Saygıdeğer okuyucularım bu yazımda sizlerle Mart ayında tohumları ekilen yazlık çiçek çeşitleri ile ilgili bilgileri paylaşacağım.

Kağıt çiçeği:

( HElİCHRYSUM ) parlak beyaz, pembe, sarı, turuncu pembe, vesaire. Renklerde katmerli veya yarı katmerli tiplerde çiçek açan aynı zamanda kesme çiçek elde etmede kullanılan bir çiçektir. Güneşli ve gevşek, geçirgen toprakları tercih eder. Bitki boyu 40 ve 80 santim arasında olabilir. Martta tohumları yastıkları ekilir. Yetişen fideler Mayıs başında 30, 35,santim aralıklarla bahçelere, veya saksıları dikilirler. Bütün yaz boyunca çiçekli kalırlar.

Alev çiçeği:

( FLOKS ) Beyaz, krem, pembe, kırmızı ve mor olmak üzere muhtelif renklerde dekoratif çiçekleri vardır. Bodur ve boylu tipleri özellikle bahçelerde saf partner teşkilinde çok güzel görüntü verir. Martta tohumları yastıkları ekilir. Nisan sonu Mayıs'ta bahçeye fideler şaşırtılır. Dikim aralıkları, bodur çeşitlerde 20 santim, boylu çeşitlerde 40 santim kadar olabilir. Güneşi bol, ve iyi gübrelenmiş bahçelerde haziran sonundan, Ekime kadar çiçekli kalır.

Ateş çiçeği:

( SALVİA SPLENDENS ) Çok dallı, dikine gelişen bodur ve boylu tipleri olan, sürgün uçlarında parlak ve kırmızı renkli bol çiçek açan bir mevsimlik çiçektir. Mart ayında tohum ekimi, Haziran başında ise gevşek ve kumlu, bol güneşli mahallere 39,veya,35 santim, aralık ve mesafe üzerinden dikilirler. Temmuz, Ekim arası çiçek açarlar. Park ve bahçelerde, balkonlarda genellikle saf gruplar halinde veya karışık kullanılırlar.

Kadife çiçeği:

( TAGATES) Açık sarı, koyu sarıdan kahverengiye kadar çok çeşitli renklerde ve çok çeşitli irilikte çiçekleri bulunan mevsimlik bir bitkidir. Yetişme muhiti istekleri yönünden oldukça kânaakardır. Güneşli ve killi, hafif gübreli yerleri tercih eder.

Tohumlar Mart ayında yastıklara ekilerek elde olunan fideler Nisan sonu 20, 30, veya 40 santim, aralık ve mesafelerde bahçe Park ve balkonlara dikilir. Haziran'dan ,Ekim sonuna kadar çiçekli kalır. Genellikle saf parterler şeklinde, veya diğer türlerle karışık gruplar halinde kullanılır. Bir başka konu ve yazımı buluşmak üzere saygılar sunarım