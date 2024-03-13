BUGÜN TIP BAYRAMI! 

“Sosyal Devlet” güvencesi altında huzur ve güven içinde yaşayan, sağlık hizmetleriyle ömrüne ömür katılan vatandaşlar;

Altı yıllık bir tıp eğitimi sonrası, bir de “Tıpta Uzmanlık Sınavı” nı aşarak, uzman olduktan sonra hastalarına sağlık hizmeti sunan tıp insanları;

“Aile Sağlık Merkezlerinde” her gün ve her dakika hasta muayene eden, ilaç reçeteleri yazan doktorlarımız;

Kamu hastanelerinde randevu alabilen, doktor kontrolü yapılsa da “tıbbi tetkikler” ve “ameliyatlar” için haftalar, aylar, yıllar sonrasını –ömrü yeterse- sabırla bekleyebilen hastalar,

reçetelerindeki ilaçları bulabilen, bulursa “fark ücreti” ödeyebilen emekliler,

yaşadıkları ağır yaşam koşullarına ve “sağlıklı-dengeli beslenme” olanağına sahip olamasa da, “Ruh sağlığını koruyabilen” vatandaşlar;

Tıp Bayramınız kutlu olsun!

“İzahı zor olanın mizahı olurmuş!”

Zor da olsa, yazımıza mizahla girmek istedik!

Türkiye Cumhuriyeti, Anayasal olarak bir “Sosyal Devlet!”

Yani?

Vatandaşının maddi ve manevi yaşamsal ihtiyaçlarına karşılık verebilen devlet.

Öyle mi dersiniz?

Sosyal Devlet, öncelikle vatandaşının sağlığını korumakla ödevlidir.

Sağlığı korunamayan vatandaş, bütün bir ülke için ağır bir yüktür!

“Koruyucu Hekimlik” bu nedenle önemlidir.

Sağlıklı bir yaşam; “Bedensel ve ruhsal” bir sağlık halidir.

Bunun için; “sağlıklı ve dengeli bir beslenme” ön koşuldur!

Bu ülkede bu olanağa sahip insan sayısı sizce ne kadardır?

İşsizlik ve yoksulluğun ayyuka çıktığı bir ülkede bu mümkün müdür?

Bunu geçtik; “Sosyal bir devlette sağlık TÜCARET kaynağı olabilir mi?”

Olamaz, olmamalıdır!

Yıllarca çalışmış, sigorta primlerini eksiksiz ödemiş bir emeklinin, sağlık hizmetleri ve özellikle İLAÇ için “ek ödeme” adı altında bir başka bedel ödemesi hakça, insaflıca mıdır?

Neden “ilaçta dışa bağımlı” bir ülkeyiz?

SSK İlaç fabrikalarını ve eczaneleri neden ve nasıl, kimler tarafından kapatıldı? Bilen ve düşünen var mı?

Ya TIP insanlarının durumu?

Uzun ve ağır bir eğitim ve ihtisas süreci sonunda kutsal ve büyük sorumluluk yükleyen bir hizmet alanında hak ettikleri maddi ve manevi karşılığı görebiliyorlar mı?

Yoksa; “Giderlerse gitsinler!” diye, aşağılanıyorlar mı?

Onların da onurlu ve huzurlu bir yaşam hakları yok mu?

Hepsi bir yana, SOSYAL BİR DEVLET’te sağlığın “Ticari Meta” olması doğru mu?

Vatandaşın ümüğü sıkılarak toplanan vergilerin önemli bir kısmının “hasta ve tıbbi tetkik garantili müteahhit hastaneleri” yani, diğer adıyla “Şehir Hastaneleri” için sarf edilmesi, sosyal devlete yakışır mı?

Bu ülkeyi yönetme iddiasındaki siyasetçilerimiz;

Sosyal devlet değerlerine uygun olarak, “Ulusal Sağlık” değerlerine uygun tercihler içinde misiniz?

Bu ülkede yaşanan sağlık koşulları sizin vicdan muhakemenize uygun mu?

Ya BİZLER;

Yani “vatandaşlar”

Ödediğimiz vergiler ve bedeller karşılığında, “insanca ve onurluca” bir sağlık hizmeti alabiliyor muyuz?

Bugün “14 Mart Tıp Bayramı”

Bayramınız kutlu olsun!