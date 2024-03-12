Celal Bayar’ın 52 günlük ABD gezisi, ne anlama geliyor?

AP, ANAP, DYP ve

AKP’nin rol modeli

DEMOKRAT PARTİ’nin

10 YILI (6)

Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin koskoca Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın, 52 gün boyunca Amerika’da ne işi var, diyeceksiniz.

Bakın anlatayım…

Bu gezi, emperyalist ülkelerin, kıskaca aldıkları Türkiye’nin cumhurbaşkanına “keyif yaptırma” gezisiydi.

Bayar ve beraberindekiler 18 Ocak 1954’te Türkiye’den ayrıldı, 10 Mart 1954’te yurda döndü.

Kayıtlarda Bayar’ın ABD gezisi “28 Ocak-27 Şubat” diye geçer.

Bu süre, ABD’de programlı olarak kalınan süredir.

Giderken ve dönerken uğradıkları ülkeler ve gemi yolculuğu buna dahil değildir.

Genç bir devletin cumhurbaşkanının, “iki aya yakın bir süre görevinin başında bulunmaması” yönünden, ibretlik bir gezidir bu.

Celal Bayar, 14 Ocak’ta, Başbakan Adnan Menderes’in de katılımıyla düzenlenen uğurlama töreniyle Ankara’dan ayrılır, ertesi gün İstanbul Haydarpaşa Tren İstasyonu’nda, gazetelerin ifadesiyle, “coşkulu bir kalabalık” tarafından karşılanır.

Karşılama töreni Kadıköy Meydanı’nda da devam eder.

Celal Bayar ve beraberindekiler, 18 Ocak günü Türkiye’den ayrılırlar.

Bayar’ı Beşiktaş’tan Yeşilköy’e götürmek üzere yola çıkan konvoy, yol boyunca, yine gazetelerin ifadeleriyle, vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılanır ve uğurlanır.

İngiliz Kraliçesi, özel uçağını tahsis etti

Burası çok önemli…

Celal Bayar ve arkadaşları önce uçakla İngiltere’ye, oradan da gemi ile Amerika’ya gideceklerdir.

İngiliz Kraliçesi, Bayar için özel uçağını İstanbul’a gönderir.

İstanbul’dan hareket eden heyet, İngiltere’nin liman şehri Bristol’e iner, 20 Ocak günü de gemi ile New York’a hareket eder.

Gemi 27 Ocak günü limana yaklaştığında, ABD temsilcileri ve Türk görevliler tarafından törenle karşılanır, bu sırada kentin itfaiye araçları havaya su sıkar.

Uçakla Washington’a geçen Celal Bayar, burada dönemin Başkan Yardımcısı Richard Nixon tarafından havalimanında karşılanır.

Kentte büyük bir tören hazırlanmıştır, Celal Bayar ve ona eşlik eden heyet, asker ve polis kortejiyle ilerlerken, yolun iki tarafına dizilen halk tarafından konfeti yağmuruna tutulur.

Beyaz Saray’da Başkan Eisenhower ve eşi tarafından ağırlanan Celal Bayar’a, ABD’nin yabancı ülke mensuplarına verdiği en üst madalya olan “Liyakat Madalyası” verilir.

Bu ziyaret, cumhurbaşkanlığı seviyesinde ABD’ye yapılan ilk ziyaretti.

1945’ten sonra ABD’nin bir dediğini iki etmeyen, NATO’ya katılan, Kore’ye asker gönderen, komünizmle mücadele eden ve 24 Mart 1949’da İsrail’i ilk tanıyan Müslüman ülke olan Türkiye’nin cumhurbaşkanı da bu madalyayı hak ediyordu.

Celal Bayar, 29 Ocak’ta ABD Kongresi’nde bir konuşma yaptı, iki ülkenin amaç ve kader birliği içinde bulunduğunu belirtti, o güne kadar yapılan yardımlara teşekkür etti, ABD’nin her zaman yanında yer alacağı sözünü verdi.

Celal Bayar, daha sonraki ABD günlerinde basına demeçler verdi, değişik ziyaretlerde bulundu ve ülkenin dört bir tarafını turladı.

Program böyle düzenlenmişti.

Her gittiği şehirde en üst düzeyde karşılandı, o gün o şehirde “Türk günü” ilan edildi, heyet üyelerine çeşitli hediyeler verildi.

ABD işi biliyordu, kıskacı altına aldığı Türkiye’yi yönetenlere, “ne kadar önemli olduklarını” çok iyi hissettirmişlerdi.

Celal Bayar ve beraberindekiler, 30 gün boyunca yediler içtiler, tüm Amerika’yı gezdiler, her gittikleri yerde hediye yağmuruna boğuldular.

Artık ülkeye dönme zamanı gelmişti, 27 Şubat 1954’te Andrea Doria adlı bir İtalyan gemisiyle New York’tan İtalya’ya doğru yola çıktılar.

Bayar 7 Mart’ta Napoli’ye vardığında, İtalyan Donanması tarafından top atışıyla karşılandı.

Heyet, aynı gün Gemlik muhribiyle Türkiye’ye hareket etti, 10 Mart’ta İstanbul’da törenle karşılandı.

Bayar’ın ABD’den döndüğü gün, okullar ve resmi daireler tatil edildi

Hükümet, Bayar’ın ABD ziyaretini “milli mesele ve milli gurur” ilan etti, bu nedenle karşılamaya öyle önem verdi ki, o gün İstanbul’daki tüm okulları ve devlet dairelerini tatil etti.

Anadolu’nun pek çok şehri, Bayar’ı karşılamaya heyetler gönderdi.

Türkiye’de tam “bayram havası” estirildi.

ABD, cumhurbaşkanımızı çok güzel ağırlamıştı, artık Türkiye’nin sırtı yere gelmezdi.

Bu gezi, ne iş gezisiyle, ne de siyasi bir geziydi.

Bu gezi, Türkiye için “emperyalizmin emrindeyiz”, ABD için de “sömürecekleri bir ülkenin yöneticilerini allayıp pullama” gezisiydi.

Yarın:

Demokrat Parti’nin demokrasiye aykırı kararları ve uygulamaları.