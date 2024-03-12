İstediklerin için ne yapıyorsun, acaba?

Hocam duygularım ve düşüncelerim bugünkü yaşantımı mı oluşturuyor? Olur da değiştirirsem hayatım mı değişecek? İlginç... Ama ben bugüne bunlarla geldim. Ya değiştirmem gerekeni değil de yanlış bir şeyi değiştirirsem. O zaman ne yapacağım.

Yaşamında sana iyi geldiğini zannettiğin şekilde davranırsın. Sana iyi gelen alışkanlıkların vardır. Onları yapınca mutlu olursun. Ve bir süre sonra bu bir inanca dönüşür. İnançların 'Böyle olunca Şöyle olur.' cümlesine sadık kaldığın müddetçe değişmez. Yaşamında aynı kalır. Sen yaşamında ne değişsin istiyorsun?

Mesela biraz daha param olabilir. Böylece daha az çalışırım. Dünyayı gezme şansım artar. Bunun için hangi duygu ya da düşüncemi değiştirmeliyim?

Yurt dışında ne kadar kalacaksın?

Bu sorunuzun konumuzla ne alakası var anlamadım ama 2 haftalık seyahatler bana yeter, şimdilik. Ve önce Avrupa’yı gezmek istiyorum. Belki oralarda bir yeri çok sever ve yerleşirim bile.

Yaşamımızda bir şeyler istediğimizde bugünkü alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekir. Yaptıklarımızı değiştirdikçe yaşantımızda farklı sonuçlar belirmeye başlar. Aslında bu değişimle yaptığımız şey hayata verdiğimiz mesajla ilgilidir. Bugün yaşadığımız hayatı aynen devam ettirerek yeni hayallerime ulaşmamız sadece hayallerde kalır. Avrupa da yaşamanın mesajlarından biri birikimlerinizi Euro olarak yapmaya başlamaktır. Daha sonra yabancı dilimizi geliştirmeye başlamalıyız. Giysi dolabımızı burada kalacağımız gibi değil de daha minimal hale getirmeliyiz. Ücretli çalışıyorsak ya bu işi Avrupa’da bir firmaya taşımalı, ya danışmanlığa çevirerek kendimize ait özgür zamanları arttırmalıyız. Bu yüzden Türkiye’de bir firmaya CV’nizi atmanız hayatın 'Bu insan Avrupa’da yaşamak istemiyor, galiba.' yorumuna neden olabilir. Bu da Avrupa seçeneklerinizin bitmesine neden olur. Hayat naziktir. Bunu bir beyfendinin size 'Benimle evlenir misin?' teklifiyle süsleyerek yapar. Ve siz Türkiye’de kalırsınız.

Anladım şimdi. Siz hayal kurmayı önemli bir proje gibi dikkatlice oluşturacağım bir şey olarak anlamamı istiyorsunuz. Yaptığım her hareket o hayalimi desteklemeli. Bunu içinde duygularım ve düşüncelim ile oluşturduğum, hatta inanca çevirdiğim şeylere bakıp onlardan vazgeçmemi öneriyorsunuz. Peki ya gerçekten istediğim bu değilse? Ya tüm yaşantımı yıkmama değmeyecekse. O zaman ne yapacağım?

Her birimiz yaşamımıza yeni bir şeyleri isterken gözden kaçırdığımız en önemli konu tanımadığımız şeyleri istediğimizdir. Bir erkeği, bir kadını, daha fazla parayı ya da başka bir yerde yaşamayı isterken o şeylerin yaşantımızda şu an olmadığını atlarız. Karşımıza çıkan insanlarla geçirdiğimiz zaman dilimlerine ilişki demeden önce yeni bir insanı tanıma evresi olarak bakmalıyız. Yeni sahip olduğumuz bir para ile bir şeyler yaparken daha yavaş daha düşünerek seçimler yapmalıyız. Yeni bir yerde olacaksak, bir süre orada kalmalı, orayı tanımalı. bizi mutlu edip etmeyeceğine böylece karar vermeliyiz.

Bunu da anladım. Hayallerimizi proje gibi görmeye başladığımızda yaşantımıza yeni gelen şeyleri önce küçük bir modelleme çalışması yaparak tanımamızı öneriyorsunuz. Bizleri yıkacak kadar ileri gitmezsek, kendimizi kaygılanacağımız sonuçların içinde bulmayız. Çok akıllıca bir öneri. O zaman beni tedirgin eden bir şey kalmadı diyebilirim.

Aslında tedirginlik duygusu bizim ürettiğimiz bir duygu. Ortada fol yok yumurta yokken, olumsuz sonuçlar üreten zihnimizin bizde bir korku yaratması ve bizleri sözde koruması ile ilgili. Her seçimimiz bizi bir deneyime götürür. Bu deneyimlerde olumsuz bir şey yaşarsak daha dikkatli olmayı öğreniriz. Olumlu ya da olumsuz deneyimler bizleri daha güçlü yapar. Üzüntüden korkmadan yaşama devam etmeliyiz. Üzülmek var evet ama her birimiz o üzüntünün yerine zaman içinde güleceğimiz yeni şeyleri koyacak kadar zekiyiz. O yüzden rahat olun.

Teşekkürler, Hocam. Her zaman olduğu gibi aydınlandım. Ne güzel...