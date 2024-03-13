AKP adayı Yasin Özlü’ye göre muhalefet ikincilik yarışında!

Başiskele, Kocaeli’nin en güzel yerlerinden biridir.

Mavinin ve yeşilin buluşmasına tanıklık eder.

Başiskele yıllardır AKP’nin kalesidir.

AKP, çoğu zaman burada tüm ilçeler arasında en yüksek oyu alır.

31 Mart’ta yapılacak seçimde mevcut Başiskele Belediye Başkanı ve AKP’nin adayı Yasin Özlü yine çok iddialı.

Ama karşısında güçlü rakipler var.

**

AKP’nin Başiskele adayı Yasin Özlü;

CHP’nin adayı Av. Anıl Acurman,

SP’nin adayı Av. Zafer Mutlu,

YRP’nin adayı Uğur Yüksel ve

Bağımsız aday Hüseyin Ayaz ile yarışacak.

Diğer partilerin de adayları var, ama öne çıkan bu adaylar.

**

AKP’nin adayı Yasin Özlü, Milli Görüş geleneğinden diyebiliriz.

SP’nin adayı Av. Zafer Mutlu, Milli Görüş geleneğinden...

YRP’nin adayı Milli Görüş geleneğinden…

Bağımsız Belediye Başkan adayı Hüseyin Ayaz, iki dönem AKP’den Başiskele Belediye Başkanlığı yaptı… Ayaz için de Milli Görüş geleneğinden diyebiliriz.

Seçimde iddialı olmaya çalışan CHP’nin adayı Anıl Acurman, Milli Görüşten gelenlerin arasından sıyrılıp seçimi kazanmayı hedefliyor.

ÖZLÜ’DEN GAZETEMİZE ZİYARET

Yukarıda Başiskele ile ilgili kısa bir giriş yaptıktan sonra gelelim asıl konumuza…

AKP’nin adayı ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, önceki gün gazetemizi ziyaret etti. Kendisiyle bir süre sohbet ettik.

Özlü, “Sayın Başkan her zamanki gibi çok dinamiksiniz” dediğimde, gülümsedi, etrafındakilere “Bakın Mesut abi, bana dinamiksin diyor, doğru da söylüyor, bir de bazıları yorgun gözüktüğümü söylüyorlar” deyince esprili bir ortam oluştu…

Kısa bir merhabalaşma faslından sonra toplantı odasına geçtik.

Özlü, buraya röportaj için gelmedim, sadece ziyaret amaçlı geldim deyince…

Ben de, “Sayın Başkan, buraya kadar geldiniz, hoş geldiniz, sizden bir manşet almadan olmaz” dediğimde gülüştük.

Başkan Özlü’ye seçimlerdeki çalışmalarını, diğer adayların durumunu sordum.

“BİZ SADECE KENDİ İŞİMİZE BAKIYORUZ”

Başkan Yasin Özlü, özetle şunları söyledi;

“Bizim gündemimiz karşı tarafın ne söylediği, hamaset söylemleri değil. Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Kendi programlarımızı, kendi işlerimizi takip ediyorum. Benim gündemim yaptığım ve yapacağım işler. Gittiğimiz yerlerde vatandaşlarımızla da paylaştığımız gündem bu. Neler yaptığımızı ve neler yapacağımızı anlatıyoruz. Beyanname toplantımızı gerçekleştirdik. Bunu ilk yapan parti biziz. Şu anda diğer partilerden de CHP bir şeyler açıkladı. Diğerlerinin bir proje ortaya koyduğu yok, hamasi sözlerle siyaset yapıyorlar. Projelerini kamuoyunun takdirine sunan bir biz varız. Kısacası bizim gündemimiz yaptıklarımız ve yapacaklarımızdır.

“MUHALEFET SADECE KONUŞUYOR”

Başiskele halkı, yaptığımız çalışmaları taktir ediyor, bizlere sahip çıkıyor. Başiskele’ye birbirinden önemli projeler gerçekleştirdik, yeni dönemde de birçok projemizi hayata geçireceğiz. Muhalefet partileri sadece bizleri eleştiriyorlar, eleştirmekten başka bir şey de yapmıyorlar. Hamasi söylemlerde bulunarak seçimi kazanamazlar, biz hamasi siyaset yapmıyoruz, bir projelerimizle, yaptıklarımızla, yapacaklarımızla halkın karşısına çıkıp oy istiyoruz.

“DİĞERLERİ İKİNCİLİK YARIŞI VERİYOR”

Bizim seçimi kazanamama gibi bir endişemiz yok, çünkü biz 5 yılda yaptıklarımıza güveniyoruz, halkın bizi takdirine güveniyoruz. Biz seçimi kazanacağız, muhalefet partileri de ikincilik için yarışıyorlar. Başiskele’de ikinci parti kim olur yarışı veriyorlar. Biz ve diğerleri. Halkımız bizi ve diğerlerini değerlendirip, en doğru kararı vereceklerdir. Seçimi kazanamama gibi bir endişemiz, bir düşüncemiz yok. 31 Mart’tan sonra görevimize devam edip, Başiskele’yi kalkındırmaya devam edeceğiz.”

İLÇEYE YENİ YAPILAN KONUTLAR

Başkan Özlü’ye, ilçeye yapılan yeni konutlarla, ilçenin demografik yapısının değiştiğini, CHP’nin ilçeye yeni taşınanlara güvendiğini, ilçede seçmen projelinin biraz değiştiğini söylediğimde…

**

Başkan Özlü, “Seçmen sayımız elbette arttı. Ama ilçemizde yeni yapılan konutlara gelenlerin çoğu CHP’ye yakın kişiler demek doğru değil. Konutlar yapılıyor, her kesimden bu konutlara taşınanlar var. Seçmen sayısına bakın, CHP’nin aldığı oya bakın. Artan seçmen sayısı ile CHP’nin aldığı oy değerlendirildiğinde, CHP daha az oy almış durumda. Yani ilçeye yeni taşınanların çoğunluğu CHP’ye yakın seçmen demek doğru değil” diye cevap verdi.

BASINA DA SİTEM ETTİ

Başkan Özlü, Kocaeli basınına biraz sitem etti.

Başkan Özlü, “Şunu söylemeliyim ki; Kocaeli basını için de bir eleştiride bulunmak istiyorum. Genelde İzmit ile ilgili haberler yapıyorlar, Başiskele’ye doğru dürüst gelen yok. Toplantılar yapıyoruz, gazetelerin üst düzey yöneticileri pek gelmiyor, muhabir gönderiyorlar” dedi. Ben de Başkan Yasin Özlü’ye hak verdim.

KENDİSİNE GÜVENİYOR

Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü’yü rahat gördüm.

Neşesi yerindeydi.

Seçimi kaybetme gibi bir telaşı yoktu, endişe içinde değildi.

Seçimi kazanacağına inancı tamdı.

Başiskele’deki seçimler, sonucu en çok merak edilen ilçeler arasında yer alıyor.

Başkan Özlü, çok rahat bir şekilde seçimi kazanacağını söylüyor.

Ama dışarıdan bakıldığında sert bir seçim olacak gibi gözüküyor.

Başkan Yasin Özlü’ye başarılar diledim, Özlü daha sonra başka bir program için gazetemizden ayrıldı.

Başiskele Belediye Başkanı ve AKP’nin adayı Yasin Özlü’nün yüzü gülüyordu.