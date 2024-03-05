Makale Yazısı-

Uyuşturucu ve silah…
Raif Kandemir

Raif Kandemir

İnsanlığın bir değil birden çok düşmanı var.

Bunların en başında birbirinin ikiz kardeşi  kadar tehlikeli olan uyuşturucu ve silah geliyor.

Uyuşturucunun o kadar çok çeşidi var ki saymakla bitmez.

En çok bilinenleri: Eroin, Metamfetamin, Kokain, Esrar. Crack (Taş), Afyon, Morfin, Marihuana, Haşhaş, Kloroform, Eter…

Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin fizyolojik ve psikolojik bakımdan kişide oluşturduğu etkiler; Alışkanlık,  tolerans, bağımlılık şeklinde açıklanmaktadır. Kısacası toplumun sağlığı için büyük bir tehdit  oluşturmaktadır.

Bu kısa bilgilerden sonra konuyu şuraya getirmek istiyorum.

Dünyanın birçok  ülkesinde farklı  karşılık bulan, yaptırımlarla önlemler almak için yasal düzenlemeler yapılan uyuşturucu konusunda; Son zamanlardaki tehlikeli yaygınlaşmaya paralel olarak yoğun bir mücadele  verilmeye  çalışıldığına tanık oluyoruz.

İç İşleri Bakanlığı  hemen her gün  bu konuda operasyonlar yapıldığını, suç örgütlerinin  çökertildiğini açıklıyor. 

Çok pahalı olan bu maddeleri imal etmek, yurt dışında üretilen ülkelerden getirmek her kişinin başarabileceği bir  iş değildir. Bunun için büyük bir sermaye  ve o sermaye ile organize edilmiş guruplar gerekmektedir. Bunların   kişiye  uzanan  sondan bir  evvelki  ucu torbacılar, son ucu ise kullanıcılardır.

Yapılan operasyonların  uyuşturucuyu imal eden, yurda  getiren asıl kaynaklarına inmiyor. Yani bataklığı kurutmak yerine bataklıkta sinek avlıyoruz. Yine de, yetmez ama hiç yoktan iyidir diyerek memnuniyetle karşılıyoruz.

Gelelim silah konusuna. Gün geçmiyor ki hemen  her gün, silahla işlenmiş şiddet olaylarıyla, silahlı suç örgüt haberleriyle karşılaşıyoruz.

Hiç soruyor muyuz? Ülkemizde üretimi olmayan bu kadar  marka ve  tipte silah yurdumuza  hangi yoldan nasıl  giriyor? Kimler tarafından getiriliyor, kimler tarafından  dağıtılıyor?  Kimler bu yoldan insan   kanı ile insan canı ile besleniyor?

Eskiden  Kaçak ya da ruhsatsız  silahlar  konusunda  arama ve operasyonlar sıklıkla  ve titizlikle yapılırdı. Şimdilerde titizlikle yapılan   bu operasyonlara neden hiç denecek kadar rastlamıyoruz?

Aynen  uyuşturucu trafiğinde olduğu gibi, çok pahalı olan  silahları  imal etmek, yurt dışında   üretilen  ülkelerden getirmek  her kişinin başarabileceği bir  iş değildir. Bunun için büyük bir sermaye  ve o sermaye ile organize edilmiş guruplar gerekmektedir.

6136 sayılı  “ATEŞLİ SİLAHLAR VE BIÇAKLAR İLE DİĞER ALETLER HAKKINDA KANUN”, Sadece işlenilen suçlarda ele  geçirilen silahlar hakkında uygulanır hale geldi.  Suçta kullanılan silahların marka ve tiplerine baktığınız  zaman, hepsinin yabancı menşeli ve ülkemizde  üretimi olmayan silahlar olduğunu görüyoruz. Bu da  gösteriyor ki;  Bu silahlar yurdumuza   birileri tarafından kaçak olarak  getiriliyor  ve  satılıyor.

Bu kaçak silah  tüccarları hem  büyük bir  yasa dışı gelir elde ediyor. Hem de  bir çok  insanımızın  yaralandığı veya  hayatını kaybettiği şiddete neden oluyor. Ondan sonra da örneğin kadına şiddet var diye bar bar bağırıyoruz.

Acaba  diyorum. Halkın bu şekilde silahlanmasına silah  kaçakçılarının yanında birileri tarafından  bilerek mi göz yumuluyor ?. Allah göstermesin ama olası bir karmaşada  yasa dışı bir şekilde  silahlanmış insanlardan bir beklenti mi var ?

Her gün  yazılı ve görsel basında silahlı şiddet haberleri izlemekten bıktık. Bıktık da  bununla  mücadele etmek halkımızın işi değil. Yüce devletimizin görevli makamlarının ve onların emrindeki güvenlik birimlerimizin ve  giderek de  yargının işi. Ama  görünen o ki bu konuda  yeterli etkinlikte bir çalışma gözükmüyor.

Örneğin   silahla işlenen suçta, yapılan uygulamalarda ele geçirilen silahın sahibinden yürüyerek bu silahı kimden, kimlerden  ne surette, nerede edindiğine dair bir araştırma derinliğine girmiyoruz. Kanımca bu tür işlemler kolaycılıktır. Ya da  kaynağına inmek işimize gelmiyordur. Hukuken baktığımızda da  bu tahkikat eksiktir.

Yurdunu, halkını seven insanlarımızın, kısacası ülkemizin  huzuru konusunda  elbette ki birçok çalışma olacaktır, ama onların yanında uyuşturucu ve silah konusundaki devlet etkinliğinin arttırılması gerektiği  düşüncesindeyim…
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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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