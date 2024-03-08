116 yıl önce 1908 yılında Amerika, Newyork'ta tekstil fabrikasında çalışan 15 bin civarında kadın çalışanların hak aramaları amacı ile birlikte mücadele ettikleri tarihi bir gündür.

Fabrikada çıkan yangın sonucu 129 kadın işçi hayatını kaybediyor.

Bu mücadelede bazı haklarda talep ediliyor,

Daha kısa mesai süreleri, daha yüksek maaş ve seçme hakkı isteniliyor.

Bir yıl sonra Amerika Sosyalist Partisi 8 Mart'ı Dünya Kadınlar Günü olarak ilan ediyorlar.

Bu hareketi başlatan kadınların hepsi işçi oldukları için 8 Mart Çalışan (Emekçi) Kadınlar Günü olarak da anılmaktadır.

Mücadeleyi genişletmek ve güçlendirmek amacıyla " 8 Mart Dünya Kadınlar Günü" olarak anılmaya ve kutlanmaya başladı.

Bugün dünyada ve özelliklede ülkemizde meslek mensupları başta olmak üzere kutlanacak ve anılacak gün sayısını hatırda tutmak bile çok zordur.

Polisler, öğretmenler, anneler, babalar, doktorlar, işçiler günü gibi sayabilirsiniz.

Evet, Kadınlar Günü izah etmeye çalıştığımız gibi birlikte verilen ve başarılan bir mücadele sonucu elde edilmiş hak arama günüdür.

Birlikte kazanılması bize hak verilmez alınır tezini doğrulamış bulunuyor.

Kadınsız hayat olmaz sözü çok doğrudur.

Kadın anadır, çocuğunu doğuran, büyüten, eğiten, evinin işlerini yürüten, yerine göre içerde olduğu kadar dışarda yükü omuzlayan ama karşılığını alamayan ağır bir içidir.

Sömürünün devamı için bilinçli olarak yıllarca eğitimi kısıtlanmış ve engellenmiştir.

Eğitimsiz kadınların çalışması ve çalıştırılması da zorlaşıyor.

Bugün gönül isterdi ki Kadınlar Gününde olumsuzlukları değil başarıları ve kağıt üzerinde değil gerçek kadın erkek eşitliği ile gurur duyulacak örnekleri sıralayabilmeyi isterdik.

Seçme ve seçilme hakkına kağıt üzerinde sahip olan kadınlarımız siyaset kurumlarımızda bile büyük oranda sadece sömürülmektedir.

Partilerde bile başarıyı Kadınlar Kolunun arı gibi çalışması ile kazandıkları bir realitedir.

Evimizde ve dışarda üreten, öğreten olmasına rağmen ezilen, dışlanan, şiddet gören katledilen ve tecavüze uğrayan kadınlar adına hepimizin utanması, sorumluluk alması kaçınılmaz bir görev olduğuna inanıyorum.

Bu yazıyı yazarken TV’de Kadınlar Günü için kadın konuşmacı 21 günde 18 kadının katledildiğini söylüyor! Çok yazık ve utanç verici bir durum.

Bu vahşetin durdurulması kaçınılmaz bir durum.

Bütün bu kabul edilemez eksik ve noksanlıklara rağmen kadınlarımızın yaptıkları ve yapma mecburiyetinde oldukları mücadele günlerini şimdiden tebrik ediyor, sağlık mutluluk içinde sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.

Unutmayalım kadın " Anadır, eştir, vazgeçilmez hayattır".

Gazi Mustafa Kemal Atatürk diyor ki:

"Ey kahraman Türk kadını;

Sen yerde sürünmeye değil omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın”