; sanki o zaman haklı oluyorlar. Siz haksızlığa uğramış hasta olarak itirazınızı biraz sesinizi yükselterek yaparsanız; hemen damgayı vuruyorlar. Psikoloğa sevk edelim diyorlar. Yani sakin sakin her haltı yapınca sorun yok. Bir düğmeye basmaya bakar iş, korumalar gelir, kolundan tutuğu gibi dışarı atar. Ne halin varsa gör, zaten hiçbir şey yapamazsın da derler. Ne âla memleket…

Sağlık Bakanlığı bu durumu görmeli… Acil olarak el atmalı… İlla gazetelerin yazması, televizyon programlarına çıkılması mı gerekiyor? Herkes bunu yapamaz… Yapmak istemez… O zaman haksız mı oluyor? Bu işler ilde böyle yürüyor. Bakalım Ankara’da, bakanlıkta durum nasıl? Bu iş için Ankara’ya gideceğim.

Daha yazacak çok şey var da yazmaya utanıyorum. Bu Dünya haksızların dünyası olduğu içim haksızlığı yapan değil de ne hikmetse bu durumu anlatan, açığa çıkaran mağdur duruma düşüyor. Tıpkı tecavüze uğrayanlar gibi; tecavüze uğrayana kemgözle bakılır da işlemi gerçekleştirenden söz edilmez.

“Beni rahatsız etmeyin” diyen belediye üst görevlisi de aklımın bir köşesinde duruyor. Üstlendiği görevin dünüyle ilgilenmemek, bunu istememek ne demek? Bu görevliyi kimler rahatsız edebilir? Bu konuyu bilmek hakkımız olduğunu düşünüyorum.. Önemli.

Devletin tarafsız kontrol mekanizması var mı? Bilmiyorum. Olmalı aslında… Derdimizi kime anlatalım? Olmayan Yalova kaymakamına mı?

Bugün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.