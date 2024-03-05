AÇLIK !.. 

İstanbul-Sultangazi’de, henüz 10-11 yaşında bir kız çocuğu, ekmek almak için fırına giderken, onu takip eden bir şahıs, çocuğun elindeki 50 lirayı kapıp kaçıyor!

Düz bir bakış açısıyla, bu kızın elindeki parayı çalıp kaçan kişiye tepki göstermek doğaldır.

Ama, “NEDEN?” diye de sormalı insan.

İnsan, “tertemiz, günahsız” olarak dünyaya geliyor.

Peki, sonra nasıl hırsız, saldırgan ve hatta katil olabiliyor?

Yoksul bir ailede dünyaya gelen, yoksul insanların yaşadıkları mahallelerde yarı aç yarı tok yaşayan bir çocuğun geleceği nasıl olabilir?

Televizyonlarımızda “Yemek Yarışmaları” yapılıyor! Kimi yağını, tuzunu beğenmiyor, kimi yeterince pişmemesini eleştiriyor!

Televizyonlardaki pek çok dizi filmde, “zenginlerin sorunları” işleniyor! Paranın tutsağı, daha lüks yaşam ihtirasındaki, ahlak değerleri çürük insanların öykülerini izliyor yoksullar!

Televizyonlarda çeşitli gıda ürünlerinin reklamları geliyor ekranlara!

O ürünlere erişemeyen insanların “ruh halini” bir düşünün lütfen!

Gazetede bir başka haber dikkatimi çekiyor.

TÜİK araştırmasına göre; son 22 yılda boşanma hızı evlenmeyi geçmiş!

2001 yılında, 554 bin 322 evlilik gerçekleşmiş. 2023’de, nüfus artışına rağmen evlilik sayısı 565 bin 435 olmuş! Sadece yüzde 3.8 artış var.

Ya boşanmalar?

22 yıl önce; 91 bin 994 kişi boşanmış.

2023’de ise yüzde 86.8 artışla 171 bin 881 boşanma yaşanmış!

Boşanmalar bir yana, boşanma sonrası “aile cinayetleri” de artmış!

İŞSİZLİK, işten atılmalar, yetersiz gelir kaynağı ailelerin yıkımında en büyük sorun değil mi ?

Bu ülkede çalışan nüfusun yüzde 50’den fazlası “asgari ücret” ve altında bir gelirle yaşamaya çalışıyor!

Bu koşullarda, “sağlıklı ve dengeli beslenme” mümkün müdür?

Sağlıklı ve dengeli beslenemeyen insanlar “ruhen dengeli ve sağlıklı” olabilir mi?

Aileden sorumlu devlet bakanı, daha çok vatandaşa sosyal yardım yapıldığını söyleyerek övünüyor!

Yardıma muhtaç insanlar “özgürce bir yaşam” olanağına sahip olabilir mi?

Yoksulluk nedeniyle 2 milyondan fazla çocuk “ eğitim hakkını” kullanamıyor, “çocuk işçi” oluyor!

Çocuk işçilerinde yüzde 80’i “kayıt dışı” çalıştırılıyor!

Açlık ve sefalet, insanın da toplumun da dengesini bozuyor!

Bu yüzden “ruh ve sinir hastalıkları” hızla artıyor.

Hastanelerimiz tıklım tıklım hastalarla dolu değil mi?

Ya CEZAEVLERİMİZ?

Ceza evlerimiz de tıka basa dolu ve siyasal iktidar, yeni cezaevleri yapmakla övünüyor!?

Bir ülkede insanların “İNSANCA” yaşayıp yaşayamadığının ölçüsü Hastanelerin ve Cezaevlerinin ne halde oldukları ile ölçülür!

Örneğin, Hollanda’da cezaevleri kapatılıyor!

Demokrasi, insan hakları ve sosyal devletin geliştiği ülkelerde “açlık ve suç” oranları son derece düşüktür!

Örneğin, Almanya’da Devlet her çocuk için 250 Avro çocuk yardımı ödüyor. Çocuklara okullarda yemek veriliyor.

Sağlık ve eğitimin “ticaret metaı” değil!

Aç insan maddi ve manevi açıdan dengesizdir ve her an topluma zarar verebilir.

Sosyal Devlet’in varlığı ve etkinliği, ülke ölçeğinde adalet ve huzur için de çok önemlidir.

Ekonomisi çöküntü içinde, dış borçları süratle büyüyen, vatandaşlarının büyük çoğunluğu sürekli yoksullaşan bir ülkede ne sağlık ne de güvenli bir yaşam olamaz.

Aç insanın ne zaman nasıl bir tepki gösterebileceği bilinemez.

Bu ülkenin en büyük ihtiyacı, gerçek anlamıyla “Sosyal Devlet”i yeniden hayata geçirmektir.