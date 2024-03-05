Kur'an-ı Kerim’den korkmayın, okuyun!

Ramazan için geri sayım başladı…

Ramazan bu yıl 11 Mart’ta başlayacak.

Her yıl Ramazan ayı geldiğinde, Ramazanla ilgili, oruçla ilgili, günahlarla ilgili, sevaplarla ilgili, yasaklarla ilgili peş peşe açıklamalar yapılıyor. Din adamları özellikle dini bayramlar öncesinde görüş ve düşüncelerini açıklarlar. Yeniçağ gazetesinin internet sitesini araştırırken, ilginç bir haberle karşılaştım.

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Haberin başlığı, “İhsan Eliaçık Kuran'da olmayan yasakları açıkladı. Nelerin cezasının olmadığını da söyledi”… Haber dikkatimi çekti. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum;

“Anti Kapitalist Müslümanlar grubunun lideri İhsan Eliaçık, Kuran'da cezası olmayan yasakları açıkladı. Eliaçık, "Kuran'da içki içmenin cezası yoktur, varsa göstersinler" dedi.

Anti Kapitalist Müslümanlar grubunun lideri İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’ın söylediği sözler yeniden gündem oldu. Eliaçık, Kuran’a göre nelerin cezasının olup olmadığını açıkladı. Eliaçık, sosyal medyada gündem olan videosunda içki içmenin, namaz kılmamanın ve örtünmemenin cezasının olmadığını söyledi.

İÇKİ İÇMENİN CEZASI…

Eliaçık, söz konusu videoda şu ifadeleri kullandı:

“Kuran'da içki içmenin cezası yoktur, varsa göstersinler. Yine Namaz kılmamanın da cezası yoktur, Örtünmemenin de yoktur... 110 bin caminin hocasına, müftüsüne, kuran kursu hocasına, diyanetine, ilahiyatçısına vs. kim varsa hepsine meydan okuyorum, varsa çıksınlar göstersinler. Gösteremezler çünkü yok, yok. Yalan üzerine bir din inşa ettiniz ben de püf dedim paniklediniz...

DÖRT SUÇ VAR…

Kuran'da, diğer tüm dinlerde ve inançlarda suç olan 4 şey var:

Öldürmenin,

çalmanın,

iftira atmanın ve

taciz, tecavüz ve zinanın cezası var.

Bu sayılan 4 şey ABD'de suçtur, Çin'de suçtur, Rusya'da suçtur... Tevrat'ta suçtur, İncil'de suçtur, Kuran'da suçtur, Zerdüşlükte suçtur, Mazdekilikte suçtur, Konfüçyanizmde suçtur, Kızılderililerde suçtur, eski Türk Töresinde suçtur."

YASAKLAR-GÜNAHLAR…

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık’ın söylemlerini yukarıda sizinle paylaştım.

Kimisi yasak, günah diyor, kimisi yasak değil, günah değil diyor…

Aslında bu tartışmalara son noktayı koymak bizim elimizde…

Kur’an-ı Kerim’in Türkçe meali var…

Kuran Kerim’in Türkçe mealini okuyun, bir daha okuyun…

ALLAH'IN İLK EMRİNİN “OKU...”

Yıllarca din istismarcıları Kur'an-ı Kerim ile bizleri korkuttular, korkutmaya da devam ediyorlar. Kur'an-ı Kerim korkulacak bir kitap değil, okunacak bir kitap, okunması gereken bir kitap.

Allah'ın ilk emrinin “oku...” olduğu unutulmamalı. Ama maalesef okumuyoruz, okumadığımız için de kim ne söylüyorsa, inanmaya çalışıyoruz, polemiklerin ortasında kalıyoruz.

Allah'ın ilk emri “oku...” olduğuna göre Kur'an-ı Kerim’in Türkçesini mutlaka, ama mutlaka okuyun. Dinle ilgili konuşanlardan, yorum yapanlardan kimin haklı, kimin haksız olduğunu kendiniz belirleyin…