Kadınlar çalışmak için eşinden izin almalı mı?

Dünya Kadınlar Günü’nü geride bıraktık. Kadınlarla ilgili birçok araştırma yayınlandı. Yapılan araştırmaya göre “Kadınlar doğaları gereği iyi yönetici olamazlar” yargısını 10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 23’ü doğru bulurken, bu oran 13 puan azalarak yüzde 10’a geriledi.

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Borusan’ın KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile yaptığı çalışma kapsamında 77 ilin merkez dahil 379 farklı ilçesinde yaşayan 18 yaş ve üzeri 1284’ü kadın, 1266’sı erkek olmak üzere toplam 2 bin 550 kişiyle bir araştırma yapıldı. Milliyet’te yayınlanan araştırma, aynı zamanda 10 yıl öncesiyle karşılaştırma yaparken, yıllar içinde toplumsal cinsiyet alanındaki görüşlerin değişimini ortaya koydu.

BAZI ALGILAR YIKILDI

“Yapılan araştırmaya göre ‘Kadın çalışmak için eşinden izin almalıdır’ yargısını doğru bulanların oranı 10 yıl önceye göre azalmış görünüyor. 10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 66’sı bu yargıyı doğru bulurken, günümüzde bu oranın yüzde 48 olduğu görülüyor. Bu ifadeye katılmayanların oranında ise yüzde 15 oranında bir artış oldu.

FAZLA PARA KAZANMASI

“Kadının eşinden daha fazla para kazanması sorun olur” yargısını yanlış bulanların oranı 10 yıl öncesine göre artıyor. 10 yıllık süreçte bu yargıyı yanlış bulanların oranı yüzde 46’dan yüzde 56’ya çıkıyor. Eğitim seviyesi arttıkça “Kadının eşinden daha fazla para kazanması sorun olur” yargısını yanlış bulanların oranı da giderek artıyor. Lise eğitimine sahip olanların yüzde 63’ü, üniversite eğitimine sahip olanların yüzde 70’i bu yargıyı yanlış buluyor.

KADINLARIN YÖNETİCİLİĞİ

“Kadınlar doğaları gereği iyi yönetici olamazlar” yargısını 10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 23’ü doğru bulurken, bu oran 13 puan azalarak yüzde 10 oluyor. Kadınların yüzde 17’si bu yargıyı doğru, yüzde 82’si ise yanlış bulurken günümüzde ise kadınların yüzde 6’sı bu yargıyı doğru, yüzde 95’i yanlış buluyor. Erkeklerin ise yüzde 29’u bu yargıyı doğru, yüzde 71’inin yanlış bulurken 10 yıl sonrasında erkeklerin yüzde 15’i bu yargıyı doğru, yüzde 85’i ise yanlış buluyor.

EVİN BAKIMI İÇİN 28 SAAT

Çalışan kadınlar haftada ortalama 41 saat çalıştığını belirtirken, çalışan erkekler ise haftada ortalama 46 saat çalıştığını belirtiyor. Kadınlar ev bakımı için haftada ortalama 22 saat harcarken, bu oran erkeklerde yedi saat görünüyor. Çalışmayan kadınlar ev bakımı için haftada ortalama 24, çalışan kadınlarsa 14 saat çalıştığını söylerken, çalışan veya çalışmayan erkeklerde bu yedi saat oluyor. Çalışma durumuna göre bakıldığında ev kadınları evin bakımı için haftada ortalama 28 saat harcıyor. Bu rakam Türkiye ortalamasından 12 saat daha fazla oluyor.

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“Evde temizlik yaparım” yargısına verilen yanıtların da 10 yıl öncesine göre büyük oranda değiştiği görülüyor. 10 yıl önce Türkiye toplumunun yarısı evde temizlik yaptığını söylerken, bu oran günümüzde yüzde 73 oluyor. Yani bugün Türkiye toplumunda her 10 kişiden yedisi evde temizlik yaptığını belirtiyor.

KADININ BİRİNCİL GÖREVİ

10 yıl önce Türkiye toplumunun yüzde 66’sı “Kadının birinci görevi, evin sorumluluğunu üstlenmek ve çocuk yetiştirmektir” yargısını doğru bulurken, bu oran günümüzde dokuz puan azalarak % 57 oluyor. Bu yargıyı doğru bulanların oranı erkeklerde kadınlara göre daha fazla oluyor. Fakat bu yargıyı doğru bulanların oranı erkeklerde de kadınlarda da 10 yıl öncesine göre azalıyor. 10 yıl önce erkeklerin % 69’u bu yargıyı doğru bulurken, bugün bu oran 8 puan azalarak % 61 oluyor. Kadınların % 61’i bu yargıyı doğru bulurken, günümüzde bu oranın sekiz puan azalarak % 53 olduğu görülüyor.”

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Kadınlarla ilgili yapılan araştırmayı yukarıda okudunuz…

Şu da bir gerçek ki, ülkemizde kadına şiddet her geçen yıl artıyor…

Her yıl yüzlerce kadın, erkekler tarafından öldürülüyor.

Biraz da bu konu üzerinde araştırmalar yapılmalı ve bu sorun çözülmeli.