Devlette kaç Memduh Oğuz var?

Pazartesi günü, eski Kocaeli Valisi Memduh Oğuz’un, 28 Şubat 1997 öncesi ve sonrası değişen “siyasi güç”e göre bir taraftan diğer tarafa nasıl savrulduğunu, sonunun nasıl acı bittiğini anlatmış, yazımı şöyle sonlandırmıştım:

“Memduh Oğuz, kişiliği tam oturmamış bir valiydi. Devletin devlet gibi yönetilmediği dönemlerde, o da esen rüzgâra göre hareket etti, savruldu gitti.

Aslında halen görevde bulunan vali ve üst bürokratların, “Memduh Oğuz olayı”ndan çıkaracağı çok ders var. Esen rüzgâra göre hareket edenlerin, dik duramayanların sonu, görüldüğü gibi hüsran!

Devlet, devlet ciddiyetiyle yönetilmeli. İktidarların günlük çıkarları doğrultusunda değil! Esen rüzgâra göre hareket edenler, “Memduh Oğuz’un sonunu” akıllarından hiç çıkarmasınlar.”

Bunları yazmış ve kendi kendime “Devletteki Memduh Oğuz’lar bitti mi? Acaba devlette hâlâ kaç Memduh Oğuz var?” diye sormuştum.

Kafamdaki soruların cevabını bulmam uzun sürmedi.

Televizyon haberini izliyorum, aaa işte bir “Memduh Oğuz”.

Gazete sayfalarını karıştırıyorum, aaa bir “Memduh Oğuz” da burada.

Araştırmamı derinleştirdim, memlekette “Memduh Oğuz” sayısı gırla!

Seçim dönemi ya, kendilerini o makamlara getirenlere yaranmak ve yalakalık yapmak için bir oradan bir buradan el kaldırıyorlar.

*Efendim, Şırnak’ın İdil İlçesi’nde, vali ve il jandarma komutanı AKP’nin belediye başkan adayı ile birlikte seçim çalışmasına katılmış, vatandaştan oy istemiş.

*Efendim, Mardin’in Artuklu İlçesi’nde, vali, Yeniden Refah Partisi adayını evinden aldırmış ve “adaylıktan çekilmesini” sağlamış. Böylece AKP’li adayın seçilme şansı artmış.

Televizyon haberlerine kulak kabartın, gazetelere şöyle bir göz gezdirin, benzer birçok haber bulacaksınız.

Basına devletteki Memduh Oğuz’ların pek azı yansıyor.

Bir de “Memduh Oğuz’luklarını kamufle ederek” çalışan valiler var.

Gece yarılarına kadar kapı kapı dolaşıyorlar, neymiş, toplumdaki alt grupların dertlerini dinliyorlarmış.

Külahıma anlat!

Devletteki Memduh Oğuz’lar, AKP’ye seçim kazandırmak için tam kadro işbaşında.

Yazık!

Devlet “devlet” olmaktan çıktı, AKP’nin organı haline geldi.

“Devlet valisi” de artık “AKP’nin valisi”!

Memduh Oğuz’u teftiş eden müfettiş anlatıyor

Ankaralı okurum Recep Sanal, Memduh Oğuz’la ilgili yazımdan sonra bir mesaj gönderdi.

İbretlik!

Bakın, Memduh Oğuz ve ülkemizdeki vali atamalarıyla ilgili neler anlatıyor:

“Tanzer bey, kamu yönetimimizin ezelden beri içler acısı olan halini yine somut bir örnekle göstermişsiniz.

Anılan şahsın Kocaeli Valiliği sırasında ben Mülkiye Müfettişiydim. Onunla ilgili bir kaç soruşturma yaptım. Makamında ve sosyal çevresinde artistik patinaja benzeyen şımarık tavırları ile pervasız tutumları çok dikkatimi çekmişti. Zira henüz idareci kişiliği oluşmadan vali yapılmıştı ve bu şımarıklığının temelinde kendini herkesten akıllı zannetmesi ve "Herkesi bir şekilde kandırabileceği!" gibi bir ruh hali yatıyordu. Benim yaptığım soruşturma onun bu duygusunu yıkmıştı.

Konuyu başka bir anımla bitireyim. 28 Şubat'tan çok önce bir ilin valiliğine atanmam gündeme geldi. Atanacağım ilin valisinin de yazınızda bahsettiğiniz şahıs gibi psikolojik sorunları vardı. Merkeze alınacaktı fakat zamanın başbakanının hemşehrisiydi ve ona gidip ağlayınca kararname tıkandı.

Bu defa ruhsal sorunlu valinin başka bir ildeki yaşlı bir valinin yerine atanması plânlandı fakat yaş haddinin dolmasına az zaman kalmış olan o vali de cumhurbaşkanının hemşehrisiydi ve cumhurbaşkanına gidip ağladı.

Sonuçta Başbakanın kulu ile Cumhurbaşkanının kulu sulugöz valiler yer değiştirdiler! Allah’ın kulu bendeniz ise bir süre daha müfettişliğe devam ettim. Sonrasında da amiyane tabirle cılkı çıkmış olan mülki idare mesleğinden ebediyen ayrıldım.

Devletin hali sanki 28 Şubattan önce çok mu iyiydi? Ülkeyi bedevilere teslim edenler, taa Özal zamanından itibaren devlet makamlarını işgal eden işte bu tür kişiliği sıvılaşmış tiplerdi. AKP kadroları da bu gibi kişilik bozukluğu olanlar sayesinde iktidara gelip, mevcut gidişata tuz biber ekerek devlet ciddiyetine tüy diktiler.”