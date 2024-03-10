Kartepe’de teleferiğe bindik!

Kartepe eski Belediye Başkanı merhum Hüseyin Üzülmez’in ‘teleferik’ hayali gerçek oldu. Üzülmez, ilkokulda iken ‘Bir gün belediye başkanı olursam, teleferik yapacağım” demiş… Gün oldu devran döndü, Üzülmez 2014-2019 yılları arasında Kartepe Belediye Başkanlığı yaptı. Üzülmez, hayali olan teleferik projesini hayata geçirmek istiyordu, ama belediyenin bütçesi yetmiyordu. Dönemin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Üzülmez’e destek vermeyince projede yol alınamadı.

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Üzülmez, 2021 yılında vefat etti. 2019 yılında Kartepe Belediye Başkanı seçilen Mustafa Kocaman da teleferik projesine ağırlık verdi, ama onun da teleferiği yapmaya gücü yetmedi. Kocaman’ın imdadına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yetişti.

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Büyükakın’ın talimatıyla teleferik ihalesi yapıldı, projeye başlandı. Cumartesi günü de test sürüşleri yapıldı. Büyükşehir tarafından teleferiğin ilk test sürüşüne davet edildim. Cumartesi günkü programa katıldım. Derbent İstasyonu’ndan teleferiğe bindik, sisler arasında 4.5 kilometrelik yolu kat edip varış noktası olan Kuzu Yaylasına vardık. Büyükşehir’in ısmarladığı sucuk-ekmekleri afiyetle yedik. Varilde yakılan ateşin başında ısınıp, tekrar dönüş için yola koyulduk.

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Kartepe Teleferik Projesi, gerçekten de muhteşem bir proje. Gerek Kartepe’ye, gerek Kocaeli’ye artı değer katacak. Teleferiğe en son 2002 yıllarında Bursa Uludağ’da binmiştim. Kendi memleketim Kocaeli’de de teleferiğe binmek nasip oldu. Hayalini göremeyen Hüseyin Üzülmez’in ismi Kartepe Teleferik Hattı projesinin bir bölümüne verilebilir diye düşünüyorum. Teleferiğin hizmete girmesinde emeği geçen başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın olmak üzere herkesi kutluyorum.

Meslektaşım Cemalettin Öztürk ile birlikte teleferiği hizmete sokan Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı kutladık.