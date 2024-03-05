İnsanlığın bir değil birden çok düşmanı var.

Bunların en başında birbirinin ikiz kardeşi kadar tehlikeli olan uyuşturucu ve silah geliyor.

Uyuşturucunun o kadar çok çeşidi var ki saymakla bitmez.

En çok bilinenleri: Eroin, Metamfetamin, Kokain, Esrar. Crack (Taş), Afyon, Morfin, Marihuana, Haşhaş, Kloroform, Eter…

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin fizyolojik ve psikolojik bakımdan kişide oluşturduğu etkiler; Alışkanlık, tolerans, bağımlılık şeklinde açıklanmaktadır. Kısacası toplumun sağlığı için büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Bu kısa bilgilerden sonra konuyu şuraya getirmek istiyorum.

Dünyanın birçok ülkesinde farklı karşılık bulan, yaptırımlarla önlemler almak için yasal düzenlemeler yapılan uyuşturucu konusunda; Son zamanlardaki tehlikeli yaygınlaşmaya paralel olarak yoğun bir mücadele verilmeye çalışıldığına tanık oluyoruz.

İç İşleri Bakanlığı hemen her gün bu konuda operasyonlar yapıldığını, suç örgütlerinin çökertildiğini açıklıyor.

Çok pahalı olan bu maddeleri imal etmek, yurt dışında üretilen ülkelerden getirmek her kişinin başarabileceği bir iş değildir. Bunun için büyük bir sermaye ve o sermaye ile organize edilmiş guruplar gerekmektedir. Bunların kişiye uzanan sondan bir evvelki ucu torbacılar, son ucu ise kullanıcılardır.

Yapılan operasyonların uyuşturucuyu imal eden, yurda getiren asıl kaynaklarına inmiyor. Yani bataklığı kurutmak yerine bataklıkta sinek avlıyoruz. Yine de, yetmez ama hiç yoktan iyidir diyerek memnuniyetle karşılıyoruz.

Gelelim silah konusuna. Gün geçmiyor ki hemen her gün, silahla işlenmiş şiddet olaylarıyla, silahlı suç örgüt haberleriyle karşılaşıyoruz.

Hiç soruyor muyuz? Ülkemizde üretimi olmayan bu kadar marka ve tipte silah yurdumuza hangi yoldan nasıl giriyor? Kimler tarafından getiriliyor, kimler tarafından dağıtılıyor? Kimler bu yoldan insan kanı ile insan canı ile besleniyor?

Eskiden Kaçak ya da ruhsatsız silahlar konusunda arama ve operasyonlar sıklıkla ve titizlikle yapılırdı. Şimdilerde titizlikle yapılan bu operasyonlara neden hiç denecek kadar rastlamıyoruz?

Aynen uyuşturucu trafiğinde olduğu gibi, çok pahalı olan silahları imal etmek, yurt dışında üretilen ülkelerden getirmek her kişinin başarabileceği bir iş değildir. Bunun için büyük bir sermaye ve o sermaye ile organize edilmiş guruplar gerekmektedir.

6136 sayılı “ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN”, Sadece işlenilen suçlarda ele geçirilen silahlar hakkında uygulanır hale geldi. Suçta kullanılan silahların marka ve tiplerine baktığınız zaman, hepsinin yabancı menşeli ve ülkemizde üretimi olmayan silahlar olduğunu görüyoruz. Bu da gösteriyor ki; Bu silahlar yurdumuza birileri tarafından kaçak olarak getiriliyor ve satılıyor.

Bu kaçak silah tüccarları hem büyük bir yasa dışı gelir elde ediyor. Hem de bir çok insanımızın yaralandığı veya hayatını kaybettiği şiddete neden oluyor. Ondan sonra da örneğin kadına şiddet var diye bar bar bağırıyoruz.

Acaba diyorum. Halkın bu şekilde silahlanmasına silah kaçakçılarının yanında birileri tarafından bilerek mi göz yumuluyor ?. Allah göstermesin ama olası bir karmaşada yasa dışı bir şekilde silahlanmış insanlardan bir beklenti mi var ?

Her gün yazılı ve görsel basında silahlı şiddet haberleri izlemekten bıktık. Bıktık da bununla mücadele etmek halkımızın işi değil. Yüce devletimizin görevli makamlarının ve onların emrindeki güvenlik birimlerimizin ve giderek de yargının işi. Ama görünen o ki bu konuda yeterli etkinlikte bir çalışma gözükmüyor.

Örneğin silahla işlenen suçta, yapılan uygulamalarda ele geçirilen silahın sahibinden yürüyerek bu silahı kimden, kimlerden ne surette, nerede edindiğine dair bir araştırma derinliğine girmiyoruz. Kanımca bu tür işlemler kolaycılıktır. Ya da kaynağına inmek işimize gelmiyordur. Hukuken baktığımızda da bu tahkikat eksiktir.

Yurdunu, halkını seven insanlarımızın, kısacası ülkemizin huzuru konusunda elbette ki birçok çalışma olacaktır, ama onların yanında uyuşturucu ve silah konusundaki devlet etkinliğinin arttırılması gerektiği düşüncesindeyim…