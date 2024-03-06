ÇED OYUNLARI!.. 

İş yaşamıma 1975 yılında İzmit Belediyesi’nde başladım.

Ülke ölçeğinde ilk “Çevre Etkinliği” bu kentte yapıldı.

1978 yılı Ocak ayından 1980-Eylül ayına kadar da “ Marmara ve Boğazları Belediyeler Birliği’nde” görev yaptım.

Temel ilgi ve görev alanlarımızın önceliği “Çevre Sorunları” idi.

Sanayiciler ve Çevre Uzmanları ile birçok toplantı yaptık.

Sanayiciler; “Biz bu sorunu tek başımıza çözemeyiz, Devlet gereğini yapsın” yaklaşımı içinde oldular!

Benim çocukluk ve hatta gençlik yıllarımda “AKVARYUM” gibi, “Balık Cenneti” olan Marmara Denizi ve Körfezimiz, zamanla bu doğal zenginliğini yitirdi, adeta “atık deposu” oldu.

Denizlerimize, göllerimize, akarsularımıza yönelik insaf dışı tecavüz, zamanla ormanlarımıza ve yaylalarımıza kadar ulaştı!

Dünyayı etkileyen “Çevre Felaketleri” sonucu, 1993 yılında çıkarılan bir yasa ile, ÇED-“Çevre Etki Değerlendirme” raporu alınması koşulu oluştu.

Doğal çevreyi korumak için; petrol, madencilik, sanayi, atık-kimya, enerji, tarım-konut, turizm, ulaşım ve kıyı yatırımlarında “Çevreye zarar verilmemesi için” ÇED Raporu alınması gerekiyordu.

ÇED Raporlarını “Bilim İnsanları” hazırlayacaklar, ilgili bakanlık onayları da buna göre verilecekti.

Gerçek “Bilim İnsanlarını” ayrı tutarak belirtmeliyim ki; “kimi bilim tüccarları” ÇED raporları ile çok iyi paralar kazandılar!

Daha da ötesi, özellikle son 20 yıl içinde siyasal iktidar, ÇED Raporları ile adeta dalga geçti!

Özellikle madencilik, sanayi ve turizm yatırımlarında “ÇED Gerekli değil” raporlarıyla “doğaya ihanetin” örneklerini yaşadık ve hala yaşıyoruz!

Resmi rakamlara göre, 1993-2023 arasında ÇED Raporları istatistiği şöyle;

ÇED olumlu raporu : 7 bin 437 adet

ÇED olumsuz raporu : 77 adet!

ÇED gerekli raporu : 1358 adet

ÇED gerekli değil raporu : 77 bin 434 adet!...

“ÇED gerekli değil” raporunun sektörlere dağılımı da şöyle;

Petrol-Maden : % 47

Tarım-Gıda : % 14

Sanayi : % 13

Atık-Kimya : % 9

Enerji : % 8

Turizm-Konut : % 7

Ulaşım-Kıyı : % 2

Gerekli görülmeyen ya da denetlenmeyen ÇED raporları nedeniyle, Kaz Dağları başta olmak üzere, ülkemizin en güzel doğal alanları yerli ve yabancı şirketlerin talan alanı oldu.

Özel yasalar çıkarılarak; tarım, orman ve doğal SİT alanlarına çok yönlü tecavüzler yapıldı.

Kendi ülkelerinde “Siyanürle altın arama YASAK” olan yabancı firmalar, siyasi iktidara yakın yerli firmalarla ortaklık kurarak, ülkemizin birçok doğal varlığına hunharca tecavüz ettiler ve hala da ediyorlar!

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sürdüren köylerimize Çimento Fabrikası kuruyorlar!

Doğa ölüyor, doğada yaşayan canlılar ve İNSANLAR ölüyor!

Bugün, ülkemizin ve dünyanın en büyük sorunu “Temiz SU” sorunudur!

Bir zamanlar- Leyla Atakan döneminde, İzmit’in değişik semtlerinde “Çene suyu Çeşmeleri vardı. Şimdi, 19 litrelik ve kalitesi şüpheli içme suyu için 90-100 TL. ödemek zorundayız!

Söylenecek çok şey var ama işin özeti şu;

Doğa ve insan haksız bir saldırının altında eziliyor!

Farkında mıyız?

YAŞAMA HAKKIMIZI koruyabiliyor muyuz?