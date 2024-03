KAZIN AYAĞI ÖYLE DEĞİL

Ramazan ayının İslam alemine hayırlı olmasını dilerim. İnşallah gereği gibi yaşarız. Haçlıların Müslümanlara yaptığı zulüm ebediyen son bulur. Müslümanların Müslüman gibi yaşamaları ve bir yumruk olabilmeleri bu noktada önem kazanıyor ama kazın ayağı öyle değil. Bırakmıyorlar ki güzelliklerden, iyi yapılan islerden söz edelim.

Anlatılır ki, bir köyde bir adam varmış, iş güç tutmaz, konu komşudan hırsızlık yapar, onlardan çaldığı tavuk, hindi, ördek ve kazlarla geçinirmiş. Bir gün yine yakın komşusunun bahçesinden hindiyi çalmış, kesmiş, temizlemiş, karısı da ocakta pişmeye bırakmış. Çok zaman geçmeden, komşu hindisinin çalındığını fark etmiş. Hemen koşup mahalle imamı ve ihtiyar heyetine durumu anlatmış. Ardından imam, muhtar ve ihtiyar heyeti hırsızın evine baskın yapmış. Yeni pişmiş, sofrada hazır bulunan hindiyi görüp suçüstü yakalamışlar, yakalamasına ama hırsız ısrarla, onun hindi olmadığını ve kendisinin bugün avda vurduğu yaban kazı olduğunu iddia etmiş. Muhtar, “öyle ise tüylerini, kafasını ve ayaklarını görelim” demiş. O sırada heyetten biri de bahçedeki çöp tenekesinde hindinin ayaklarını bulmuş. Diğerlerine de göstermiş ve “Yuh olsun sana, kazın ayağı böyle mi olur, utanmaz adam,” demiş. Buna rağmen hırsız iddiasında üstelemiş, “Efendim, bu yaban kazıdır. Bunların ayakları böyle olur; çünkü bunlar havada uçar, suda yüzen kazlar gibi ayak parmakları arasında perde yoktur. ”Bu olaydan sonra köyde konu anlatılıp “Kazın ayağı öyle değil.” Sözü gülüşme sebebi olmuş.

İşin aslı öyle değil… İnsana devletin verdiği hakları bile kullandırmıyorlar. Liderlerin iyi olması bu konu için kifayetsiz kalıyor. Haklar veriliyor ama o hakları hayata geçirecek olanlar çeşitli birimlerde geçici küçük koltuk sahipleri… Zannediyorlar ki Dünya onların etrafında dönüyor. Bir haftadır uyduruk hobi keçesine on gün içinde on beş lira zam yapanları bildirecek mecra arıyorum. Sanki haksızlığı ben yaptım. Nereye gidersem başka yere yönlendirildim. Sonuçta çektiğim eziyet yanıma kâr kaldı. Bu dönemde; yani seçim yaklaşırken kimsenin iş yapmadığını tekrar anladım. Şaşkınlığım artmaya devam ediyor. Bu ne koltuk kaybetme korkusuymuş. Hem Müslüman olduğunu söyleyeceksin hem de doğruların yanında olmayacaksın. Her yanımızı ikiyüzlüler sarmış durumda… Ve söylenen tek söz “Yapacak bir şey yok.” Millet durumu kanıksamış. Yanlış anlaşılmasın, sözlerim partilerle alakalı değil. İnsan odaklı… Neler oluyor? Ne ahlak, ne saygı, ne millet, devlet sevgisi kalmış. Bir zamanlar değerler konusunda yerdiğimiz gayrı Müslümleri geçtik. Bu durumda kesin olan birilerinin gözünün aydın olması…

Başka rivayete göre; Anadolu Selçukluları döneminde Hortu ile Akşehir çevresinde yaşayan Nasreddin Hoca‘nın zamanın hükümdarı Timur’a götürdüğü “kaz”ın tek ayağını yolda yemesi… Hoca bir gün Timur’a kızarmış kaz götürürken yolda canı çekmiş, kazın bir bacağını midesine indirmiş. Hoca’yı huzura kabul eden Timur, bakmış ki kendisine sunulan kızarmış kaz, tek ayaklı. Kendisi de malum topal. Hoca bunu bilerek, hakaret olsun diye yaptı sanarak, çok kızmış. Hoca durumu hemen sezerek “Ulu hakanım, bizim Akşehir’in kazları hep tek bacaklıdır. Bakın çeşme başındaki kazlara,” demiş ve çeşme başında tek bacaklarını altlarına almış uyuklayan kazları göstermiş. Timur, Hoca’ya bakarak gülmüş “Yoo, Hoca, kazın ayağı öyle değil” demiş. Adamlarına çeşme başındaki kazlara değnekle dokunmaları için emir vermiş. Kazlar, uykularından uyandırılınca iki ayakları üstünde kaçışmaya başlamış. Hoca’nın yüzüne alaylı alaylı bakan Timur “Hani Akşehir’in kazları tek ayaklı idi,” diye sorunca Hoca “Vallahi Hakanım, eğer o değnekleri size vursalardı, tövbeler olsun, dört ayaklı olur kaçardınız,” diye cevap vermiş.

İşte böyle; neredeyse hiçbir şey göründüğü gibi değil. İşin aslı olayın görünmeyen tarafında. Bilindiği gibi haklı bulduklarımız haksız, kendilerini namus bekçileri olarak gösterenlerin de en namussuz olduklarına şahit olduk. Kimse güvenilir görünmüyor. Kimin ne dediğini anlamak için bilirkişilere ihtiyaç var. Bu nedenle de bir meslek ortaya çıktı. Dünya liderlerinin konuşması bir bilmece; her kelimenin, cümlenin göründüğünden farklı anlamı oluyor ve bu anlamı anlatabilmek için onlarca siyaset dili uzmanı yorum yapıyor. Bu nedenle herkes siyaset yapamıyor; bu işte mahir olsa bile. Mesela benden siyasetçi olmaz; söyleyeceğimi eveleyip gevelemeden dosdoğru söylerim. Bu iyi bir şey mi derseniz “Yerine göre değişir,” dedikten sonra “Bu yüzden zor durumda kaldım” da diyebilirim. Vatandaşların arasında bulunan anlaşmazlıkları çözüme ulaştırmak için de “uzlaştırıcı- bilirkişi” atanıyor ama onlar da işini gereği gibi yapmıyor… Güvenilir değiller. Yapacak bir şey yok diyeceğim ama kazın ayağı öyle değil; sabırsızız. Hele bir de sandalyemiz varsa sözün arkası dinlenmez. Belediyede geçici küçük koltuk sahibi olan biri bile “Beni rahatsız etmeyin,” deme gafletinde bulunabilir.

Bugün ve her zaman güneşin altın tozları sizleri bulutsuz gökyüzü ile kucaklasın.