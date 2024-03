Nurel Ergüneş ile konuşmak…

Geçtiğimiz Çarşamba günü Kocaeli Dokümantasyon Merkezi toplantısında konuğumuz Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Nurel Ergüneş idi. Ben Nurel Ergüneş’i yaptığı işlerle tanıyor ama daha önce kendisiyle tanışma fırsatım olmamıştı. Nurel Hanım, gönüllerde taht kurmuş bir kişi. Yaptığı işe dört elle sarılıyor. Eğer kendisini tanımıyorsanız ya da az tanıyorsanız yazdıklarımı okudukça tanıyacaksınız.

“Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Yaşayan Tarih Sohbetlerinden birinde daha birlikteyiz, Bugün aramızda Nurel Ergüneş var. Kendisi Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği Başkanı. Bugün ilk defa olarak zor yaşamlarda doğan, yaşayan, yaşatmaya çalışılan bir toplumda, ailelerindeki o zor yaşam savaşıyla tek başına uğraşanların dışında insanlara kolaylık getirecek bir örgütün liderlerinden biriyle beraberiz. Hoş geldiniz Nurel Hanım.” diyerek sözü Nurel Ergüneş’e bıraktı Müzeyyen Ünal.

Nurel Ergüneş 1959 doğumlu. “Ablam ile birlikte çocukluğumuzdan beri yardım konularına fazlasıyla düşkündük. Ailemizden dolayı vicdanı çok gelişmiş bir şekilde büyüdük. Babam emekli olana kadar Ankara da yaşadık. Daha sonra 1976 yılında İstanbul a taşındık. Aynı yıl üniversiteye girdim ve okulu bırakmak zorunda kaldım. 1982 yılında da çok kıymetli eşim ile evlendim. 1983 yılında kızım dünyaya geldi ve 1987 yılında İzmit’e taşındık. Benim için ve ailem için çok kıymetli dostluklarımız oldu. Siyasete atıldım, sonra Yardımseverler Derneği’ne geçtim. Ve başka derneklerle sosyal hayata başladım. 1998 yılında ise Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği’ni kurduk. Bu derneğin kuruluş amacı Yardımseverler Derneği’ne ayağı kopan bir çocuğun gelmesiyle başladı. Bu iş için Sakatlar Derneği var onlar yapsın dedim ve orada Veli Caydı Beyefendi ile tanıştım. ‘Kendisi madem bu işlerle ilgileniyorsunuz, bu işlerin içindesiniz burada spastik çocuklar derneği kuralım.’ dedi. Ben o zamanlar bu konuyla ilgili fazla bir şey bilmiyordum. İstanbul’da Türkiye Spastik Çocuklar Derneği varmış. Çok değişik bir konu ve çok bilinen bir hastalık değildi o zamanlar. Ve bizi Türk Spastik Çocuklar Derneği Başkanı Sayın Prof. Dr. Hıfzı Özcan ve Sakıp Sabancı ile tanıştırdı. O zamanlar burada bu hastalık bilinmiyordu. Sadece Sopalı da fizik tedavi merkezi vardı ve oranın imkânları yetersizdi. Biz burada o derneği kurduk. Bu hastalığın sebepleri hakkında aileleri tam bilgilendirmek için önce doktorlarımızla konuştuk. Konferanslar düzenledik. Merkezin Sopalı çiftliğinden Umuttepe’ye taşınmasını sağladık ve orada spastik hastaları için ana bilim dalı kuruldu. Prof. Dr. Nigar Dursun ve Erbil Dursun oranın Anabilim Dalı Başkanlığını yaptılar. Ve orada çocuklarımız tedavi görmeye başladı. Veli Caydı Bey sayesinde Türk Spastik Çocuklar Derneği’nin üyesi oldum. Ve İngiltere’ye bağlı olan kurumla birleştik.”

2006 yılında otuz yedi ülkenin oy birliği ile kriterlerine uyduğu için yılın derneği seçilmişler. “Bize verilen öğretmenevinin bahçesinde ki konteynerleri adam ettik. Yıkılacağı için kamu yerlerini boşaltma kararı çıktı ve bize yer verilmediği için bir apartman katını tuttuk ve çalışmalarımıza orada devam ediyoruz. Bana bu hayatı öğreten, feyz aldığım kişi Veli Caydı Bey her zaman yaptıklarıyla bana ilham oldu.” diyor Nurel Ergüneş.

Müzeyyen Ünal sözü Veli Caydı’yı anlatması için kitabını da yazan Mustafa Küpçü’ye veriyor. “Veli Caydı’yı ben Balkan Türkleri Derneği’nde tanıdım. Müthiş becerikli, bütün derneğin bürokratik işlerini tek başına halleden ama son derece mütevazı bir insandı. Sonra yaşam öyküsünü öğrenince tüylerim diken diken oldu ve onun öyküsünü yaşarken onu ödüllendirmek adına ‘deli ormanlı’ adlı kitabı yazdım. Ve o kitabı yazdığım için çok mutluyum. Hayatımda yaptığım en doğru şeylerden bir tanesi idi. İki yıl boyunca bizim Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği’nde( KYÖD ) yaptığımız şiir işliği toplantılarına katıldı ve mutlu öldü.”

“Belki Veli Caydı Bey’i tanımasaydım, bu kadar içine girmeseydim, belki bugün bu yerlerde olamazdık. Yaşadığımız üzücü olayların dışında güzel şeyler de oldu tabii” diyor Nurel Ergüneş.

2003 yılında gülen yüzler projesi hayata geçmiş, üç yıl boyunca bütün giderlerini Hollanda ödemiş. Ne yapılması gerektiğini, nasıl işlemesi gerektiğini anlatmışlar. Ve o şekilde çalışmaya devam etmişler.

“Bazı tersliklere karşı çıkarsak yanlış yapacağımızı düşünüyorduk ama aslında o zaman yanlış yapmışız.” diyor Nurel Ergüneş.

“Kocaeli Genç Fikirler Derneği’ni kurduk. Ve üniversite ile çalışmaya başladık. Çocuklarımız üniversitede okuyor, kimisi makine mühendisi, kimisi başka bölümde okuyor.”

“Bu kurduğunuz derneğin Spastik Çocuklar Derneği ile bir ilgisi var mı?” diye soruyor Müzeyyen Ünal

“Genç olup sosyal hayata girebilecek olan, yürüyebilen, konuşabilen insanlarla dostluk kurup onları sosyal hayata hazırlamak üzerine idi.” diyor Nurel Ergüneş

“Kıbrıs’ta ve Amerika’da gördüğüm bir şey çok hoşuma gitmişti. Tekerlekli sandalye ile dans yapıyorlardı. Kıbrıs’ta bir fotoğraf yarışması yapılmış engelli insanların çektiği fotoğraflar ve ödülleri veriliyor. Burada da nasıl yaptırabiliriz diye düşünmeye başladık.” diyor.

Ve araştırmaları sonucunda engelsiz dans projesini kurmuşlar. Çalışmaları hala devam ediyor.

“Gerçekten bir şey olacaksa iyi olmalı, güzel olmalı.” diyor Nurel Ergüneş.

“Tuvalimdeki Beş Renk” adı ile beş engelli derneğini bir araya toparlamış Nurel Ergüneş. “Klip ve folklor ekibi olarak onları sahneledim. Kıyafetlerinden, ayakkabısına kadar eksiksiz her şey dört dörtlüktü. O çocuklar her şeyin iyisine layık.” diyor

“Bu insanların huyuna suyuna gitmek, bazı şeyleri dikte etmeden güzellikle doğru bir şekilde anlatmaya çalışmak ve engellinin ruh halini çok iyi bilmek lazım. O da çok büyük bir sabır.” diyor ve ekliyor. “Yılbaşı baloları yapıyoruz. Biz bir işe başlarken o işin amelesi olarak başladık. Ve o şekilde devam ettik. Makam, mevki, yer hiçbir şey düşünmedik. Kaç tane yerimiz değişti ama benim hiç masam olmadı. Çünkü ben çalışmalıyım, oturmak benim işim değil.”

“1998 yılından bugüne kadar belediyeden hep istediğimiz şey engelli dernekleri ve diğer derneklere düzgün bir yer vermesi, çünkü derneklerin, stk’ların durumları gerçekten çok zor. Kira, sekreter, faturaları büyük bir maliyet... Tamam, ben bir yer tutarım ama kermeslerden gelecek olan gelirleri bu giderlere veririm ve kimseye bir şey yapamam. Her şeyden önce yer talebi istiyoruz. Engellilerin kaldığı yerde gözlemci talebi, belirli günlerde onlarla ilgilenmek, doğum günlerini kutlamak… Maalesef bunların hiçbirisine cevap alamıyoruz.”

“Küçüklüğümüzden beri ablam ile yardım etmeyi severek geldik bugünlere. Bir kişiye bir faydamız dokunduysa o gün bizim düğün bayramımız. Ve bu bizim hayat felsefemiz.”

“Sonradan görme engelli olan Mehmet Faik Örcün’ü tekrardan hayata bağlamak için çok çabaladık. Hayatını yazması için kendisine destek olduk. Av. Mehmet Emre Kalaycı’nın ben doğuştan görme engelliyim, ‘Bana Kırmızıyı Anlat’ demesi üzerine kitabın adı da meydana çıkmıştı.” Yazdığı ‘Bana Kırmızıyı Anlat’ adlı kitabının bütün geliri diğer engelliler için harcanmış. “Kimisinin akülü arabası alındı, kimisinin tıbbi cihazları alındı. Kitabın bütün geliri olduğu gibi pek çok insana yarar sağladı. Okuyanlara da umut oldu bu kitap.”

“Eşimin sağlığında çok desteğini gördüm” diyor Nurel Ergüneş. “Bu işler gönülden gelen işler, hiç yüksünmedim, hiç tiksinmedim, nelerle karşılaşıyoruz. Sünnetler yapıyoruz. Bir günlük askerlik yaptırdık. Gelinlik giydirdik. Dediğim bir şey ağzımdan çıktıysa mutlaka yerine getiririm.”

“Ben sizin isminizi heceleyerek söylemek istiyorum. Nur – el. Gerçekten sizin eliniz bir ışık olmuş. Ve ihtiyacı olan insanlara uzanabilmiş. Yolunuz açık olsun.” diyor Ayla Cürgen

Engellilerin dışarıda karşılaştığı sorunlardan bahsetti bize Nurel Ergüneş. Tuvaletlerin yetersizliğinden, olan tuvaletlerin de kadın erkek tek engelli tuvaleti olduğundan bahsetti bizlere.

“İnsanların, engellinin sorunlarını görmemesi mümkün değil, hiçbir insan görmek istemediği kadar kör, duymak istemediği kadar sağır olamaz, başka yolu yok bunun.”

“Çok sözler veriliyor zaten, hayır dendiğini ben hiç duymadım. Ama hiçbir amacımıza uyulduğunu da hiç görmedim. . Sizlere anlattıklarımı yaptığım için her zaman kendimle gurur duyuyorum. Tek keşkem daha iyisini de yapabilirdim, daha iyisi de olabilirdi. Beni ayakta tutan bu, bunu yaptıysam daha iyisini de yapabilirim düşüncesi. Ve kendini de geliştirmen gerekir. Biz her dokuz - on senede bir üniversite ile konferanslar yapıyoruz. On - on bir profesör katılıyor. Dünyada ve Avrupa’da olan gelişmeleri anlatıyor. Ve bizim üniversitelerimizde yapılan tedavileri, alınan aletleri anlatıyorlar. Halk ile buluşturuyoruz, onları da bilgilendiriyoruz. Dünyada ki gelişmelerden haberimiz olması lazım.”

Müzeyyen Ünal, “Bugün Kocaeli Spastik Çocuklar Derneği’ni, dernek başkanının dilinden öğrendik. Neler yaptıklarını Veli Caydı Bey’i de anarak onu da yad etmiş olduk. Kaldırımlar Belediyelerin en çok yaptıkları şeylerdir ama hiçbiri kolayca çıkılabilen bir şekilde yapılan bir inşaat türü olmaz. Engeli olanların, yaşlıların, herkesin rahatça yollarda dolaşabilecekleri yolların, yol işaretlerinin, asansörlerin, tuvaletlerin ve bunun gibi hizmet sağlayacak dışarı çıkan engelli vatandaşlarımızın kendi kendine ihtiyaçlarını göremeyecek olan insanlara yardımcı olabilecek sıhhi mekânların mutlaka gerçekleşmesi gerekir. Ben Nurel Ergüneş şahsında bu derneğe gerçekten çok büyük gönül borcumuz olduğunu düşünüyorum. Ailelere destek konusunda çok büyük yardım kat etmişler. Başta Nurel Ergüneş Hanım olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum.” diyerek toplantıyı bitirdi.

Son söz olarak yaşanan zorluklara rağmen Mustafa Küpçü’nün dediği gibi “Hep beraber bu yangını büyütmemiz lazım. Çünkü taş duvar, demir kapı, kör pencere.”