Play-off hedefti, hedefimize ulaştık

Sezon başı yönetim ve Ertuğrul Sağlam birlikte yaptıkları imza töreni toplantısında hedefi önce playoff olursa direkt süper lig olarak belirledi. Sezon başında geç gelen transferler, devre arasında da gecikince hedefimizin play-off olduğu zaten ortaya çıktı.

Ertuğrul Sağlam ile göreve başlayan Kocaelispor, uzun süre Sağlam ile yola devam etti. Deplasmanlarda herkesi dize getirdi, ancak içeride bir türlü dikiş tutturamadı. Taraftarın bazı futbolculara kötü söz söylemesi takımın moralini bozdu.

Ancak taraftar her zaman Ertuğrul Sağlam ve yönetimin yanında oldu. Bunun sonucunda da başarı geldi. Ancak Göztepe öyle bir atak yaptı ki, Kocaelispor'a yenildikten sonra, Stoilov'u göreve getirdi. Stoilov rekor üstüne rekor kırarak takımı açık ara 2’nciliğe kadar taşıdı. Hatta bu hafta Eyüp yenilince Göztepe'ye zirve yolu da açıldı. Şimdi bu saatten sonra yapılacak tek şey play-off için takımı hazırlamak.

1-2 için şans var elbette, ancak zayıf bir şans bu. Tek teselli Göztepe'nin bize gelecek olması ve o maçta kazanacağımız 3 puanın 6 puan anlamına gelmesi. Ancak Tuzla maçında da gördük ki takım son derece ununu elemiş, eleğini asmış bir hale girmiş. Adeta herkes erkenden tatile çıkmış. Tatile çıkarsanız da play-off'ta bir şey yapamazsınız zaten. Ben fikrimi savunuyorum. Bu takımın bu haliyle Süper Lig'e çıkması sadece ve sadece 2 sene sonra kulübü kapatmanız anlamına gelir. Bir daha da dönüşü olmaz. Biz henüz Süper Lig'e hazır değiliz.

Bütçemizle de, oyuncularımızla da bunu yapmamız imkansız. Hele hele play-off'tan çıkarsanız rakiplerinize göre bir ay gecikmeli çıkmış olacaksınız. Sonuçta da devlerin arasında averaj takımı olur çıkarsınız.

Dünya çapında zengin bir adam gelir de kulübü devralıp Şampiyonlar Ligi'ni oynatacağım derse, bunun ismi de Abramovic olması lazım. Onun dışında hiç kimsenin bu bütçeyi yüklenmesi mümkün değil. Her şeyi Tahir Büyükakı'ndan beklemek zaten imkansız.

Adam bütçesini açık açık ortaya koydu. İnanılmaz rakamlar havada uçuşuyor. Yönetim 20 sene öncenin borçlarını ödemeye çalışıyor.

Bu konuya şimdi girmek istemiyorum. Sirmen ve Erenkaya dönemlerinden gelen borçların dökümü bence önümüzdeki hafta ortaya çıkacaktır.

Neyse Tuzla istediğini aldı. Doğru dürüst top oynamadı. Ama düşme tehlikesini gidermek için gerekeni yaptı. Kocaelisporlu futbolcular da adeta yürüye yürüye maç kazanmak isterken, 3 puandan birden oldu.

Mustafa Gürsel geleli 3 maç oldu. İki beraberlik sonrası iç sahada 3. maçta yenildi. Skor severler Gürsel'e başarısız diyecektir.

Ama spor severler hak verecektir. Gerçekten de elinde sihirli değnek yok. Play-off için de benim çok fazla umudum yok…