Demokrat Parti dönemine genel bakış

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DP’NİN 10 YILI (2)

Bu dönem, siyasi tarihimizde aynı zamanda “Celal Bayar-Adnan Menderes dönemi” diye anılır.

Bu dönem, 1945’te İsmet İnönü zamanında başlayan “Karşıdevrim’e ve Amerikan emperyalizmine teslimiyetin”, DP iktidarı tarafından bayraklaştırıldığı dönemdir.

Bu dönem, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra dünyanın yeniden kurulduğu ve Türkiye’nin de bu yeni dünyada yerini almaya çalıştığı dönemdir.

Demokrat Parti, Prof. Dr. Korkut Boratav’ın söylediği gibi, “ABD emperyalizminin bir savaş partisi” idi, ABD emperyalizminin ülkemizde kök salması için elinden geleni yaptı.

Demokrasi sayesinde iktidara geldi, ama demokrasiye en fazla ihanet eden partilerden biri oldu.

Cahillik ve yoksulluk toplumda diz boyuydu, böyle bir toplumda “demokrasi” rejimini uygulamak çok zordu.

Atatürk tarafından 1923’te başlatılan “Cumhuriyet devrimleri”, henüz toplumun değişimi ve dönüşümünü sağlayamamıştı.

Şartları oluşmadan demokrasiye geçilemezdi, sadece devrimlerden ödünler verilirdi, öyle de oldu.

“Demokrat”, toplumda bilinen ve kullanılan bir sözcük değildi.

Cahil halk; “Demokrat” diyemiyor, seçim meydanlarında partiye “Demirkırat” diye sesleniyor, ama ismini dahi söyleyemediği partiye oy yağdırıyordu.

Dahası, CHP toprak reformu yapıp topraksız köylüye toprak dağıtmak istiyordu.

Toprak ağalarının kurduğu Demokrat Parti ise toprak reformuna karşıydı.

Halk bunu anlamayacak kadar bilinçsizdi ve DP’yi destekliyordu.

Türkiye’de “çok partili demokrasi” uygulaması, bu şartlarda bu görüntülerle başladı.

Aslında halkın bu tutumu, DP döneminden buyana aynı.

Toplumun geniş kesimi olan halk, siyasi tercihini hep “mutlu azınlıkların gücünü artıracak” partilerden yana kullanıyor.

DP, ülkeyi yönetmeye hazır değildi

Demokrat Parti seçim kazanmış ve iktidar olmuştu, ama ülke yönetimiyle ilgili hiçbir hazırlığı yoktu.

Ne plan ne program…

10 yıllık iktidarları döneminde de planlı ve programlı çalışmadılar.

O günleri yaşayanlar, Başbakan Adnan Menderes’in bile “günlük görüşme programı” olmadığını anlatır.

Ülke, “günlük gelişmelere göre” yönetiliyordu.

Adnan Menderes’in ülke yönetimi konusunda bilgi ve kültür derinliği yoktu.

Bakanlar kurulu toplantılarını bile çoğu kez yarım bırakıp karşılıklı muhabbete dönüştürüyordu.

Halkı heyecanlandıran konuşmalarıyla durumu idare ediyordu.

Bu durum, plansız programsız çalışma ve hesapsız harcamalar, “ekonominin düzenini” bozdu.

İnönü Hükümeti’nin devrettiği paralar da suyunu çekmişti, 1955 Demokrat Parti iktidarının kırılma yılı oldu.

İktidarın yaptığı harcamalar, “dış borçla” finanse edilmeye başlandı.

Osmanlı Devleti’ni yıkan etkenlerin başında “dış borçlar” vardı, Atatürk kendi döneminde hiç dış borç almadığı gibi Osmanlı’nın “Düyun-u Umumiye” borçlarını da ödemeye başlamıştı, en son taksit 25 Mayıs 1954’te kapatılmıştı.

Demokrat Parti, Osmanlı borçlarının sıfırlanmasından bir yıl sonra 1955’te tekrar dış borca sarıldı.

Yatırımlarını ve harcamalarını dış borçla yapmaya başladı.

Dış borçla ekonominin çarklarını çevirme gayretleri fazla uzun sürmedi, 1958 yılı ağustos ayından itibaren dış borçlarını ödeyemez hale geldi.

Böylece Osmanlı’nın 1875’te moratoryum ilan etmesinden sonra, Türkiye Cumhuriyeti döneminde ilk moratoryum 1958’de Demokrat Parti tarafından ilan edilmiş oldu.

“Çoğunluk diktatörlüğü” kurması

Eleştirilere dayanamayan iktidar basına yasaklar getirdi, söz dinlemeyen gazetecileri tutuklattı, hatta işi diğer siyasi parti liderlerini hapse tıkmaya kadar götürdü.

Cumhuriyet’in “laiklik” çizgisini bozmaktan çekinmedi, “din kartı”nı daha etkin kullanmaya başladı.

Tarikat ve cemaatlerin faaliyetlerine iyice göz yumuldu, “ezanın Arapça okunması” önündeki yasal engel kaldırıldı, dinci yayın organlarına maddi destek sağlandı.

Özetle, günümüzdeki laiklik karşıtı akımların temelleri, taa o yıllarda Demokrat Parti döneminde atıldı.

Demokrat Parti, bütün bunları “demokrasi” vaat ederek ve “demokrasi” adı altında yaptı.

Demokrasiyi alet ederek “çoğunluk diktatörlüğü” kurdu, işi “ Millet beni seçiyor, istediğimi yaparım”a kadar götürdü.

Milli iradeyi, “sadece kendisini destekleyenlerin iradesi” olarak yozlaştırdı.

İlk sivil darbe

Çok partili rejimde ilk “sivil darbe”, Demokrat Parti döneminde yaşandı.

TBMM, 18 Nisan 1960’ta, muhalefeti ve basını susturmak için 15 milletvekilinden oluşan bir “Tahkikat Encümeni” kurulmasına karar verdi.

İktidar milletvekillerinden kurulan bu “Encümen”e, hem askeri hem de sivil mahkemelerin tüm yetki ve görevleri verildi.

Encümen üyeleri hem “savcı” hem de “yargıç” yetkileriyle donatıldı, yani hem suçlayacaklar hem de karar vereceklerdi.

Dahası, verdikleri kararların temyizi yoktu, kesindi.

Bu, bir “TBMM darbesi” idi.

TBMM’de iktidarın çoğunluğu vardı, hukuka ve adalet ilkelerine aykırı olmasına rağmen “darbe” kararı aldılar ve uyguladılar.

İktidarın çoğunluk oylarıyla “Tahkikat Encümeni” kurulması, “çoğunluk diktatörlüğü”ne en güzel örnektir.

DP ve ABD emperyalizmi

Türkiye’yi ABD emperyalizmi ile ilk tanıştıran İsmet İnönü olmuştu, DP iktidara gelince baktı “emperyalizm kapısı” ardına kadar açık, o da önünü arkasını düşünmeden yürümeye devam etti.

1947’de Dünya Bankası ve IMF’ye üye olan Türkiye, 1952’de de NATO’ya girdi.

Böylece emperyalizm; siyasi, askeri ve iktisadi açıdan ülkemize tamamen yerleşmiş oldu.

Şu gerçek göz ardı edilmemeli.

DP’nin 10 yıl boyunca uyguladığı temel politikaların hazırlayıcısı, 1945-1950 dönemindeki CHP iktidarıdır.

CHP bu dönemde dini motiflere kapı açtı, köy enstitüleri ve halkevlerinin içini boşalttı, DP iktidara gelince de bu uygulamaları resmileştirdi.

1945-1950 dönemi, 1950-1960 arasında Türkiye’de ortaya çıkan siyasal, toplumsal ve ekonomik gelişmelerin hazırlık dönemidir. Özetle, DP’nin rotasını çizen CHP’dir.

CHP, 1945’ten itibaren, Cumhuriyet’in temel ilkeleri arasında yer alan laiklik, devletçilik ve devrimciliği yumuşatarak yorumlamaya başlamış, DP iktidarı da bunun devamını getirmiştir.

Daha sonraki iktidarlar, 1950’li yılları “bolluk, özgürlük, kalkınma ve şahlanış dönemi” olarak ifade ederler, ama söylendiği gibi değil.

Demokrat Parti dönemi; Karşıdevrim’in iktidar olduğu, Türkiye’nin “ABD emperyalizmi”ne teslim edildiği, devletin plansız programsız başıboş yönetildiği, özgürlüklerin kısıtlandığı, “çok partili demokrasiye erken geçmenin trajik sonuçlarının sırıttığı” bir dönemdir.

Yarın:

Demokrat Parti, nasıl ortaya çıktı?