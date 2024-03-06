“Bugün”ü doğru anlamak için “dün”e bakmak şart!

AP, ANAP, DYP ve

AKP’nin rol modeli

DEMOKRAT PARTİ’nin

10 YILI (1)

Günümüz tarih felsefesinin temellerini atan Ortaçağ düşünürü Aziz Augustinus (354-430), “De Civitate Dei-Tanrı’nın Şehri” adlı eserinde tarihin bir “düzen ve döngüsellik” taşıdığını söyler.

Tarih biliminin İslam dünyasındaki kurucusu olarak kabul edilen İbn-i Haldun da aynı görüştedir.

İbn-i Haldun “Mukaddime” adlı eserinde “tarihin döngüselliğine” vurgu yapar, “benzer koşullar oluştuğunda yine benzer sonuçlar ortaya çıkar” görüşünü savunur.

Yani “Tarih tekerrürdür” der.

Doğa bilimlerinde geçerli olan “neden-sonuç” ilişkisinin, sosyal bilimlerde, özellikle tarihte de geçerli olduğunu ileri sürer.

Dünyanın kuralıdır; zaman akar, insan gelişir ve değişir.

Gelişen ve değişen insan, içinde yaşadığı toplumu da değiştirir.

Eğer bir toplumun doğal evrimi yavaşlamışsa, Falih Rıfkı Atay’ın (1894-1971) deyimiyle “geçmiş geçmeyen” olmuşsa, o toplumda bir sorun var demektir.

Toplum, geçmişe saplanıp kalmıştır ve “doğal evrimini” tamamlayamıyordur.

Doğal tarihsel evriminde sıkıntı yaşayan devletler, en nihayet, sürekli gelişen diğer devletlere ayak uyduramazlar ve yıkılırlar.

Bu, tarih biliminin değişmez öğretisidir.

“Bugün”ü doğru anlamak ve değerlendirmek için önce “dün”e bakmak gerekir.

Çünkü “bugün”ün temelinde, “dün” vardır.

“Dün” de “önceki gün”ün sonucudur.

Böylesine bir “nedensellik zinciri”dir tarih.

Geçmişten sonsuzluğa akar gider.

Eski Birleşik Krallık Başbakanı Winston Churchill (1874-1965), “Ne kadar geriye bakarsanız, o kadar ileriyi görürsünüz” der.

Ben de “bugün”ü daha iyi anlamak ve sizlere anlatabilmek, geleceği daha iyi görebilmek için “dün”e baktım.

Demokrat Parti dönemine…

Onlarca yıl iktidar koltuğunda oturup Türkiye’nin kaderini elinde tutan AP, ANAP, DYP ve AKP’nin “rol model” olarak kabul ettiği Demokrat Parti’nin, 1950-1960 arasındaki 10 yılda neler yaptığını araştırdım.

Bu konuda yazılan kitapların hemen hemen tamamını okudum.

Okurken irkildim.

“Dün”e bakarken, “bugün”ü gördüm.

“Bugün”ü yaşarken, “dün”de buldum kendimi.

Aslında bu çalışmayı, bu yıl çıkarmayı düşündüğüm bir kitap için yapmıştım.

Baktım, bugün yaşananlar 1950’li yıllardaki olaylarla çok bağlantılı, sorunların temelinde aynı nedenler var, kitabımın bu bölümünü sizlerle seçimlerden hemen önce buluşturmak istedim.

Sanırım 14-15 gün devam edecek bu yazı dizisi.

Lütfen dikkatle okuyun, “dünde bugünü”, “bugünde dünü” aramaya ve olayları ilişkilendirmeye çalışın.

Gençler, bu yazı dizisiyle DP dönemini tanıyacaklar.

O dönemi yaşayanlar, belleklerini tazeleyecekler.

O dönemle ilgili “önyargılı” olanlar ise, “gerçekleri” öğrenecekler.

Yazı dizisinde neler bulacaksınız?

Yazı dizisinin bazı konu başlıkları şöyle:

*Demokrat Parti dönemine genel bakış.

*DP, nasıl ortaya çıktı?

*Türkiye’nin, ABD emperyalizminin emrine tamamen girmesi.

*Türkiye’nin NATO’ya kabul edilmesi ve “NATO’culuk oyunu”nun başlaması.

*Celal Bayar’ın 52 günlük ABD gezisi.

*DP’nin demokrasiye aykırı kararları ve uygulamaları

*”Din-laiklik” tartışmaları ve laiklik karşıtı alınan kararlar.

*Türkiye’nin “liberasyon” kıskacına alınması ve “Küçük Amerika” hayallerinin sona ermesi.

*Halkevleri ve Köy Enstitülerinin resmen kapatılması, Anayasa dilinin değiştirilmesi.

*Tarihimizdeki kara leke; 6-7 Eylül 1955 olayları.

*Siyasi kamplaşmanın derinleşmesi ve DP tarafından Vatan Cephesi’nin kurulması.

*İlk sivil darbe, Tahkikat Encümeni’nin kurulması.

*DP’nin sonunu getiren olaylar.

Yarın:

Demokrat Parti dönemine genel bakış.