Türkiye’nin, ABD emperyalizminin emrine tamamen girmesi

AP, ANAP, DYP ve AKP’nin rol modeli DEMOKRAT PARTİ’nin 10 YILI (4)

Daha önce değindik, bir kez daha altını çizelim.

“ Türkiye, DP iktidarı ile birlikte ABD emperyalizminin emrine girdi” ezberi yanlıştır.

Türkiye, emperyalizme karşı direncini İnönü döneminde yitirdi, ABD ile ilk ikili antlaşmalar bu dönemde imzalandı.

“İsmet Paşa”nın savaşarak emperyalistlerden aldıklarını, “İsmet İnönü” savaşmadan geri verdi.

Ancak emperyalizmin Türkiye’ye tam yerleşmesi, Demokrat Parti dönemine rastlar.

Bu dönemde uygulanan dış politika, artık “kurtuluş savaşı vermiş bir ülkenin dış politikası” değil, “emperyalizmin emrine kayıtsız şartsız girmiş” bir ülkenin dış politikasıdır.

Türkiye, artık “ABD’nin belirlediği gündemle” ve “Amerika’nın hazırladığı reçetelerle” yaşamaya başlamıştır.

Amerika ve Batı’ya sıkı sıkıya bağlıdır…

Amerikan emperyalizmi adına dünyanın en uzak bölgesine asker göndermekte, Amerika’ya düşman olanı kendi düşmanı olarak kabul etmekte, uluslararası platformlarda Amerika’nın sözcülüğünü yapmakta, Amerika’nın müttefiklerini memnun etmek için abartılı çaba göstermekte, dış sorunlarını Amerika’nın yardımıyla çözmekte, yardım alabilmek için ülkemizin en gizli bilgilerini Amerika’ya vermekte, bir sakınca görmemektedir.

ABD emperyalizminin öncelikli amacı

Tabii, ABD’nin Türkiye’yi “emperyalizm kıskacına” almasının tek bir nedeni vardı; Sovyetler Birliği’nin bölgede genişlemesini ve “Ortadoğu’ya sızmasını” önlemek.

Türkiye, “siyasal İslam’a” dönüştürülecek rejimiyle Sovyetler Birliği etrafına çekilen “Yeşil Kuşak” içinde yer alacaktı.

Görevi buydu…

Türkiye, DP iktidarı döneminde bu görevini başarıyla yürütmeye başladı.

Demokrat Parti, daha iktidar olmadan ABD saflarında yerini almıştı.

“Bağımsızlığı” değil, “koşulsuz Amerika’nın yanında yer alınmasını” savunuyordu.

ABD özgür dünyanın haklarını komünistlere karşı koruyordu, Türkiye de bu minnet borcunu ödemeliydi.

Adnan Menderes, 27 Ağustos 1948’de İzmir’de yaptığı konuşmada ABD’yi şu sözlerle övüyordu:

“Dünyanın ayrıldığı iki karargâh arasındaki askeri, iktisadi ve siyasi münasebetler bu derece gergin hale geldikten sonra, bu iki karargâh arasında ve ortada kalmayı ve ikisi ile de işbirliği yapmayı tahayyül etmek bir gaflet olur. Burada kaydedelim ki, milli veya müstakil adı ile vasıflandırılmak istenen siyaset, hakiki manasıyla Birleşmiş Milletler ülküsüne bağlı demokrasi âlemi ile işbirliğinden uzaklaşmak demektir. Bu takdirde ise, Sovyet Rusya bugünkü politikasını değiştirmezse, memleketimizin kısa bir zaman içinde demirperdenin ortasında kalması mukadder olur…… Görülüyor ki, bahis mevzuu beyanata esas teşkil eden görüşler (yani, Atatürk döneminin ulusal ve bağımsız dış siyaseti) dünyanın akılları durduracak bir hızla değişmiş ve değişmekte olan şartları karşısında adeta tarihten önceki devirlere aitmiş gibi görünüyor.”

Menderes’in iktidara gelmeden önceki bu konuşması, iktidara geldiklerinde “ulusal ve bağımsız dış siyaseti bırakacaklarının” ve “ABD’nin emrine gireceklerinin” bir işaretiydi.

Menderes, bağımsız ve ulusal siyaseti, “tarih önceki devirlere aitmiş” gibi görüyordu.

Celal Bayar’dan ABD emperyalizmine övgü

Celal Bayar ise, 1 Kasım 1950’de, cumhurbaşkanı sıfatıyla TBMM’nin IX. Dönem açılış konuşmasında, ABD emperyalizmini şu sözlerle övüyordu:

“Beynelmilel itilafların Birleşmiş Milletler çerçevesi dahilinde hallini samimiyetle isteyen, eşit haklara riayet eden, demokratik ananelere bağlı, sulhperver Amerika Birleşik Devletleri ile olan siyasi, iktisadi ve kültürel sahalardaki yakın münasebetlerimiz ve dostluğumuz gün geçtikçe kuvvetlenmektedir. İfadesini iki memleket arasındaki münasebetler ve beynelmilel işbirliğinde bulan bu yakın dostluğun daha da artmasına büyük ehemmiyet ve kıymet vermekteyiz. Tehdide ve baskıya, kimseden şüpheye mahal bırakmayacak bir tarzda göğüs gerdiğimiz bir sırada, Truman Doktrini ve Marshall Planı yolu ile bize yapılan yardımlar, bu dostluğun unutulmaz bir tezahürünü teşkil eder.”

Türkiye artık DP’nin iktidara gelmesiyle birlikte “emperyalizm karşıtı” politikaları tamamen terk etmiş, dış politikada ve ekonomide Batı’ya yüzde yüz bağımlı hale gelmişti.

Yarın:

Türkiye’nin NATO’ya kabul edilmesi ve “NATO’culuk oyunun”nun başlaması.