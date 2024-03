YOL ARKADAŞIM…

Haftalar öncesinden defalarca yazdım ki, Teknik Direktör değişikliği çözüm olmaz.

Sahada futbolcular oynuyor ve kenardaki hocanın etkisini ne kadar yüzdeye vurabiliriz, bu oran her fikre göre değişebilir.

Ancak.

Transferleri yüzde yüz hoca yaptı ise, elbette birinci sorumlu hocadır.

Ne var ki, böyle de olsa, gelecek hocanın elinde sihirli değmek olmalı ki, bir anda kötü gidişe dur desin.

Geçelim.

Artık olan oldu ve Kocaelispor’un yapması gereken matematiksel olarak umudunu kaybetmediği sürece ilk iki mücadelesinin içerisinde olmaktır.

Olabilir mi?

Elbette olabilir.

Önemli olan inanmak ise, Camia olarak inancımız her zaman vardı, hala da var.

O zaman sözü fazla uzatmaya da gerek yok.

Uzun yıllar önce amatöre düşmüş iken “Ayağa kalk Kocaeli” sloganı ile başlayan yürüyüşün ardından bu günlere geldi isek.,

“Sokakta oynasan kaldırımda destekleriz” yeminini etmiş isek.,

Her ne şartlar olursa olsun, “Sadece Kocaelisporluyuz” sözünü hiçbir zaman unutmamış isek.,

Yol arkadaşımızı yarı yolda bırakmak bize yakışmaz.

Kocaelispor daha zor şartlar altında dahi sonuca başı dik olarak vardı.

Yine varır.

Oldu da başaramaz isek?

Düşünmek bile istemem ama, elbette dünyanın sonu değil.

Sözünün arkasında olmak İzmit çocuğunun ruhunda var.

Yol arkadaşını yalnız bırakmaz ve hedefe ulaşana kadar desteklemeye devam eder.

Her zamanki gibi...

*

ERZURUM SOĞUK GELDİ.

Rahmetli babam Erzurum’da askerlik yapmış.

Bu sebepten dolayı Erzurum ve Erzurumluları çok severdi.

Hatta Erzurumlulara hemşerilerim derdi.