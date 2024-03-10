Dede bana masal anlat

Çocuklar babalarından dedelerinden annelerinden, ablalarından, büyüklerinden kendilerine masal anlatmalarını isterler.

Beş yaşındaki torunumla birlikte yatağa girdiğimizde; “Dede bana bir masal anlat”dedi. Pek de masal da bilmem ya! Uydurma bir masal anlatayım dedim ama şimdiki zamane çocukları bunu yutmuyorlar. Çaresi yok. Anlatacağım.

Başladım anlatmaya.

Dünyanın bir bölgesinde Müslüman ülkeler varmış. Sayıları da az değil, 35 ülke. Bunlar krallıkla, şeyhlikle, emirlikle yönetilirmiş. Çoğunda petrol ve doğalgaz yatakları olduğu için zengin ülkelermiş. Devletin geliri çok da vatandaşları açlık, yoksulluk, sefalet içinde yaşarlarken, yöneticileri lüks bir hayat sürerlermiş.

Yöneticiler bu lüks hayattan vazgeçmemek için, ülkelerinde halka zulüm yapıyorlarmış. Kimse konuşamıyor, hakkını arayamıyormuş. Konuşanlar, düzene direnenler ya kurşunlanıyorlar, ya öldürülüyorlar, ya da hapse atılıyorlarmış. Hapishaneler tıklım, tıklım doluymuş.

Bu ülkelerin ortak yanlarında biri de parlamentolarının olmasıymış. Yani seçimler göstermelik de olsa oluyormuş. Ayrıca anayasalarına baktığımızda birbirine çok benziyorlar, aralarında çok az bir fark görebiliyorsunuz. Örneğin, Başbakanı, bakanları kral, emir veya şeyh atıyor. Gerektiğinde parlamento fesih ediliyor. Anayasa Mahkemesinin veya yüksek mahkemenin üyelerini yöneticiler atıyor. Yöneticiler elçileri atıyor, Atıyor da atıyor. Sıkıyönetim veya olağanüstü hal ilan ediyor. Yöneticilere herkes saygı gösterir, kimse onlar hakkında ileri, geri konuşamaz. Konuşurlarsa sonunun kötü olacağını bilir. En ufak bir eleştiride soluğu hapishanelerde alıyorlar. İnsan hakları yok. Basın büyük bir baskı altında.

Bu ülkelerin önemli ortak özelliklerinden biri de medyayı ellerinde bulundurmalarıdır. Medya kral, emir, şeyhin aleyhinde hiçbir yazı yazamaz. Alan da memnun, veren de.

Ha bu ülkelerin yanında yine Müslüman olan bir ülke daha varmış. Büyük bir ülke. Genç bir nüfusu var, tarımda kendi kendine yeten dünyada ülkelerden biriymiş. Hayvancılık desen yine öyle. Sanayisi gelişmekte olan bir ülke. Cumhuriyetle yönetilirmiş. Cumhuriyet zaman, zaman sekteye de uğrasa demokrasi topal aksak yürüyormuş. Laik bir ülkeymiş.

Gün gelmiş seçimler olmuş, bir parti parlamentodaki milletvekili çoğunluğunu sağlamış ve iktidar olmuş. Ülke giderek fakirleşmiş, insanlar geçinmez olmuşlar. Devletin tüm olanakları belli bir azınlığın eline verilmiş. Böyle olunca devletin yönetilemeyeceğini anlayan Cumhurbaşkanı, önce Anayasayı, diğer Müslüman ülkelerin anayasasından esinlenerek değiştiriyor. Hakimler Savcılar Kuruluna atamaları kendisi yapıyor, Anayasa Mahkemesinin üyelerini kendisi atıyor, Yüksek yargı organlarına atamaları hep kendisi yapıyor. Yani kısaca yargıyı kendi kontrolü altına alıyor. Bu da yetmiyor Genel Kurmay Başkanını, polis teşkilatını, Milli İstihbarat Teşkilatını kendisine bağlamış. Bakanları kendisi atıyor. Kısaca bir ülkeyi tek bir adam yönetiyor. Onun ağzından çıkan her cümle yandaşları tarafından bir emir olarak kabul ediliyor ve hemen yerine getiriliyor.

Bu ülkede kimse konuşamıyor, muhalefet susturuluyor, konuşanlar kurşuna dizilmiyor, idam edilmiyor ama hapse atılıyorlar. Hapishaneler ağzına kadar dolu. Bir yatakta üç kişi yatıyor. Şu anda üç yüz bin kişi hapishanelerde bulunuyor. Be nedenle 36 yeni hapishane yapılacağı hükümet yetkililerince açıklandı. Durmadan büyük, büyük hapishaneler yapılıyor. Yöneticiler bununla da övünüyorlar.

Meclis devre dışı bırakılmış, bütçe Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor, kimse yapılanları denetleyemiyor, Cumhurbaşkanı örtülü ödenekten istediği kadar harcama yapıyor ama nereye, ne kadar harcandığını kimse bilmiyor. Ülkenin tüm kazanımları belli zümrelere yok pahasına satılıyor.

Bunlar yetmiyor. Cumhurbaşkanı kendine ait bir medya oluşturuyor. Bu medya günün 24 saati kendisini övüyor, gerçekleri hiç mi hiç yazmıyorlar. Bir iki gazete veya televizyon kuruluşu tarafsız yayın yapsa onlara gerekeni yapıyor. Aleyhinde söylenen en ufak ir söz için RTÜK hemen tepelerine biniyor. RTÜK ne biliyor musun? Televizyon üst Kurulu, Bu kurul hükümet daha doğrusu sarayda oturan hakkında kim, hangi televizyon kanalı aleyhinde yayın yapıyorsa ya televizyonu karartılıyor, ya da para cezası kesiliyor.

Yargıyı kontrol altında tutuyor. En ufak bir eleştiride, ya size tazminat davası açıyor, ya da terörle ilişkilendirerek hapse attırıyor.

Laiklik, Cumhuriyet tehlike altında. Bazı kesimler açıkça şeriat isteriz diye bağırıyorlar. Hiçbir savcı kılını kıpırdatamıyor.

Bu ülkede üniversiteler suskun, sendikalar suskun, sivil toplum örgütleri suskun. Toplum büyük bir korku içinde. Yine de böyle bir lidere sahip çıkan birçok insan var. Kimsenin bu işe aklı ermiyor.

Halk 22 yıldır bu liderin peşinden gidiyor.

Ha… Hakkını yemeyelim. Seçimler yapılıyor. Sonucu önceden belli seçimler.

Bir baktım torunum uyumuş. Niye uyumasın ki! Bu toplumda herkes uyuyor. Çocuğun uyuması normal değil mi?