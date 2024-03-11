Yönetim kongre kararı alır, görevine devam eder, tıpkı kasımdaki gibi…

Yönetim kritik bir toplantı için bir araya geliyor. Şu saatlerde önemli bir karar alınacak… Benim tahminimce kasımdaki gibi olağanüstü kongre kararı alınacak... Ve yine tahminimce kasımdaki gibi aday çıkmayacak… Yine tahminimce kasımdaki gibi engin koyun ve yönetimi göreve devam edecek… zaten tam seçim arifesinde Başkan Tahir Büyükakın da bunu istiyor… Sezon başı hedefi play-off’tu… Başkan ve yönetim de “Bunu başardık” derse ne diyeceksiniz?.. Asıl bataklığı kurutun… Asıl menajerlere set çekin… Yönetime kartvizitle adam göndermeyi bırakın... Tahir Büyükakın’ın da üstlere bunu söylemesini bekliyoruz… Yönetimsel bir sorun yok… Teknik direktörsel bir sorun yok. Futbolcusal ve menajersel bir sorun var. Yönetim play-off hedefini tutturdu. Hatalar yaptı tabii… Eğer skorseverseniz, play-off hedefi tuttuysa, yönetim başarılıdır. Sporseverseniz (benim gibi), Süper Lig hayallerinden vazgeçersiniz.