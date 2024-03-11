Türkiye’nin NATO’ya kabul edilmesi ve “NATO’culuk oyunu”nun başlaması

Kısa adı NATO olan Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü, 4 Nisan 1949’da 12 ülkenin katılı ile kuruldu.

Türkiye NATO’ya 18 Şubat 1952’de kabul edildi.

NATO’ya katılım belgesini Ankara’da dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar imzaladı.

Türkiye’nin NATO’ya girmesi, sancılı oldu.

CHP döneminde, daha sonra DP döneminde birer başvuru yapıldı, ancak bu başvurular İngiltere’nin veto etmesiyle reddedildi.

Gerekçe olarak da “Türkiye’nin, güvenlik yönünden Avrupa ülkelerini ilgilendirmeyen bir coğrafyada bulunması” gösterildi.

Ancak Kore Savaşı’nın başlaması ve Birleşmiş Milletlerin, üye ülkelerden Güney Kore’yi savunmak için asker talep etmesi, Başbakan Adnan Menderes tarafından “NATO’ya girmek için kaçırılmayacak bir fırsat” olarak görüldü.

Türkiye, Birleşmiş Milletlerin çağırısına cevap veren ilk ülke oldu.

5090 askerden oluşan bir tümen, TBMM kararı olmadan, 25 Temmuz 1950 tarihli hükümet kararıyla Kore’ye gönderildi.

“Kore yolu, Allah yoludur”

“Kore’de ölenlerin şehit sayılmayacağı” söylentileri üzerine, Diyanet İşleri Başkanlığı bir fetva yayınladı, fetvada “Kore yolu Allah yoludur. Kore harekâtına iştirak; cihat ve gaza mahiyetinde mukaddes vazife cümlesindendir. Onun için Kore’de vefat edenler şehittir. Sağ kalanlar Allah yolunda hizmet etmiş şerefli gazilerdir” denildi.

Asker gönderme kararından 6 gün sonra, 1 Ağustos 1950’de NATO’ya bir kez daha başvurduk, yine reddedildik.

Dünyada olaylar hızla gelişiyordu.

Sovyetler Birliği’nin Balkan ülkelerinde yayılma politikasını başlatması ve nükleer silah üretme kapasitesine ulaşması; stratejik konumu nedeniyle Türkiye’nin önemini artırdı ve üye ülkeler Türkiye’nin NATO üyeliliğine sonunda “evet” dedi.

Türkiye, 21 Eylül 1951’de NATO üyeliğine resmen davet edildi, 18 Şubat 1952’de de “üye” oldu.

NATO üyeliği, toplumda coşkuyla karşılandı.

Cumhurbaşkanı Celal Bayar, basına “Bence NATO zihniyeti, yeni hayat şartlarının mütekâmil bir terakki tarzıdır” diye demeç verdi.

Türkiye, ABD ile ilgili bütün ilişkilerinde olduğu gibi, “NATO’ya girme” konusunu da abarttı.

1952 yılından itibaren, bölge ülkeleriyle olan ilişkilerinde, ulusal çıkarlarını göz ardı ederek “ABD ve NATO çıkarlarına uygun” davranmaya başladı.

Bu da bölge ülkeleriyle ilişkilerimizi olumsuz etkiledi.

NATO’ya girmemiz, Atatürk’ün “tam bağımsızlık” ve “milli egemenlik” ilkelerinden de ayrılmamız anlamına geliyordu.

NATO’ya girmek, “bağımsızlık”tan vaz geçip “emperyalizmin emrine girmek” anlamını taşıyordu.

Aynı zamanda “milli egemenlik”ten de söz edilemezdi, artık “Batı ülkelerinin egemenliği” söz konusuydu.

Türkiye; artık askeri, siyasi ve ekonomik yönden emperyalist ülkelerin isteği doğrultusunda hareket edecekti, dünya kapitalist sisteminin bir parçası olmuştu.

Ancak Batı, Türkiye’yi kültürel, sosyal ve ekonomik yönden bir “Batı ülkesi” olarak görmüyor, “kendi çıkarları için Doğu Akdeniz ve Ortadoğu’da işbirliği yapılması gereken bir ülke” olarak konumlandırıyordu.

Türkiye’nin “ABD ile NATO’culuk oyunu” böyle başladı, oyun, her geçen yıl “ülkemizi daha da sıkıntıya sokacak şekilde” sürüyor.

NATO’ya devam

Konunun bütünlüğünü bozmamak için devam edelim!

Resmi internet sitesinde NATO’nun “genel amacı” şöyle tanımlanıyor:

“Günlük yaşamlarımızda güvenlik sağlamak, huzurumuz için kilit noktasıdır. NATO’nun amacı politik ve askeri vasıtalarla üye ülkelerin özgürlüğünü ve güvenliğini temin etmektir.”

İnternet sitesinde böyle yazmasına rağmen, NATO’nun amacının “komünizmin yayılmasını engellemek” olduğu bir gerçek.

Komünizm çoktan yok oldu, ama ABD, NATO’yu “kendi yayılmacılığını devam ettirmek” ve ülkeleri “emperyalizm kıskacı altında tutabilmek” için “balyoz olarak” kullanmaya devam ediyor.

Artık bütün dünya biliyor ki, NATO, üye ülkelerin ortak bir “savunma örgütü” değil, ABD’nin emrinde bir “gladyo” kuruluşudur.

Dünya jandarması ABD’nin, emperyalist amaçlarla kullandığı bir askeri güçtür.

ABD, bu gücü üye ülkelerin çıkarları için değil, salt kendi çıkarlarını ön planda tutarak kullanmaya devam ediyor.

NATO’nun görevi neymiş?

“Üye ülkelerin özgürlüğünü ve güvenliğini temin etmek”miş…

Şimdi gelin, NATO’nun bu amacını ülkemiz yönünden sorgulayalım!

Türkiye, özgür bir ülke mi?

Kâğıt üzerinde öyle yazıyor…

Ama Türkiye, Atatürk dönemi hariç, hiçbir zaman ekonomik ve siyasal yönden bağımsız bir ülke olamadı.

Türkiye’nin bağımlılığı, NATO’ya girişiyle daha da arttı.

NATO’nun “üye ülkelerin güvenliğini temin etme” amacına gelince…

NATO, 1952’den beri NATO üyesi olan Türkiye’nin güvenliğini temin edebiliyor mu?

NATO’nun görevi üye ülkelerin güvenliğini temin etmekse, Türkiye’nin başındaki “güvenlik belası” ne?

PKK ve PYD terör örgütlerini beslemeye neden devam ediyor?

Neden Türkiye’nin güvenliğini tehdit eden FETÖ’nün başı Fethullah Gülen’i kendi topraklarında tutmayı sürdürüyor?

NATO nasıl bir örgüt ki, üyeleri birbirinin gözünü oyuyor?

Daha hangi birini sayayım?

Türkiye, NATO eliyle ufalanıyor, NATO eliyle yok edilmeye çalışılıyor.

NATO’nun üye ülkelerin güvenliğini sağlaması amacı, tam bir hikâye!

Tam bir emperyalizm aldatması!

Sonra, kendimize şu soruyu soralım:

“Türkiye’nin aleyhine çalışmayan tek bir NATO ülkesi var mı?”

NATO’ya üye bütün devletler, Türkiye’nin altını oymak için uğraşıyor.

Türkiye, gelinen noktada “NATO üyeliğini” sorgulamalı, ama nasıl?

Gırtlağına kadar borç içindeyken, ekonominin çarklarının dönmesi dış borca bağlıyken, bugüne kadar yaptığın antlaşmalarla kendini “tutsak” haline getirmişken, NATO üyeliğini sorgulayabilir misin?

NATO’ya başkaldırabilir misin?

ABD, dünyada “NATO’culuk oynamaya” devam ediyor. Bizim gibi ülkeler de, “emperyalizme tutsak olmanın verdiği şaşkınlıkla” olup biteni seyretmeyi sürdürüyor.

Yarın:

Celal Bayar’ın 52 günlük ABD gezisi, ne anlama geliyor?