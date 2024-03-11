Kocaeli Büyükşehir Belediyesini kim borca batırdı?

Bir Gün'den gazetesinden Mustafa Bildircin'in 13 Şubat 2029 tarihli haberine göre 30 mahalli idarenin toplam Hazine borcunun 5 milyar 767 milyon TL’sini AKP’li başkanlar ya da kayyumlar tarafından yönetilen kurumlar yapmış. Haber aynen “AKP’li Tahir Büyükakın yönetimindeki Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, “En borçlu belediye” unvanını geçen yıl da kimseye kaptırmadı.Belediye, 2 milyar 123 milyon 984 bin TL ile en borçlu AKP’li belediye oldu. Kocaeli’nin arkasından 1 milyar 65 milyon 951 bin TL’lik borç ile AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi geldi” şeklinde.

CHP Genel Başkanı sayın Özgür Özel de, 7 Mart 2024 tarihinde Sekapark Kongre Merkezinde yaptığı konuşmada bu hususu gündeme getirerek Türkiye’de en borçlu belediyenin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi.

AKP’li belediye başkanları yıllardan bu yana Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun CHP döneminde yap-işlet-devret modeli ile inşa edilen Yuvacık Barajından kaynaklandığını söyler. Yani anlayacağınız yıllardır bu tartışma AKP ve CHP sözcüleri arasında sürüp gidiyor.

Önce şunu söylemek lazım ki; Yuvacık Barajı olmasaydı kentin su sorunu çözülmemiş, kent susuzluktan kırılır halde olacaktı. Bu nedenle Yuvacık Barajı projesini hayata geçirenleri suçlamak yerine onlara bu kentte yaşayan bir yurttaş olarak teşekkür borcumuz var. İSU nun devasa bütçesi ve İSU’nun yaptığı devasa yatırımların temelinde de barajdan satılan suyun gelirleri var. Bu açıdan bakıldığında da barajın ne derece ekonomik katkı sağladığını da görüyoruz. Ayrıca su de pek ucuz değil.

Biliyorsunuz CHP zamanında kentin yakıt ve hava kirliliği sorununun çözümü için kente doğal gaz getirilmişti. Bu projenin yapımı ve işletilmesi için de İZGAZ A.Ş adlı bir belediye bağlı şirketi kurulmuştu. İZGAZ’ı AKP’li belediye Sn İbrahim Karaosmanoğlu döneminde 559 milyon dolara sattı. Bu paranın bugünkü TL karşılığı 559.000 x 32 = 17.888.000.000 TL yani yaklaşık 18 milyar TL tutarında bir değere ulaşıyor.

Bırakın Yuvacık Barajının su ihtiyacını karşıladığını, İSU’ya su paraları ile destek olduğunu, İSU’nun bütçesini oluşturduğunu, İZGAZ’ın 559 milyon dolarının belediyenin kamuya olan borcuna aktardığınızda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığının kamuya borcu kalmıyor.

O zaman bu borcun temel müsebbibinin kim olduğu apaçık ortaya çıkıyor.

Sahi gerçekten CHP döneminde kente kazandırılan İZGAZ’ın fikir babası, zamanın belediye başkanını çok haksız bir kararla mahkum ettirmekten bir nebze vicdan azabı duymayanların İZGAZ’ın 559 milyon dolarını nereye harcadıklarına dair en küçük bir vicdani sorumluluğu yok mu ?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin devası borcu ile ilgili çok ayrıntılı bir inceleme yapmak lazım. Ama bu kısacık yazıda bile bu borcun temel müsebbibinin 20 yıldır bu kenti yönetenler olduğu, kendin devasa gelirlerinin nasıl heba edildiği anlaşılıyor. Bu arada bütün bunların muhalefet tarafından ayrıntısı ile raporlandırılması ve toplumun bilgilendirilmesi gerekiyor.

İktidar ne zaman toplumu kandırmaktan vazgeçip gerçekleri ifade etmeye başlar, muhalefet de ne zaman bu ayrıntıları yakalar, iktidarı denetler ve toplumu adam gibi bilgilendirmeye başlarsa, işte o zaman siyaset toplumsal güvene ulaşacak ve ülkemiz kazanacak. Belediyeler ne zaman adam gibi denetlenir ve bağlı şirketlerle bütçenin kara deliği olmaktan çıkartılırsa, ekonomimiz de bir nebze rahatlar. İktidarda olup da muhalefet gibi davranan 20 yıldır çözemedikleri sorunların hala muhalefette olduğunu savunanlar ne kente ve nede ülkeye fayda sağlayamazlar. Devasa borcun müsebbibini artık muhalefette aramak tam bir abesle iştigalden ibaret davranıştır.