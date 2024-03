İşte Türkiye ve dünyada ÖZEL ve ÖNEMLİ günler!

Bir yıl 365 gün… Neredeyse her gün, özel bir gün… Önceki gün arkadaş ortamında özel ve önemli günlerden bahsettik. Ne de çok özel gün varmış. İnternette özel günleri araştırırken https://www.geniusteknoloji.com/ozel-gunler/ adresinde, konuyla ilgili bir haber vardı. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum.

“Özel ve Önemli günler; kutlamalar, bayramlar, hatırlatmalar, toplumsal farkındalık oluşturan içerikler hayatımıza anlam katıyor değil mi? Kimi birlik ve mücadele ruhunu canlandırıyor, kimi eğlendiriyor, kimi de unutulmaması ve korunması gereken değerleri hatırlatıyor. Kimi özel günler sizin için önemli, kimisi de önemsiz olabilir. Listedeki özel günleri okuyun, kararı siz verin.

İŞTE ÖNEMLİ GÜNLER…

Tarih Açıklama

1 Ocak Yılbaşı

Ocak 1. Hafta Veremle Savaş Haftası

Ocak 2. Hafta Enerji Tasarrufu Haftası

07-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası

10 Ocak Gazeteciler Günü

Ocak Son Pazar Dünya Cüzam Günü

26 Ocak Dünya Gümrük Günü

9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü

14 Şubat Dünya Sevgililer Günü

22 Şubat Dünya Düşünce Günü

28 Şubat Sivil Savunma Günü

Mart 1. Hafta Yeşilay Haftası

3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü

5 Mart Hukuk Devleti Günü

8 Mart Dünya Kadınlar Günü

12 Mart Dünya Glokom Günü

12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü

14 Mart Tıp Bayramı

15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü

18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü

18 Mart Dünya Yaşlılara Saygı Günü

19 Mart Türk Dünyası Filmleri Günü

21 Mart Down Sendromlular Günü

21 Mart Dünya Şiir Günü

21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü

21 Mart Dünya Ormancılık Günü

22 Mart Dünya Su Günü

23 Mart Dünya Meteoroloji Günü

24 Mart Dünya Tüberküloz Günü

27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü

1 Nisan Dünya Mizah ve Şaka Günü

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

05 Nisan Avukatlar Günü

4 Nisan NATO Günü

10 Nisan Polis Günü

7 Nisan Dünya Sağlık Günü

9 Nisan Mimar Sinan ve Mimarlar Günü

10 Nisan Polis Günü

11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü

15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü

15-21 Nisan Malazgirt Haftası

17 Nisan Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü

22 Nisan Dünya Günü

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

25 Nisan Dünya Sıtma Günü

25 Nisan Kara Şehitlerini Anma Günü

29 Nisan Dünya Dans Günü

Mayıs 1.Hafta Bilişim Haftası

Mayıs 1.Hafta Trafik ve İlk Yardım Haftası

1 Mayıs İşçi Bayramı

01-07 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası

3 Mayıs Uluslararası Özgür Basın Günü

3 Mayıs Türkçülük Günü

5 Mayıs Dünya Ebeler Günü

13 Mayıs Türk Dil Bayramı

14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü

15 Mayıs Dünya Aile Günü

15 Mayıs Yeryüzü İklim Günü

12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü

15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü

17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü

17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

21 Mayıs Dünya Süt Günü

25 Mayıs Etik Günü

29 Mayıs İstanbul’un Fethi

31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü

31 Mayıs Dünya Hostesler Günü

01 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuruluş Günü (1911)

5 Haziran Dünya Çevre Koruma Günü

15 Haziran Kaynanalar Günü

20 Haziran Dünya Mülteciler Günü

21 Haziran Dünya ALS Günü

26 Haziran Uluslar Arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü

1 Temmuz Kabotaj ve Deniz Bayramı

10 Temmuz Dünya Hukuk Günü

11 Temmuz Dünya Nüfus Günü

24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı

28 Temmuz Dünya Hepatit Günü

30 Ağustos Zafer Bayramı

1 Eylül Dünya Barış Günü

8 Eylül Dünya Okuma Günü

13 Eylül Dünya Avcılar Günü

19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü

21 Eylül Dünya Alzheimer Günü

26 Eylül Türk Dil Bayramı

27 Eylül Deniz Kuvvetleri Günü – Preveze Zaferi

27 Eylül Dünya Turizm Günü

28 Eylül Dünya Kuduz Günü

Ekim 1.Hafta Camiler Haftası

4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü

5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü

16 Ekim Dünya Gıda Günü

09 Ekim Dünya Posta Günü

10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü

13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu

13 Ekim Dünya Konut Günü

14 Ekim Dünya Standartları Günü

16 Ekim Dünya Omurga Günü

19 Ekim Muhtarlar Günü

20 Ekim Dünya İstatistik Günü

24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü

26 Ekim Hasta Hakları Günü

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

31 Ekim Dünya Tasarruf Günü

1 Kasım Türk Harflerinin Kabulü

6 Kasım Dünya Şehircilik Günü

16 Kasım UNESCO Günü

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü

Kasım 2.Hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü

12 Kasım Dünya Zatürre Günü

14 Kasım Dünya Diyabet Günü

16 Kasım Uluslar Arası Hoşgörü Günü

17 Kasım Dünya Komşular Günü

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

20 Kasım Dünya Felsefe Günü

22 Kasım Diş Hekimleri Günü

24 Kasım Öğretmenler Günü

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü

1 Aralık Dünya AIDS Günü

2 Aralık Köleliğin Yasaklanması Günü

3 Aralık Dünya Engelliler Günü

4 Aralık Dünya Madenciler Günü

5 Aralık Kadın Hakları Günü

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü

21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü

Not: Not: Dini bayram ve dini günlerin tarihleri her yıl değiştiği için listeye eklenmemiştir. )Alıntı- https://www.geniusteknoloji.com/ozel-gunler/)