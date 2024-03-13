Ertuğrul Sağlam’ın kariyeri salı günü itibarıyla bitmiştir

Ertuğrul Sağlam bana göre kariyerini bitirmiştir. Bundan sonra hiç bir kulübün görev vermemesi gerekir. Kocaelispor Yönetim Kurulu'nun önceki gün sonucu merakla beklenen basın toplantısının ardından, Tuncay Arıcan'ın yönetim adına yaptığı açıklamada, “Hoca kimi istiyorsa biz onu aldık” sözleri Tecrübeli Teknik Direktörü çileden çıkardı.

Herhangi bir basın açıklaması yapmaksızın kendi sosyal medya hesabında direkt olarak ilginç sözler söyleyen ve itiraflarda bulunan Ertuğrul Sağlam'ın özrü kabahatinden büyük gibiydi. Zira sezon başı verdiği futbolcu listesinden birçoğuyla görüşülmediğini söyleyen Ertuğrul Sağlam, başkan ve yönetim kurulunu baş suçlu ilan etti.

Sağlam, endi ifadeleriyle, kendi sosyal medya hesabında açıkladı. Sezon başında da, devre arasında da bir liste, vermiş. Yönetim Kurulu bunlarla da hiç görüşmeden kendi istediği futbolcuları getirmiş. Bu çok ağır bir ithamdır. Kocaelispor tarihinde hiçbir yönetimin ne böyle bir açıklaması olmuştur, ne de bir teknik adamın böyle bir itirafı olmuştur.

Dolayısıyla Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, belki yönetimi yalanlarken Kocaelispor’a kara bir leke sürmüştür. Kendi kariyerini ise noktalamıştır. Zira Ertuğrul Sağlam, şimdi değil, transfer döneminde bunları açık açık söylemeliydi.

Sezon başı Kocaelispor’u, nasıl hakemlerin hedefi haline getirdiyse, sezon başı ve ortasında yönetim kuruluna da aynı uygulamayı yapmalıydı. Şimdi çevir gazı yanmasın açıklamaları, sadece bir itiraf niteliğinde kalır. Dolayısıyla Ertuğrul Sağlam'a sorarlar, “Zamanında niye konuşmadın?” diye.

Onun cevabı da hazır: “Kulübün ortamı bozulmasın”. Bu kadar safça, bu kadar acemice, bu kadar insanlar dalga geçer gibi yapılacak bir açıklama, Ertuğrul Sağlam'a yakışmadı. Ertuğrul Sağlam açık açık söylüyor yönetim kendi futbolcularını getirdi, biz de takımın içine koyduk.

Bu ne demektir? Yönetim, “Bu futbolcuları oynatacaksın” demiş demektir.

O zaman sen nasıl bir teknik direktörsün?

Nasıl karizmalı bir adamsın?

Tamam yönetimin durumunu hepimiz biliyoruz…

Ama sen milli takımlarda Beşiktaş'ta oynamış, Bursspor’u şampiyon yapmış adam unvanlarını taşıyorsun. Bu açıklama sana hiç yakışmadı. Kocaelispor açısından söylemiyorum.

Koca elispor yine kendi küllerinden doğar. Mustafa Denizli, Osieck, Hikmet Karaman, Güvenç Kurtar… Kimler geldi kimler geçti bu kulüpten. Ama senin yaptığını kimse yapmadı.

Şu anda sen Kocaelispor’u bitiremedin ama, kendi kariyerini bitirdin. Bu sözlerin, her gittiğin kulüpte referans olarak ortaya atılacaktır. Bu bir ihanetin açıklamasıdır. Bir teknik adam, ne olursa olsun, şartlar bunu da gerektirse bile, yönetim kulunun istediği futbolcuyu alıyorsa, teknik direktörlük yapmasına gerek yoktur. Altyapıdan bir tane hocayı getirirsin, dikersin oraya. Yönetim de eline kağıt kalemi alıp on bir yapar.

Aslında bu garip gelmeyen bir şey. Pered rakasında hep oluyor. Bize garip gelen, bunun resmi olarak açıklanmasıdır. Gürcüleri getiren bence Ertuğrul Sağlam değil. Veda maçında da Gürcüleri getiren, dostlar alışverişte görsün diye transfer yapan yönetimdir. Ve o Gürcülerin durumu ortada. Çünkü yönetim transfer yapmak istemiyordu. Bütün camiayı örgütlediler. 8 numara 8 numara diye bir şey tutturdular. O dikiş de tutmadı.

Kocaelispor'un 8 numara değil, 11 tane futbolcuya ihtiyacı var. Süper Lig’e çıkmak çocuk oyuncağı değil. Galatasaray'ın yedek kulübesindeki bir futbolcunun maliyeti, Kocaelispor kulübünün tamamıyla eşit.

Siz bu adamlarla mı boy ölçüşeceksiniz uçuşacaksınız? Kocaelispor Süper Lige çıkıp, Kayseri'yi yeneyim, Samsun'u yeneyim, Rize'yi yeneyim diye mücadele etmez. Kocaelispor Süper Lig’e çıktığı zaman Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor’u rakip görür kendine. Peki bu bütçelerde bu transfer rüzgarında onlara rakip olabilir misiniz? Kesinlikle hayır.

Takım bu yüzden şu anda üst lige çıkmamalı. Sürekli söylüyorum ve cesaretle yazıyorum. Çünkü iki sene sonra kimse kalmayacak, yine biz kalacağız kulüpte.

Ertuğrul Sağlam'ın açıklaması tarihe bir dipnottur. Yönetimi yaralamıştır. Kendisine güvenen yönetimi ateş altına atmıştır.

Bu büyük bir itiraftır. İftira değildir. Bildiğimiz şeylerdir.

Ama kesinlikle açık açık söylenmesi ve yazılması gereken şudur: Ertuğrul Sağlam kendi kariyerini bitirmiştir…