NE İSTİYORSUN, BAKALIM...

Hocam sizinle daha önce konuştuğumuz 'Yaşamda bir şeylere sahip olmayı isteme' konusunda kafam çok karışık. Kendimi ağlaya ağlaya zengin olan insanlara benzetiyorum. İstediklerimin bana gelme biçiminin her aşamasında öfkeleniyorum. Sonra kendimi bir şekilde sakinleştiriyorum. Ama bu alıp kabul etmem ile mi ilgili, yoksa çok mu sabırsızım bilemiyorum? Beni aydınlatmanız lazım.

Bir şeyi merak ettim. Hani bir şey istiyorsun ve sonra her aşamada sinirleniyorsun ya...

Evet hocam, bayağı sinirleniyorum hem de.

Sonunda o şeye sahip oluyor musun?

Evet, oluyorum. Ve kendime kızıyorum bu sefer de. Niye sabredemedim ve sinirlendim diye.

Bu istediğinin sana gelme aşamaları sen de taa eskilerde yaşadığın olumsuzluklara mı benziyor?

Sanırım, evet.

Ve sen de eskisi gibi o istediğin olmayacakmış hissine kapılıp sinirleniyorsun. Doğru mu anladım.

Aynen öyle, hocam.

Sen aslında olumsuzlukları atlattığına inanmıyorsun. Yine olacaklar zannediyorsun. Sen o eski olumsuzlukları yaşayan insan değilsin, artık. Bu yaşadığın kızgınlık bir his. Geçmişteki olumsuzlukları üzüntülerin olarak kabul ettikçe de senden gitmeyecektir. Geçmişte yaşadığın her şeyi deneyim olarak kabul edersen işin kolaylaşır. Deneyim seni güçlü ve tecrübeli biri yapar. Ama hislerine kapılırsan, geçmişteki olaylara travmalarınmış gibi bakmaya başlarsın. O zaman da hassas ve zayıf bir insan olursun.

Yavaş yavaş anlamaya başlıyorum, sanırım.

Burası belki de takıldığın konunun en kolay kısmı. Aslında şaşırtıcı olan devamı.

Devamı da mı var?

Evet. Hayat seninle dalga geçiyor aslında. Geçmişte seni üzen şeylerde bir direncin kalmış mı, ona bakıyor. Sen hızlıca sinirlilik halinden çıkınca istediklerini elde etmeye devam ediyorsun. Bu senin eskiye göre daha bilinçli olduğunu gösteriyor. Peki sana bir soru daha sorayım. Bu istediklerin gerçekten senin istediklerin mi? Yoksa etraftakilerden aşağı kalmamak için mi onlara sahip olmak istiyorsun?

İstediklerimin yüzde ellisi benimle uzun bir süre kalıyor. Bazılarından ise çabukça vazgeçiyorum. Vazgeçtiklerim insanlardan kopyaladıklarım olsa gerek. Bundan sonra isterken daha dikkatli olacağım.

Bir de şöyle düşün; her istediğinin olduğu bir hayatı yaşıyorsun. Ama diğer insanların da tüm istekleri oluyor. O zaman ortalık daha çok karışmaz mıydı? Hayat 'İstediklerimizi vererek ya da vermeyerek' bizlere bir sürü şey öğretiyor. Biz istediklerimizin bize nasıl geleceğini bilemiyoruz. Geleceğine inancı tam olanlar istediklerine kavuşuyorlar. Diğerleri ise sıkılıp yeni şeyler istemeye başlıyor. İstediğin şeyi bekleyemeyecek kadar sevmiyorsan, o da sana gelemiyor. Bir şeyler istiyorsan önce hayata teslim olmayı öğreneceksin. Teslim olmak sana yenilmek gibi geliyorsa, sinirli olma halin hep senin ile kalır, unutma.

Hayat benimle dalga geçmiş, resmen. Ama ben anladım. Hem de ilk olarak kendim gibi olmam gerektiğini anladım. Sonra da beklenti denilen illetten hareket ederek kurtulacağımı fark ettim. Senin de her zaman dediğin gibi; 'İste ve bırak.' Daha çok fırın ekmek yemem gerekse de yapa boza olsa da senin söylediğin şeylere dikkat ederek istediğim hayata ulaşacağıma inanıyorum.

Ne yaşarsan yaşa sadece bu zaman dilimi olduğunu da hatırla. Sonrası, öncesi senin kafanı sadece karıştırır. Sen deneyimlerine, kendine ve de hayata güven ve harekete devam et. Olur mu?

Olur hocam...