Türkiye’de bir klasik vardır.

Seçim zamanı yaklaştı mı yapılmayan yollar yapılır.

Yapılan tesis gibi hizmetler seçim zamanına saklanıp açılış yapılır.

Uzun vadede yapımı süren meydan, park, hizmete binası gibi eserler seçim zamanına yetiştirilmek için büyük gayret sarf edilir ve açılışı gerçekleştirilir.

Bu klasik yıllardır devam ediyor ve edeceğe benzer. AKP döneminde bir moda çıktı. Sivil Toplum Kuruluşlarına olağanüstü destek veriyorlar. Bu destek hele seçim zamanı daha da artıyor. Sivil Toplum Kuruluşlarının bir dediği iki edilmiyor. Gezi mi yapılacak hemen bir otobüs tahsis ediliyor. Binanın çatısı mı yapılacak, ustalar hazır. Tadilat boya işleri mi var hemen hallediliyor. Özellikle de son zamanlarda hemşehri derneklerine yemek vermek artık bir zorunluluk haline geldi.

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Kimilerine sabah kahvaltısı, kimilerine akşam yemeği veriliyor. Bir nevi seçim rüşveti. Devletin milletin parası ile zamanında kömür – makarna verilmişti. Şimdilerde moda yemek vermek. Adı da birlik beraberlik geceleri. En az 300-400 kişiye yemek veriliyor. Buna dernekler de çanak tutuyor. Hemşerilerini salonlara toplayıp başkana şirin gözükürken, üyelerine de bedavaya yemek yedirmiş oluyorlar. Kim bilir bu paralarla neler neler yapılır?

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Dinimizde israfın, kul hakkın ne kadar önemli olduğunu herkes bilir. Yemekte neyin nesi? Kültür ve spora verilen destekleri anlarım. Kültür derneklerine kültür gezisi düzenlersin tamam, kostüm verirsin eyvallah. Spor derneklerine yer tahsis edersin amenna, binasını yaparsın başımın üstüne. Devletin milletin parası vatandaşa gitmiş olur. Yüzlerce binlerce insan faydalanır ömür boyu. Yemek neyin nesi? Yemek yenilip gidiyor. Geriye hiçbir şey kalmıyor. Yazıktır, günahtır.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla en son 2021 yılında yayımlanan genelgede, kamu kurum ve kuruluşlarında araç kullanımından cep telefonu faturalarına, gazete ilanlarından davet ve etkinlik organizasyonuna kadar çok sayıda kalemde yapılacak tasarruf listesi açıklanmıştı. Genelge belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşları da kapsıyordu. İşte o tasarruf genelgesi bu yıl yayınlanmadı. Bol para harcayın, seçimleri kazanın demektir bu…

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Büyük bütçesi olan Büyükşehirler büyük paralar harcarken, küçük belediyeler dar bütçesiyle daha az harcıyorlar. Bu paraları kim harcıyorsa (AKP – CHP- MHP parti ayırtımı yapmaksızın) kim olursa olsun kınıyorum. Bana da bu yemekler için davet geliyor. Davete icap etme nezaketi için gidiyorum ama yemiyorum. Çünkü boğazımdan geçmiyor. Aç gittiğim sofradan aç kalkıyorum. Düşünüyorum böyle yemekleri yiyemeyenleri, bulamayanları. O yüzden kursağımdan kalacağından yemiyorum. Hadi size afiyet olsun.