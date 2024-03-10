BİLİM VE TEKNOLOJİ KARNEMİZ… 

8-14 Mart; “Bilim ve Teknoloji Haftası” olarak belirlenmiş.

Biz, Türkiye olarak bilim ve teknoloji alanında ne yapıyoruz?

Bu alanda çalışan, araştıran, emek veren insanlarımıza karşı ne kadar duyarlıyız?

Eğitim ve Öğretim sistemimiz insan beynini geliştirmek ve yetenekleri ortaya çıkarmada başarılı mı?

AR-GE yani, “Araştırma ve Geliştirme” çalışmalarına ne kadar kaynak ayırabiliyoruz?

Öncelikle, şu gerçeğin altını çizelim;

Bilim ve teknoloji alanında gelişme sağlayabilmek için, çocukluk yıllarından itibaren “MERAK” duygusunu geliştirmek gerek.

Oysa, toplumsal kültürümüzde “merak” duygusuna karşı “önyargılar” var!

Soru soran çocuğa, gence ve yetişkine karşı tahammülsüzlük hayli yaygın. Çocukta merak duygusunu geliştirmenin ilk adımı anne-babaya aittir.

Siz anne-baba olarak evinizde gazete, dergi ve kitap okuyorsanız, çocuğunuz da okuyor. Siz, zamanınızın büyük kısmını cep telefonuyla tüketiyorsanız, çocuğunuz da sizi taklit ediyor!

Ya “Eğitim düzenimiz?”

Okul öncesinden başlayarak, siyasal iktidarların “siyasal amaçlarına” göre belirlenen “bilim dışı” eğitim düzeniyle geleceğin bilim insanlarını yetiştiremezsiniz!

“Dini eğitim, siyasal iktidarın değil, ailenin görevi ve tercihidir!”

İnsan beyni “ÖZGÜR” olmalıdır.

İnsan, “düşünen ve merak eden” bir kişiliğe sahipse, “yeteneğine göre mesleki eğitim” görebilirse, hem kendisine hem de ülkesine yararlı olabilir.

Ayrıntıya girmeyeceğim ama, 81 ilde Üniversitelerimiz olmasına rağmen, ülkemizin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu “nitelikli insan gücü” yetiştiremiyoruz!

Sınai ve ticari kuruluşlar, kendi alanlarında başarılı olacak “nitelikli işgücü” bulamamaktan yakınıyorlar!

Dünyanın en zengin ve yakın geleceğin en değerli madeni olan BOR madeninde dünyanın en zengin ülkesiyiz. Ama, bu madeni işleyemeden, ham haliyle başka ülkelere satıyoruz!

Bilimsel ve teknik araştırmalar sonucu “Patent” sahibi olmada çok gerilerdeyiz!

Aslında, tüm olumsuz koşullara rağmen, ilginç buluş ve üretim örnekleri olan gençlerimiz var. Birkaç örnek;

“Mucit kızların ürettiği elektrikli otomobil İtalya’da yarışacak. (6 Temmuz 2017)

Babaları bomba imha uzmanı olan Zeynep ve Feyza, patlayıcıları uzaktan imha edebilen proje geliştirdi. (20 Nisan 2018)

10 yaşındaki Aybüke, kamu kurumlarında temassız sıra numarası alınmasını sağlayan cihazı geliştirdi.(2 Ekim 2020)

Hatice hemşire, bebekler için “Güvenli radyoloji çekim standı” tasarladı. (5 Ocak 2021)

Dünyanın en parlak 100 öğrencisinden biri olan 18 yaşındaki Gül Karen Aça, Harvard ve Stanford’dan “Yaşam Boyu Burs” kazandı. Gül, Nörobilim öğrenimi görecek.(7 Nisan 2023)

Daha birçok başarılı gencimiz var. Ama bu ülkede bu başarılarını sürdürme ve geliştirme olanağı bulamadıkları için başka ülkelerde çalışmalarını sürdürüyorlar.

Birçok “nitelikli, yetenekli genç” ise bu ülkede köreliyorlar!

Üniversitelerimizi bir inceleyin lütfen; “Bilimsel araştırması” olmayan Profesör ve hatta REKTÖR örnekleriyle karşılaşacaksınız!

Üniversitelerde kadrolar, Rektör ve Dekan aileleriyle doldurulmuş!

Nitelikli öğretim üyeleri görevlerinden koparılmış!

Bu ülkede imalat sanayiinin temel üretim girdilerinin yüzde 50’den fazlası başka ülkelerinden ithal ediliyor!

Bu konuda sayfalar dolusu örnekler vermek mümkün. Ama, “arif olana” bu kadarı da yeter.

Bir an önce, “Ulusal Eğitim ve bilim” değerlerine ulaşmak ve Mustafa Kemal’in hedef gösterdiği “Çağdaş Uygarlığın” onurlu bir üyesi olmamız dileğiyle…