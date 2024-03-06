İşte Türkiye ve dünyada ÖZEL ve ÖNEMLİ günler!

Bir yıl 365 gün… Neredeyse her gün, özel bir gün… Önceki gün arkadaş ortamında özel ve önemli günlerden bahsettik. Ne de çok özel gün varmış. İnternette özel günleri araştırırken https://www.geniusteknoloji.com/ozel-gunler/ adresinde, konuyla ilgili bir haber vardı. Bu haberi sizinle paylaşmak istiyorum.
“Özel ve Önemli günler; kutlamalar, bayramlar, hatırlatmalar, toplumsal farkındalık oluşturan içerikler hayatımıza anlam katıyor değil mi? Kimi birlik ve mücadele ruhunu canlandırıyor, kimi eğlendiriyor, kimi de unutulmaması ve korunması gereken değerleri hatırlatıyor. Kimi özel günler sizin için önemli, kimisi de önemsiz olabilir. Listedeki özel günleri okuyun, kararı siz verin.
İŞTE ÖNEMLİ GÜNLER…
Tarih Açıklama
1 Ocak Yılbaşı
Ocak 1. Hafta Veremle Savaş Haftası
Ocak 2. Hafta Enerji Tasarrufu Haftası
07-14 Ocak Beyaz Baston Körler Haftası
10 Ocak Gazeteciler Günü
Ocak Son Pazar Dünya Cüzam Günü
26 Ocak Dünya Gümrük Günü
9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü
14 Şubat Dünya Sevgililer Günü
22 Şubat Dünya Düşünce Günü
28 Şubat Sivil Savunma Günü
Mart 1. Hafta Yeşilay Haftası
3 Mart Dünya Kulak ve İşitme Günü
5 Mart Hukuk Devleti Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
12 Mart Dünya Glokom Günü
12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü
14 Mart Tıp Bayramı
15 Mart Dünya Tüketici Hakları Günü
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Anma Günü
18 Mart Dünya Yaşlılara Saygı Günü
19 Mart Türk Dünyası Filmleri Günü
21 Mart Down Sendromlular Günü
21 Mart Dünya Şiir Günü
21 Mart Uluslararası Irk Ayrımı ile Mücadele Günü
21 Mart Dünya Ormancılık Günü
22 Mart Dünya Su Günü
23 Mart Dünya Meteoroloji Günü
24 Mart Dünya Tüberküloz Günü
27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü
1 Nisan Dünya Mizah ve Şaka Günü
2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü
05 Nisan Avukatlar Günü
4 Nisan NATO Günü
10 Nisan Polis Günü
7 Nisan Dünya Sağlık Günü
9 Nisan Mimar Sinan ve Mimarlar Günü
10 Nisan Polis Günü
11 Nisan Dünya Parkinson Hastalığı Günü
15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü
15-21 Nisan Malazgirt Haftası
17 Nisan Köy Enstitülerinin Kuruluş Yıldönümü
22 Nisan Dünya Günü
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
25 Nisan Dünya Sıtma Günü
25 Nisan Kara Şehitlerini Anma Günü
29 Nisan Dünya Dans Günü
Mayıs 1.Hafta Bilişim Haftası
Mayıs 1.Hafta Trafik ve İlk Yardım Haftası
1 Mayıs İşçi Bayramı
01-07 Mayıs Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası
3 Mayıs Uluslararası Özgür Basın Günü
3 Mayıs Türkçülük Günü
5 Mayıs Dünya Ebeler Günü
13 Mayıs Türk Dil Bayramı
14 Mayıs Dünya Eczacılık Günü
14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü
15 Mayıs Dünya Aile Günü
15 Mayıs Yeryüzü İklim Günü
12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü
15 Mayıs Hava Şehitlerini Anma Günü
17 Mayıs Dünya Telekomünikasyon Günü
17 Mayıs Dünya Hipertansiyon Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
21 Mayıs Dünya Süt Günü
25 Mayıs Etik Günü
29 Mayıs İstanbul’un Fethi
31 Mayıs Dünya Sigara İçmeme Günü
31 Mayıs Dünya Hostesler Günü
01 Haziran Türk Hava Kuvvetleri’nin Kuruluş Günü (1911)
5 Haziran Dünya Çevre Koruma Günü
15 Haziran Kaynanalar Günü
20 Haziran Dünya Mülteciler Günü
21 Haziran Dünya ALS Günü
26 Haziran Uluslar Arası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü
1 Temmuz Kabotaj ve Deniz Bayramı
10 Temmuz Dünya Hukuk Günü
11 Temmuz Dünya Nüfus Günü
24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı
28 Temmuz Dünya Hepatit Günü
30 Ağustos Zafer Bayramı
1 Eylül Dünya Barış Günü
8 Eylül Dünya Okuma Günü
13 Eylül Dünya Avcılar Günü
19 Eylül Şehitler ve Gaziler Günü
21 Eylül Dünya Alzheimer Günü
26 Eylül Türk Dil Bayramı
27 Eylül Deniz Kuvvetleri Günü – Preveze Zaferi
27 Eylül Dünya Turizm Günü
28 Eylül Dünya Kuduz Günü
Ekim 1.Hafta Camiler Haftası
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü
5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü
16 Ekim Dünya Gıda Günü
09 Ekim Dünya Posta Günü
10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü
13 Ekim Ankara’nın Başkent Oluşu
13 Ekim Dünya Konut Günü
14 Ekim Dünya Standartları Günü
16 Ekim Dünya Omurga Günü
19 Ekim Muhtarlar Günü
20 Ekim Dünya İstatistik Günü
24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü
26 Ekim Hasta Hakları Günü
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
31 Ekim Dünya Tasarruf Günü
1 Kasım Türk Harflerinin Kabulü
6 Kasım Dünya Şehircilik Günü
16 Kasım UNESCO Günü
10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü
Kasım 2.Hafta Dünya Çocuk Kitapları Haftası
12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü
12 Kasım Dünya Zatürre Günü
14 Kasım Dünya Diyabet Günü
16 Kasım Uluslar Arası Hoşgörü Günü
17 Kasım Dünya Komşular Günü
20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü
20 Kasım Dünya Felsefe Günü
22 Kasım Diş Hekimleri Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddeti Kınama Günü
1 Aralık Dünya AIDS Günü
2 Aralık Köleliğin Yasaklanması Günü
3 Aralık Dünya Engelliler Günü
4 Aralık Dünya Madenciler Günü
5 Aralık Kadın Hakları Günü
10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü
21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü
Not: Not: Dini bayram ve dini günlerin tarihleri her yıl değiştiği için listeye eklenmemiştir. )Alıntı- https://www.geniusteknoloji.com/ozel-gunler/)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.