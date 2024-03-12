Herkes dikkat etmeli, başka Kocaelispor yok !

Kocaeli Spor Yönetim Kurulu dün beklenen açıklamasını yaptı. Bu kararı zaten bir gün önceden gazetemizin internet sitesinde ve dün de gazetemizin manşetinde okudunuz. Yönetim Kurulu devam kararı aldı.

Bu karar gayet normal bir karardır. Çünkü akıl var, mantık var. Sezon bitmek üzere.

Bu saatten sonra yeni yönetim ne zaman gelecek? Kongre ne zaman yapılacak? Takım o dönemde ne yapacak? Bunları iyi ölçüp tartmak lazım. Yönetim Kurulu şu anda taraftarın tepkisini gördü, kabullendi. Burada da doğruyu yaptı. Taraftar haklı. Sahada ruhsuz bir takım var. Tuzlaspor gibi takıma bile hiç sahada 2-1 yeniliyorsunuz. Alınan futbolcular belli. Ödenen paralar belli. Ama sergilenmesi gereken futbolun F'si bile yok ortada. Dolayısıyla bu ortamda farklı bir şey beklemenin anlamı da yoktu. Nitekim Kocaelispor yenilirken, son üç maçta iki deplasman beraberliği sonrası iç sahada yenilen Mustafa Gürsel'e de fatura kesilebilirdi. Ama bu saatten sonra Mustafa Gürsel'i de değiştirmenin pek anlamı yok. Ama şu unutulmamalı ki Ertuğrul Sağlam'ın gönderilmesi kesinlikle bir çözüm değildi. Ertuğrul Sağlam'la devam edilebilmeliydi. Çünkü Hocanın %20'yi aşan bir etki olması mümkün değil.

Sonuçta da Kocaelispor'un geldiği nokta ortada. Bu saatten sonra dere geçerken at değiştirilmez misali yönetim kurulunda bu şekilde sezon sonuna kadar devam etmesi en doğru karardır. Ben takımın Süper Lige çıkmasını henüz erken bulan biriyim.

Zira bana kimse gelecek sezon için bir plan veremiyor. Galatasaray'da sadece yedek bir futbolcunun maliyeti Kocaelispor'un takımının tamamından fazla. Bu ortamda Galatasaray, Beşiktaş, Fener'e karşı ne yapabilirsiniz ki? Kocaelispor da hiçbir zaman sıradan Anadolu takımı olmamıştır. Bu nedenle bir sene daha sabredip seneye sağlam adımlarla ve Kocaeli'nin çocuklarıyla şampiyon olmak en doğru karardır.

Yönetimin başarılı olup olmadığını tartışabiliriz. Tabii başarı derken aklınıza ne geliyor bilemiyorum. Türkiye'de başarı denince sahadaki skor öne çıkar. Fener'de de böyle, Galatasaray'da da böyle, Beşiktaş'ta da böyle. Onun için de Türkiye futbolu bir gıdım ilerleyemiyor. Çünkü günü birlik yaşıyoruz. Günü kurtarıyoruz. O gün kazandıysak büyük takımız, kaybettiysek en kötü takım biziz.

Kazanınca büyük futbolcular, kaybedince hocaların kellesi alınıyor bu ülkede. Kocaelispor bundan çok çekti. 10 yıl boyunca 7-8 gol yediği maçlara çıktı. O dönemde de demiştim bu takım henüz çıkmaya hazır değil diye. O zamanlar üzerime çullanan Kocaeli kentinin taraftarları, hem de aynı kişiler, aradan iki sene geçtikten sonra sen haklıymışsın abi dediler.

Ama iş işten geçti. Cümle aleme rezil olduk. 17 yaşında çocuklardan medet umduk. Tek tesellimiz kulübün kapanmamasıydı. Ama o skorlar tarihe kara leke olarak geçti. Bu sene de böyle paldır güldür şu halde lige çıkarsak en fazla 6 ay dayanırız. 6. ayda küme düşmemiz kesinleşir. Süper Lig bizim 13 sene önce çıktığımız süperlik değil. Herkes aklını başına devşirsin. Attığı adıma dikkat etsin.

Başka Kocaelispor yok.