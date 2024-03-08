Demokrat Parti, nasıl ortaya çıktı?

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli

DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (3)

Batı toplum tarihine baktığımızda, demokrasinin kurucusu ve savunucusu olarak “burjuva” sınıfını görürüz.

Bizde ise, çok partili demokrasiye geçtiğimiz 1940’lı ve 1950’li yıllarda, “burjuva” sınıfının varlığından söz etmek mümkün değildir.

Toplum, “din-tarım toplumu” idi.

Toplumda, demokrasi rejiminin ön şartı olan “eğitim ve kültür” seviyesi de son derece düşüktü.

“Burjuva özentili” küçük bir kesim vardı, bunlar da bilinç yoksunluğu nedeniyle demokrasiye destek değil köstekti.

Özetle Türkiye’de demokrasi, “toplumsal tabandan gelen bir halk hareketi” sonucu ortaya çıkmadı.

“Toplumsal sınıfların kazanımı” söz konusu değildi.

Türkiye’de demokrasi, bir “üst yapı kurumu” olarak, askeri-sivil bürokrasinin “tepeden inme” kararıyla gündeme geldi.

Bu kararın alınmasında da “dış koşulların diretmesi” vardı.

Özetle Türkiye, “iç koşulların oluşmasıyla” değil, “dış koşulların diretmesiyle” demokrasiye geçti.

Aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 46 ülke, 2. Dünya Savaşı bitmeden kısa bir süre önce, 25 Nisan 1945’te ABD’nin San Francisco kentinde bir araya gelerek, Birleşmiş Milletler’in ana statüsünü hazırladı.

Türkiye, bu toplantıda Batı devletlerine “en kısa zamanda demokrasiye geçme” sözü verdi.

Zaten savaştan zaferle çıkması kesinleşen devletler, yeni dönemde ülkelere “demokrasiyi” şart koşuyorlardı.

Demokrat Parti’nin ortaya çıkışını, anlatmaya çalıştığım bu koşullarda değerlendirmeliyiz.

Toprak Reformu’na karşı olanların partisi

Demokrat Parti’nin kuruluşu, Toprak Reformu Kanunu görüşülürken CHP içinde oluşan muhalefete dayanır.

Toprak Kanunu, 11 Haziran 1945’te Meclis’te kabul edildi.

Topraksız veya toprağı az köylüler ile çiftçilik yapmak isteyenlere “geçimlerine yetecek kadar” toprak dağıtılacaktı.

Bu kanun, daha Meclis’ten geçmeden CHP ile büyük toprak sahiplerinin arasını açtı.

Dört milletvekili; Celal Bayar, Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü, 7 Haziran 1945’te, siyasi literatüre “Dörtlü Takrir” olarak geçen bir önergeyi CHP Meclis Grubu’nda tartışmaya açtılar.

Böylece CHP’de “muhalefet ateşi” yakılmış oldu.

CHP Grubu, “takrir”i reddetti, yoldan dönmedi ve hazırlanan Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu dört gün sonra 11 Haziran 1945’te Meclis’te yasalaştı.

Takrir ve sonraki gelişmeler nedeniyle Adnan Menderes, Refik Koraltan ve Fuat Köprülü CHP’den ihraç edildi, Celal Bayar da istifa etti.

Bu dört kişi, 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti’yi kurdu, böylece Türkiye’de “çok partili rejim” dönemi resmen ve fiilen başlanmış oldu.

Fazla dillendirilmese de, dört önemli ismin CHP’den kopuşunun nedeni, Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu’dur.

Toprak ağalarının çıkarlarını korumak için

Feodal toplumlarda “toprak” çok önemliydi.

O dönemde ülkemizdeki toprak mülkiyetinin çarpık yapısı da, pek çok siyasal- sosyal ve ekonomik olayların temelini oluşturuyordu.

Tarım topraklarının yüzde 65’i, Türkiye’deki ailelerin yüzde 5’ine aitti.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da çıkarılan isyanların nedenlerini araştırın, emperyalist güçlerin kışkırtmasının yanında büyük arazi sahiplerinin isyancılara verdiği desteği de göreceksiniz.

Cumhuriyet dönemi yöneticilerinin, “toprak ağalığı” gerçeğine tavır alması, isyanların en büyük nedenidir.

Aşiret ağaları, varlıklarını korumak için halkı isyana teşvik etmişlerdir.

Bu isyanların çoğu aslında “ulusal mücadeleye” karşı değildir, ama böyle gösterilmiştir.

Hatta isyanların şiddetini artırmak ve katılımı çoğaltmak için “dini motifler” de kullanılmıştır.

Batıda ise Adnan Menderes, Celal Bayar, Refik Koraltan, Fuat Köprülü, Emin Sazak ve diğer toprak ağaları, CHP’nin çıkardığı Toprak Kanunu ile topraklarının büyük oranda elden gideceğini görünce, iktidarı değiştirmek istemişler ve Demokrat Parti’yi kurmuşlardır.

Bütün hikâye budur.

Demokrat Parti, “demokrasiye geçiş” için filan değil, tamamen o dönemdeki egemen güçlerin, yani toprak ağalarının çıkarlarını korumak için kurulmuştur.

Demokrat Parti, kısa zamanda bütün toprak ağalarını çatısı altında topladı, kanuna tepkisini devam ettirdi, sonunda 1947 yılında “özel mülkiyet topraklarının istimlak edilmesini” öngören maddeyi kanundan tamamen çıkarttı.

Böylece dağıtılacak topraklar, devlet ve vakıflara ait topraklarla” sınırlı kaldı.

Toprak ağası, nasıl Tarım Bakanı yapıldı?

Dahası, toprak ağalarının hükümet üzerindeki baskısı o kadar arttı ki, CHP, 10 Haziran 1948’de toprak ağası Cavit Oral’ı “Tarım Bakanı” yapmak zorunda kaldı.

Sonuçta, Demokrat Parti, Toprak Reformu Kanunu’na tepki gösteren toprak ağaları tarafından kurulmuş, böylece Batı’nın “demokrasiye geçiş” şartı da yerine getirilmiş oldu.

Özetlersek…

Demokrat Parti’yi kuranlar ve destekleyenler, Batılı anlamda burjuva sınıfı değil, aşiret şeyhleri, toprak ağaları, kasaba eşrafı, müteahhitler, ticaretle uğraşanlar ve 1946’dan sonra çalışmalarına tekrar başlayan tarikat ve cemaat gibi dini gruplardır.

Demokrat Parti, “Türk Devrimlerine tepki” olarak ortaya çıkmamış, ancak iktidarını sürdürebilmek için “Türk Devrimlerine karşı olanlarla” hep işbirliği yapmıştır.

Pazartesi günü:

Türkiye’nin, ABD emperyalizminin emrine tamamen girmesi.