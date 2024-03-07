Ey yandaşlar! Fatma Kaplan Hürriyet’i hiç tanımamışsınız

İzmit… Kocaeli’nin kalbi…

Mart 2019’da yapılan seçimde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’i AKP’nin elinden sökerek aldı.

Yani Hürriyet, AKP’nin Kocaeli’deki kalbini söktü.

Hürriyet, 15 yıl boyunca İzmit’i yöneten AKP’nin saltanatına son verdi.

AKP’LİLER İÇİNE SİNDİREMEDİ…

AKP, bunu 5 yıldır hazmedemedi.

AKP, 5 yıldır içine sindiremedi.

AKP, meclis çoğunluklarına güvenerek, belediye meclisinde Hürriyet’i zor durumda bırakmak için seferber oldu.

AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş önderliğinde AKP’li meclis üyeleri İzmit’i değil, partilerini düşünerek karar verdiler.

Hürriyet’in İzmit’e hizmet adı altında yapmak istediğini, AKP’li meclis üyeleri her defasında engellemeye çalıştı…

AKP’nin yandaş medyası her fırsatta Başkan Hürriyet’i eleştirmekten geri kalmadı…

Adeta Hürriyet’i eleştirmek için fırsat kolladılar.

Sanki İzmit’e hiçbir hizmet yapılmamış gibi göstermeye çalıştılar.

İzmit’e hizmeti engellemeye çalışan AKP’li belediye meclis üyelerine alkış tuttular.

HER BİRİ BÜLBÜL KESİLDİ…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e haksızlık yapılıyor. 15 yıl boyunca İzmit’i yöneten AKP zihniyetine tek kelime yazamayanlar, tek kelime konuşamayanlar, iş Hürriyet’e gelince her biri ‘bülbül’ kesiliyor.

-Hürriyet, başarılı bir milletvekilliği yapmıştır.

-Hürriyet, İzmit için başarılı çalışmalar yapmıştır.

-Hürriyet, sivil toplum kuruluşlarıyla iyi bir iletişim kurmuştur.

-Hürriyet, İzmit’i ortak akılla yönetmeye çalışmıştır.

-Hürriyet, İzmit’e yeni bir nefes getirmiştir.

-Hürriyet, İzmit’e artı değer kazandırmıştır.

-Hürriyet, İzmit’e barış getirmiştir, mutluluk getirmiştir, huzur getirmiştir.

-Hürriyet, İzmit’e sosyal demokrat anlayışı getirmiştir.

-Hürriyet, İzmit’te hiç kimseyi ötekileştirmemiştir.

-Hürriyet, İzmit’te kadınların sesi olmuştur.

-Hürriyet, İzmit’te kendilerini ötekileştirildiğini düşünenlerin umudu olmuştur.

Bu örnekleri çoğaltmak mümkün.

YANDAŞLAR HAYALİ ANKETLER ÜRETİYORLAR…

Yandaş gazeteler ve internet siteleri, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’i başarısız göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar…

Hayali anketler üretiyorlar…

AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş’u parlatmaya çalışıyorlar… Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın Muharrem Tutuş’a tam destek verdiğini yazıyorlar, söylüyorlar…

BİR DE TERSTEN BAKALIM

Bir de bu duruma tersten bakacak olursak…

Demek ki AKP’nin İzmit adayı Muharrem Tutuş;

İzmit’te tutulmadı ki,

Halk nezdinde karşılığı olmadı ki,

İzmit’te istenilen heyecanı vermedi ki,

İzmit’te Hürriyet’e karşı seçimi kazanma ihtimali az ki,

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, her defasında Muharrem Tutuş’un elini tutuyor, toplantılarına eşlik ediyor.

Ey yandaşlar, Muharrem Tutuş’u ne kadar parlatsanız da, ne kadar algı yaratmaya çalışsanız da sonuç nafile gözüküyor.

HÜRRİYET’E BÜYÜK SALDIRI…

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öyle güçlü bir figür haline geldi ki; AKP’liler topuyla, tüfeğiyle, iktidar gücüyle, devlet gücüyle Hürriyet’i devirmek için seferber oldular. AKP’liler şunu bilmeli ki;

Hürriyet;

Halkın sevgilisi haline gelmiştir.

Mazlumların sesi haline gelmiştir.

İSTEDİKLERİ KADAR ÖVSÜNLER…

AKP’li yandaş gazeteler AKP’nin İzmit Belediye Başkan adayı Muharrem Tutuş’u istedikleri kadar övsünler, istedikleri kadar yere göğe sığdıramasınlar, onlar da takiyye yaptıklarını biliyorlar.

CHP’DE ÖN SEÇİMİN ÖNEMİ…

AKP’nin yandaş gazeteleri, CHP il ve ilçe örgütünün Hürriyet’e destek vermediğini, bu yüzden Hürriyet’in seçimi kazanma ihtimalinin az olduğunu söylüyor.

Bunun doğru olmadığını İzmit Belediye Başkan adaylığı ön seçiminde de gördük.

Örgüt, ön seçimde başka bir adayı destekledi, ama parti üyeleri ezici bir çoğunlukla Hürriyet’i ön seçimde birinci yaptı.

Parti üyeleri örgüte ders verdi, ‘bizim adımıza karar veremezsiniz” dedi…

Parti üyeleri istedi, örgüt bile önlerinde duramadı.

AKP VE ERDOĞAN KARŞITLARI

15 yıllık AKP saltanatını yok ederek İzmit Belediye Başkanı seçilen Fatma Kaplan Hürriyet, gücünü halktan alıyor.

AKP karşıtları, Erdoğan karşıtları Hürriyet etrafında kenetlenmiştir.

Halk, 31 Mart’ta oy kullanmaya giderken;

Türkiye’deki ekonomik krizi düşünüp, ona göre oy verecektir…

Düşük maaşlı emekli, bunu düşünüp ona göre oy verecektir…

Ülkeyi enflasyon canavarına teslim edenlere gereken cevabı sandıkta verecektir.

Yabancı uyrukları insanları Türkiye’ye dolduranlara gereken cevabı sandıkta verecektir.

31 Mart’taki belediye seçimlerini, sadece belediye seçimi olarak görmemek lazım.

31 Mart’taki seçimde mevcut iktidara “SARI” kart gösterme zamanı gelmiştir.

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Ey AKP’liler, ey yandaşlar…

Şimdiden bir 5 yıl daha Fatma Kaplan Hürriyet’in İzmit Belediye Başkanlığını içinize sindirmeye başlarsanız sizin için iyi olur.