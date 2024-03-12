BAŞKA ÜLKELERDE YAŞAYAN  TÜRK VATANDAŞLARI 

İnsan için “yaşamak” bir şanstır.

Ve insan, yaşamak için “üretken olmak” zorundadır.

Dünya nüfusu hızla artıyor ve dünya insanlığı her geçen gün “insanca bir yaşam” için mücadele ediyor.

“Ekmek Aslanın ağzında” diyorlar.

Doğrusu; “Ekmek, egemenlerin elindedir!”

Peki, o “egemenler” nasıl egemen oldular?

Yanıt şu; “Kıtalararası soygun ve köle emeği” ile!

Kölelik, zamanla “EMEK” oldu.

Ne var ki, emek çok yönlü bir sömürü ile karşı karşıya kaldı.

Tarihsel bilgi ve belgeler kanıtlıyor ki;

Emeğin hak mücadelesini engellemek için, özellikle küresel egemenler hemen her ülkede, “din üzerinden siyaset” yapacak işbirlikçiler buldular! Onları çok yönlü olarak desteklediler!

Hemen altını kalın çizgilerle çizerek belirteyim ki;

“Dini inanç bir her toplum için var olması gereken bir sosyal kurumdur.”

Ancak;

Hiçbir insanı şu ya da bu inanca zorlayamazsınız!

Gerçek anlamıyla insana ve topluma saygısı olan bir siyasal düzen, din temeline dayandırılamaz.

LAİK DEVLET, hiçbir inanca engel olamaz, hiçbir inancın siyasal egemenlik kurmasına da olanak tanımaz!

Dünyada, “halkının büyük çoğunluğu Müslüman” olan 57 ülke var.

ülke var!

Halkının çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında da gerçek anlamıyla “Dini ve siyasi birliktelik” yok!

Müslüman ülkeler “mezhep ve çıkar kavgaları” içinde birbirini yemekle meşgul!

Bu ülkelerin, “Petrol zengini” birkaç ülke dışında “Ulusal gelirleri” son derece düşük.

Üstelik, “Bilimde, üretimde, ekonomide ve sosyal huzurda” son derece geri kalmışlar!

Petrol zengini Arap ülkelerinde “Egemen güçler” ABD ve İngiltere gibi emperyalist ülkelerin “zincirsiz köleleridir!”

Petrolden kazandıklarını ABD ve Avrupa bankalarında saklıyorlar!

Ve bütün sırları bu ülkelerin egemenlerinin eli altında!

Yani, bu ülkeler de “zincirsiz köle” konumunda!

Öte yandan;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının yaklaşık 5,5 milyonu ABD başta olmak üzere çeşitli Avrupa ülkelerinde çalışıyor ve yaşıyorlar. Örneğin, yalnızca Almanya’da 2 milyonun üzerinde vatandaşımız yaşıyor. Yaşam koşulları da hayli güzel.

Bu ülkelerde “farklı inançlar” bir arada yaşıyorlar.

Kimse kimsenin dini inancına karışmıyor, engel olmuyor.

Çünkü, inanç; “Yaradan ile inananlar arasında kutsal bir ilişkidir.”

Her insan inandığı dinin kurallarına göre ibadetini yapma özgürlüğüne sahiptir.

Ancak, “DEVLET yönetimi” farklı bir kurumsal kimliktir.

Ne var ki; küçük yaşta, din dışı yalanlarla “beyinsel tecavüze” uğrayan tutsaklara bu gerçeği anlatabilmek olanaksızdır.

Hıristiyanlığın Ortaçağ karanlığında insanlara zulmeden “RUHBAN SINIFI” siyasal egemenlerle işbirliği içinde insanları çok yönlü sömürüyor, “Cennetten arsa satıyordu!”

Bu nedenle İslam dininde Yaradan’la insan arasında bir “aracıya” onay verilmemiştir.

Yazıklar olsun ki, 21. Yüzyılda, bu ülkede “Cennet vadeden aracılar” bilgi yoksunu insanları sömürebiliyorlar!

Ezcümle; insan bu dünyaya bir kez geliyor. Maddi ve manevi sömürülmeden “İnsanca Yaşamak” her insanın en kutsal hakkıdır.

Bu kutsal hakkımızı korumak hepimizin temel görevidir.