Kira gelirimi beyan edecek miyim ?

Bilindiği üzere, mart ayı gelir vergisi mükellefleri için beyanname verme ve ilk taksiti ödemeleri gereken aydır. Bu ay içinde beyan edilecek gelirler arasında, Gelir Vergisi Kanunu’na göre; konut, ticari mülk, arazi, gayrimenkul olarak tescil edilen haklar, motorlu araç ve makine tesisat gibi mal ve hakların kira gelirleri de girmektedir. Bu mal ve hakların neler olduğu, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 70’inci maddesinde tek tek sayılmıştır.

Bugünkü yazımızda, konut olarak kiraya verilen mülkler ile ticari mülk olarak kiraya verilen gayrimenkullerden elde edilen gelirlerin beyanında nelere dikkat etmeliyiz konusundaki açıklamalarımız olup, haftaya eğer beyanname vermezsek, ödeme yapmazsak ne olur, beyannamemizi internet üzerinden verebilir miyiz, ödemeyi nasıl yapacağız gibi sorulara cevap vererek okuyucularımızı kısa bilgilendirmektir.

Öncelikle şunu belirtmeliyim ki, kira gelirinin beyanı için ,2023 yılına ait veya önceki yıllara ait konut veya iş yeri kira gelirini tahsil etmiş olmanız gerekir .Eğer kiracılarınız kira ödemesini yapmamış ya da daha sonraki yıllar için alacağınız kirayı (örneğin 2024 -2025 -2026 yılları kira tahsilatını 2023’te peşin almanız durumu )tahsil etmişseniz ,bu kira gelirlerini beyan etmeyeceksiniz.

Kira geliri ancak tahsil edilmiş ve ilgili yıl ya da geçmiş yıllar kira gelirinin tahsili söz konusu ise beyan edilecektir. Kira gelirinin tahsil edilmesi demek, Türk Lirası veya yabancı para ile ödenmesini ifade eder. Yabancı para ile tahsilat halinde ,tahsil edilen gündeki merkez bankası döviz alış kuru karşılığı Türk Lirasını esas almanız gerekiyor .Ayrıca alınan çek bedelleri de nakden tahsilat sayılır .

Burada üzerinde durmam gereken bir konu da, zirai faaliyete bilfiil iştirak etmeden sadece üründen pay alan arazi sahipleri ,diğer şartlarda uyuyorsa kira gelir beyanını yapacaklardır. Arazisini yarılıkçıya verip ürünün yarı hasılatının iş bitiminde tahsil edilmesini buna örnek verebiliriz .Tahsilat nakit değil de mal ,eşya olarak da alınabilir. Örneğin ,sahip olduğu çay bahçesinde ,yıllık olarak ürünün toplanması karşılığında ,arazisini başka birine kiralayan kişi ,ürünün yarısını nakit olarak değil de ürün olarak da alabilir. Bu durumda kira geliri ,Vergi Usul Kanunu’na göre emsal bedeli neyse söz konusu ürünün ,işte o bedel kira geliri olarak kabul edilir.

Kira gelirlerinde önemli bir husus da, tahsil edilen kiraların (işyeri-konut kiraları )ödemeleri ,banka veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle ispatlanması gerekir. Her bir konut için aylık 500 TL üzerinde ,haftalık ,günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın, iş yeri kiralamalarında miktar sınırlaması olmaksızın ,kiraya ilişkin tahsilat ve ödemeler banka ve benzeri finans kurumları veya posta idareleri aracılığı ile yapılması zorunludur.

Eğer kira bedelini hiç tespit etmemiş isek, ya da emsal bedelden düşük kira tespit etmişsek ,bu defa da karşımıza emsal kira bedeli çıkar ;bina ve arazide emsal kira bedeli ,söz konusu bina ve arazinin emlak değerinin yüzde beşidir.

Mahkeme kararı ile tahsil edilen kira bedellerinde ise, tahsil edilen kira bedeli gayrimenkul sermaye iradı ,tahsil edilen faiz var ise ,o da alacak faizi olup menkul sermaye iradı olarak dikkate alınmalıdır. Gayrimenkulün, sözleşme yapılarak bir kişiye kiralanmasından elde edilen kazanç ,gayrimenkul sermaye iradı iken ,söz konusu gayrimenkulün birden çok kişinin kullanımı için oda oda kiralanması işleminden elde edilen gelir ise ticari kazançtır.

Kiraya verilmiş gayrimenkulün; ticari ,sınai ,zirai veya mesleki bir faaliyetin icrasına tahsis edilmesi veya bu faaliyetin icra edildiği yer olma özelliği taşıması durumunda, burası iş yeri olarak değerlendirilir ve elde edilen gelir ,konut kira geliri değil iş yeri kira geliri olarak addedilir. Gayrimenkulün, bir şirkete lojman olarak kullanılmak üzere kiraya verilmesi ve bu amaçla kullanılması halinde ,elde edilen gelir ,konut kira geliri olarak dikkate alınır

Konut veya iş yerimizi korunması amacıyla, bedelsiz olarak başkalarının İkametine verirsek veya mal sahibinin usul (anne ,baba , büyük anne büyükbaba )Füru (çocuklar ,torunlar) veya kardeşlerinin ikametine verirlerse, emsal kira bedeli uygulanmaz ,yani bu gayrimenkulden elde edilmesi gereken emsal kira bedeli beyan edilmez .Burada dikkat edilecek husus ,ikamete tahsis edilme söz konusu olmalıdır ,bahsettiğimiz kişilere eğer iş yeri olarak bir tahsis söz konusu olursa ,bu istisnayı uygulayamayız. Çocuğa bedelsiz iş yeri tahsisi ,kişinin dairesini bedelsiz iş yeri olarak kullandırması gibi durumlarda ,bu istisna uygulanmaz ,emsal kira bedeli üzerinden beyan gerekir.

Burada önemli olan iki konu, mülk sahibinin kendi anne, baba, kardeş, torunları olması ,eşinin anne baba ve kardeşleri bu tanımın içine girmemekte olup ,onlara ilişkin bir kiralamada emsal kira bedelinin dikkate alınarak beyanı gerekir. İkincisi ise, bu saydığımız kişilere kiraya verilen konutlarda ancak bir konut için bu istisna söz konusu olmakta olup ikinci bir gayrimenkul için aynı istisna söz konusu olmayacaktır.

Konut kira gelirlerinde gerçek kişiler, bir takvim yılı içinde (2023 yılı içinde)konut kira geliri olarak, yıllık 21.000 liralık istisna tutarını geçen bir kira geliri tahsil etmişse, stopaj yapılmış iş yeri kira gelirinde ise, brüt tutarı 150.000 liralık beyanname verme sınırını aşmışsa, diğer kiralamalarda ise, 8400 liralık sınırı aşmışlarsa, beyanname vermek zorundalar.

21.000 liralık istisna, sadece konut kira geliri için söz konusu olup, işyeri kira gelirinde söz konusu değildir. Kısaca yıllık 21.000 TL’nin altında konut kira geliri elde eden gerçek kişiler beyanname vermeyecekler, ayrıca ticari, zirai ve serbest meslek kazancını beyan etmek zorunda olanlarla, bu kazançlar dışındaki diğer gelir unsurlarından; ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradıyla, diğer kazanç ve iratlar elde edilen ve gayrisafi tutarları toplamı 550.000 TL’yi aşanlar da ,21.000 liralık istisnadan yararlanamayacaklardır .Ayrıca ,birden çok konuttan kira geliri elde edenler ,sadece bir kez 21.000 liralık istisnadan yararlanabilirler .Birden çok kişinin, aynı konuta sahip olup, birlikte kira geliri elde etmeleri halinde, her bir kişi payına düşen yıllık kira geliri üzerinden ,ayrı ayrı 21.000 liralık istisnadan yararlanacaktır. Kira gelirinin tespitinde, indirilecek giderler ve diğer konulara ilişkin açıklamaları da haftaya sizlerle paylaşacağım.