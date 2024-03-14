Demokrat Parti döneminde din-laiklik tartışmaları ve laiklik karşıtı alınan kararlar

Cumhuriyet döneminde dinin siyasete alet edilmesi, 1946’da “çok partili demokrasi”ye geçişle başladı, 14 Mayıs 1950 seçiminde iyice hızlandı ve dönemin iki önemli partisi CHP ve DP arasında yarış haline geldi.

Cumhuriyetle birlikte devrimler yapılmış, Türk toplum yapısını çağdaşlaştırmak için yola çıkılmıştı.

Hedefe ulaşmak için en az “iki nesillik” sürenin aşılması gerekiyordu.

Ama ne yazık ki daha birinci nesil bu devrimleri tam özümseyememişken, çok partili demokrasiye geçildi, “sandıktan çıkabilme” yarışı başladı, böyle olunca da ortada ne “cumhuriyet devrimleri” kaldı, ne de “Atatürk ilkeleri”.

Bu, emperyalist devletlerin Türkiye’ye hazırladıkları “masum” bir tuzaktı.

Masumdu, çünkü bu tuzağın adı “demokrasi” idi.

Demokrasi; ancak eğitimi, kültürü ve ekonomisi belirli bir seviyenin üstündeki toplumlara uygulanabilirdi.

1940’lı yıllarda Türk toplumun eğitim, kültür ve ekonomik seviyesi çok düşüktü.

Bu nedenle diretilen bu rejim, “sandık demokrasisi”nden ileri gidemezdi.

“Sandık demokrasisi” de, geri kalmış bir toplumu “demokrasi ile aldatmak ve sömürmek” yöntemiydi.

Türkiye’de “Karşıdevrim”in hikâyesi böyle başladı.

Tek partili dönemde, CHP’nin, “seçmenin gönlünü kazanmak” gibi bir derdi yoktu.

Seçmenin de karşısında “alternatif bir parti” bulunmuyordu.

1950 seçimlerine gidilirken durum farklıydı.

Artık seçmenin karşısında sadece CHP değil, Demokrat Parti ve Millet Partisi de vardı.

CHP de “din”e sarılıyor

Uzun yıllar laiklikten ödün vermeyen CHP, seçmen kitlesini incelediğinde, kasaba ve kırsal kesimde yaşayan seçmenin “laikliğin kendi inançlarını kısıtladığını düşündüğünü” gördü.

Bu kesim, CHP’ye “dinsiz”, DP ve MP’ye ise “dindar” gözüyle bakıyordu.

CHP, bu algıyı düzeltmeliydi, yoksa 1950 seçimini kaybedecekti.

CHP, 1949 yılında, “dindar kesime hoş görünmek” için başbakanlığa Şemsettin Günaltay’ı getirdi.

Günaltay, medreseden yetişmişti ve “dinler tarihi profesörü”ydü.

Yeni başbakanın ilk işi, Ankara’da bir “ilahiyat fakültesi” kurmak ve “imam hatip kurslarına yeşil ışık yakmak” oldu.

“Dindar bir insanın tavrını aşan” konuşmalar yapmaya başladı.

Partideki Türkçüler bu duruma tepki gösterdi, hatta Behçet Kemal Çağlar CHP’den istifa etti.

Bir tepki de gazeteci Mehmet Ali Aybar’dan geldi.

Aybar, o günlerde yayınladığı “Zincirli Hürriyet” adlı gazetesinde, “Bugüne kadar devrimciliği ve laikliğiyle övünen bu parti, selameti, hayatının en kritik döneminde dini kucaklamakla buldu” diye eleştirdi.

CHP’nin seçimi kazanmak için “dini istismar” etmeye başlaması, çok sırıtıyordu.

Diğer iki parti, Demokrat Parti ve Millet Partisi de zaten seçim stratejilerini “dini istismar etmek” üzerine kurmuşlardı.

Böylece üç parti arasında “dini siyasete alet etme” yarışı, iyice hızlandı.

Kim ne yapıyorsa, diğerleri de aynı yöntemi kullanıyordu.

CHP camilerde propaganda yaptırıyor, tarikat liderini aday gösteriyor

CHP, önemli türbeleri ziyarete açtı.

Güneydoğu Anadolu’daki bazı şeyhlerle yakınlaştı.

Cami imamlarına camilerde “CHP lehine” vaazlar verdirdi.

Din kitaplarında “CHP propagandası” yaptırdı.

Daha da ileri gitti, DP, Ankara milletvekili listesine Hacı Bayram Camii vaizi Ömer Bilen’i alınca, CHP de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı “Ticani Tarikatı” lideri Kemal Pilavoğlu’nu milletvekili adayı gösterdi. (Pilavoğlu, milletvekili seçilemedi. 1952 yılında Ankara’da kitapçılık yaparken laikliğe aykırı hareket etmek, yasak bildiri dağıtmak, Atatürk büstünü kırmak ve tarikatçılık yapmak suçlamalarıyla yargılandı, 7 yıl hapis ve 5 yıl sürgüne mahkûm oldu.)

CHP’nin, seçim kazanmak için “Kemal Pilavoğlu gibi birini” aday gösterecek kadar başı dönmüştü.

Ortada ne “Cumhuriyet devrimleri” ne de “Atatürk ilkeleri” kalmıştı.

Bütün yolları denemişti, ama “kendi kitlesi dışında”, dindar kesimden oy almayı başaramamıştı.

Hatta bu “ilkesiz tutumu” nedeniyle, laik seçmenin bir kısmını da kaybetmişti.

Demokrat Parti ise seçimlerden sonra iktidara geldiğinde tam bir “sağ parti” kimliğine büründü, çıkarı için din istismarını sonuna kadar kullandı, kendisinden sonra gelen AP, ANAP, DYP ve AKP gibi partilere de “rol model” oldu.

DP iktidara gelince “din” konusunda verdiği bütün sözleri yerine getiriyor

Demokrat Parti, iktidara gelir gelmez, seçimlerde dini çevrelere verdiği bütün sözleri yerine getirmeye başladı.

Devlet radyolarında hemen “dini programlar” başlatıldı.

16 Haziran 1950’de, “Arapça ezan yasağı” yürürlükten kaldırıldı, ezan tekrar Arapça okunmaya başlandı.

Yasağın kaldırılması kanunu çıkarılırken CHP’liler de olumlu oy kullandı.

4 Kasım 1950’de, ilkokullara “din dersi” kondu.

1951-1952 ders yılında imam hatip okullarının açılmasına başlandı.

3 Aralık 1950’de, “Arap harfleriyle tedrisat yapmak için dershane açanlara ceza verilmesi” maddesi, ilgili kanundan çıkartıldı.

Böylece tarikatlar, 23 Eylül 1931 tarihinden bu yana yasak olan “Arap harfleriyle talebe eğitimine” tekrar başladılar.

13 Ağustos 1956’da, ortaokullarda din dersi başlatıldı.

19 Kasım 1959’da, İstanbul’da “Yüksek İslam Enstitüsü” açıldı.

Alınan bu kararlar, ülkenin atmosferini anında değiştirdi, herkes “din” konuşur oldu.

Laikliğe karşı tepkiler hızla arttı.

Camiler dolup taşmaya, dini romanlar yayınlanmaya, Atatürk heykelleri kırılmaya, sarıklı- sakallı dolaşanların sayısı artmaya, tarikatlar canlanmaya başladı.

Gündemi artık “din” belirliyordu.

Toplumun aydını da, sade vatandaşı da sadece “dini konular” konuşuyordu.

Din ve toplum, din ve devlet, din ve siyaset, din ve eğitim…

Tartışmalar da “laiklik-irtica-reform” üzerineydi.

Ülkenin temel sorunları “din”le örtülüyordu

Hiç kimse köylerin-kentlerin ve ülkemizin temel sorunları üzerinde durmuyordu.

DP, “İslamiyet’i kurtaran parti” idi, herkes bunu konuşuyordu.

Ülkenin dört bir tarafında “dini dernekler” kuruluyordu.

1946’da dini dernek sayısı sadece 11 iken, bu sayı 1960’a gelindiğinde 5104’e ulaşmıştı.

Bu dönemde, dini cemaatler içinde en önemli büyümeyi “Nurcular” göstermişti.

Demokrat Parti, en büyük desteği bu kesime veriyordu.

Hükümet üyeleri, sık sık Saidi Nursi’nin bulunduğu Emirdağ’a gidip geliyor, çekilen fotoğraflar gazete ve dergilere planlı bir şekilde dağıtılıyordu.

Başbakan Menderes de 19 Ekim 1958’de Saidi Nursi’yi ziyarete gitti, Nurcular kendisini “iki tuğralı yeşil bayrakla” karşıladı.

Bu ziyaretten sonra Saidi Nursi memleket içinde seyahate çıkarıldı, “iktidar propagandası” yaptırıldı.

Dine karşı ikili tavır

Demokrat Parti, iktidar yıllarında, “din”e karşı “ikili tavır” sergiledi.

Bir taraftan oylarını almak ve siyasette kalıcı olmak için “laiklik karşıtlarına” inanılmaz tavizler verdi, diğer taraftan “irticai hareketlere” yönelik bir dizi önlemler aldı.

“Atatürk’ü Koruma Kanunu” çıkarıldı, Anıtkabir tamamlandı, Ticani Tarikatı’ndan suç işleyenler mahkûm edildi, aşırı dinci gazete ve dergiler kapatıldı, laikliğe aykırı suç işleyenleri cezalandıran 163.Madde’nin kapsama alanı genişletildi.

Özetle, bu dönemde, siyasi çıkar için dini kesime “mavi boncuk” dağıtıldı, ama “rejimi korumak” için de gerekli önlemler alındı.

Din-laiklik tartışmasının temelinde yatan

Demokrat Parti döneminde “din-laiklik” tartışmasına, “Türk toplumunun dinsel yapısı”ndan çok “Amerika-Rusya çatışması” neden oluyordu.

“Amerikan hayranlığı” ve “Rusya düşmanlığı”…

Bu dönemde, Amerika “dine saygı gösteren”, Sovyetler Birliği ise “din ve namus düşmanı” olarak topluma tanıtılıyordu.

Sovyetler Birliği komünisti, komünistlik de “dinsizlik” ve “namus düşmanlığı” idi.

Dünyada komünizmin en büyük düşmanı olan Amerika, Türkiye’nin müttefikiydi.

İktidardaki Demokrat Parti’nin de, “komünist düşmanı Amerika” ile arası çok iyiydi.

Öyleyse biz de “din”e çok önem vermeli, “din düşmanlarına” karşı savaş açmalıydık.

1950’lerde, Soğuk Savaş dönemi Türkiye’sinde, Sovyetler Birliği’ni sevmek dinsizlik ve vatan düşmanlığı, Amerikan hayranlığı ise dindarlık ve vatanseverlikti.

“Din-Laiklik” tartışmasının temelinde bu algı yatıyordu.

DP dönemini değerlendirirken, bu gerçeği de gözden uzak tutmamak gerekir.

Yarın:

Türkiye’nin, “ABD’nin liberasyon kıskacına” alınması ve “küçük Amerika” hayallerinin sona ermesi.