BİTKİ  DÜNYASININ  "PANDEMİSİ" ! (1)

Bu pandeminin nedeni 2020 yılında bütün dünyayı adeta "titreten" COVID-19 gibi bir virüs değil. Türkçemizde "Kahverengi Kokarca" olarak adlandırılan, bilimsel adı "Halyomorpha halys" olan bir böcek.

Bu böcek, 2008 yılından 2013 yılına kadar yayıldığı ülkelerde neden olduğu zararın çok yüksek olması nedeniyle EPPO tarafından (Avrupa- Akdeniz Bitki Koruma Örgütü) / Organizzazione Euro- Mediterranea per la Protezione delle Piante) uyarı listesine dahil edilmiştir.

Bu böceğin de anavatanı, COVID-19 gibi Doğu Asya; Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan.

Gelelim onun çok ilginç özelliklerine;

Ergini yaklaşık 1,7 cm büyüklüktedir. Üst tarafı koyu kahverengi, alt tarafı kremsi beyaz-kahverengi renktedir. Bununla beraber bazı türleri kırmızı, gri, açık kahverengi, bakır veya siyahın tonlarında da olabilir. Ayrıca antenlerindeki açık renkli çizgiler de ayırt edici özelliklerinden biridir. Üstünde soluk beyaz renkte benek veya çizgiler de olabilen bu türün bacakları kahverengidir.

İsminden de anlaşıldığı gibi bu böceğin koku yayma özelliği vardır. Bunu genelde kendini savunmada kullanır. Örneğin bir kuş veya predatör yapıda bir başka böcekle karşılaşma durumunda ve dokunulduğunda tiksindirici özellikte olan bu kokuyu yayar ve onların uzaklaşmalarını sağlar.

Hareket kabiliyeti çok yüksek olduğundan yeni alanlar ile önceden dezenfekte edilmiş yerlere yeniden ve hızlı bir şekilde yerleşebilir.

Böcek Kuzey Amerika'da, ilk kez Eylül 1998'de, Pensilvanya'da (Allentown) tespit edilmiştir. Bu bölgenin birçok yerinde görülen böcek son yıllarda Avrupa ve Güney Amerika'da da yaygınlaşmıştır.

Bu böceğin Avrupa'da ortaya çıkışı 1998 kışında, İsviçre'nin Zürih kentindeki "Çin Bahçesinin" onarım çalışmaları sırasında olmuştur. Çin'in Pekin kentinden getirilen çatı kiremitleriyle İsviçre'ye ulaştığı anlaşılmıştır. Sonrasında Avrupa'da kısa sürede yayılmıştır ve bu yayılımı devam etmektedir.

Kuzey Amerika'da bile bu zararlı ancak 2003 yılında, yani o bölgeye ulaşımından birkaç yıl sonra tanımlanmıştır. Çünkü egzotik kökenine rağmen H.halys, yeni yerleşim yerlerinin yerli böcekleriyle karıştırılabilecek, karakteristik olmayan görünümüyle göze çarpmayan bir türdür.

Öyle ki İtalya'da türün varlığının ilk belgelenmesi, Eylül 2012'de Modena bölgesinde, bir öğrencinin böcek koleksiyonunda tesadüfen bulunmasıyla mümkün olmuştur. Sonraki yıllarda bu böcek Po Vadisi'nde geniş bir alana yayılmış ve tüm kuzey bölgelerini etkilemiştir.

Bu zararlı böceğin Rusya'ya, Soçi kentindeki 2014 Kış Olimpiyatları'nın inşaat çalışmaları sırasında İtalya'dan getirilen dekoratif yapı elemanlarıyla girdiği ve böylece Kafkasya bölgesinde yayıldığı ileri sürülmüştür. Sonrasında Gürcistan'da yayılmıştır. Öyle yayılmıştır ki "Birleşik Devletler Uluslararası Kalkınma Ajansı" (USAID) Gürcistan hükümetine bu böceğin yayılışını engelleme çalışmaları için 4.8 milyon dolar tahsis etmiştir. Ancak bu yardım miktarı yetersiz bulunduğu için çok eleştirilmiştir.

Yurdumuzda "Kahverengi Kokarca" nın varlığı ilk defa İsanbul Levent'te Eylül 2017'de kaydedilmiştir. Daha önce Gürcüstan'daki yayılışına bağlı olarak Artvin'de (Kemalpaşa'da) Ekim 2017'de saptanmıştır. Zamanla Doğu Karadeniz illerine yayılan türe, Batı Karadeniz Bölgesinde 2018'de Sakarya'nın Hendek ilçesinde rastlanmıştır. Ocak 2020 verilerine göre böcek Artvin, Rize, Trabzon, Giresun, Samsun ve Yalova illeri başta olmak üzere 8 ildeki 46 ilçede görülmüştür.

Bu konuda bilgilendirmem gelecek hafta da devam edecek

Kaynak:

Dalia Del Nista, Antonio Aronadio e Claudio Carrai - Halyomorpha halys. La cimice asiatica. Servizio Fitosanitario Regione Toscana / AC. Italia.