İşte hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 acil talebi!

Bugün, 14 Mart Tıp Bayramıydı… Tabip Odaları ve sendikalar, 14 Mart Tıp Bayramını çeşitli etkinliklerle kutladılar. Tıp Bayramı ile ilgili internette araştırma yaparken, https://sputniknews.com.tr’de Sertaç Kayar imzalı bir haber dikkatimi çekti. Tıp Bayramının tarihsel süreci ve hekimlerin talepleri dile getirildi. Tıp Bayramı nedeniyle bu yazıyı sizinle paylaşmak istiyorum;

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“14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak belirlenmesi 1919 yılında İstanbul’un işgali sırasında gündeme gelmişti. 1827’de Tıbbiye’nin kurulmasıyla Türkiye’de modern tıp eğitiminin başlangıcı kabul edilen 14 Mart, takvimler 1919’u gösterdiğinde, Tıp Fakültesi öğrencileri önderliğinde, İstanbul’un işgalini protesto eden bir hekim hareketi olarak ilk kez kutlandı. İşgale karşı bir isyan hareketi olarak açığa çıkan bu direniş aynı zamanda 14 Mart Tıp Bayramı’nın da ilk kez kutlandığı tarih oldu.

Günümüzde 14 Mart Tıp Bayramı

Günümüzde 14 Mart Tıp Bayramı, hekimlerin ve sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlara dikkat çekme, halk sağlığı konusunda açığa çıkan sorunlar gündemde. Son yıllarda 14 Mart Tıp Bayramı, bayram havasından uzak ve buruk kutlanıyor. Nedeni ise hekimlerin ve sağlık emekçilerinin çalışma koşulları ve ölümlere varan şiddet vakaları. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) 2023 yılı anketine göre hekimlerin yüzde 59’u son bir sene içinde hasta veya yakınlarından fiziksel veya sözel şiddet gördü; yüzde 69’u da çalıştığı ortamda şiddete şahit oldu. Hekimlerin yüzde 91’i güvenli bir çalışma ortamı bulunduğunu düşünmüyor.

Bu yılda talepler değişmedi

Her yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nda yaşadıkları sorunları ve taleplerini dile getiren hekim ve sağlık emekçilerinin bu yıl da talepleri değişmedi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, yaklaşan 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili yaptığı açıklamada hekimlerin ve sağlık emekçilerinin 14 talebini dile getirdi. Talepler “Şiddetsiz, güvenli, güvenceli, demokratik bir yaşam” başlığı ile paylaşıldı.

Hekim ve sağlık emekçilerinin talepleri

TTB Başkanı Dr. Şebnem Korur Fincancı, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle hekimler ve sağlık emekçilerinin 14 acil talebini şöyle sıraladı:

1-TTB’nin sağlıkta şiddet yasa teklifi, şiddetsiz, güvenli çalışma ortamları için mekânsal önlem önerileri kabul edilmelidir. Güvenli çalışma ortamlarının sağlanması idarecilerin sorumluluğundadır. Şiddet olaylarında idarecilerin sorumluluğu öncelikli olarak dikkate alınmalıdır.

2-Hekimlerin/sağlık emekçilerinin dinlenme koşulları, sağlık hizmetinde hataya sevk etmeyecek şekilde yeniden düzenlenmelidir. Doktor dinlenme odaları, emzirme odaları, kreş her sağlık kurumunda yeterli sayıda sağlanmalıdır. Nöbet ertesi izin, idarecilerin insafına bırakılmamalıdır.

3-Pandemilerde, pandemiye yol açan hastalık, sağlık emekçileri için illiyet bağı aranmadan meslek hastalığı kabul edilmelidir.

4-Sağlık emekçileri için fiili hizmet süresi zammı 120 gün olmalıdır.

5-Hekimlerde ek gösterge üst sınırı 7600’e yükseltilmelidir.

6-Tüm sağlık emekçilerine hakları olan, hiçbir koşuldan negatif etkilenmeyen, emekliliğe yansıyan, gerçek enflasyona uygun, insanca yaşayabilecekleri tek kalem maaş verilmelidir.

7-Emekli sandığı, SSK, Bağ-Kur emekli aylıkları arasındaki uçurum giderilmeli, tüm emekli hekim aylıkları yoksulluk sınırının üzerine çıkarılmalı, tüm hekimler emeklerinin hakkı ölçüsünde emekli ikramiyesi alabilmelidir.

8-Vergide adalet istiyoruz! Vergi dilimi üst sınırı yüzde 15 olmalıdır.

9-Muayene süreleri, bilimsel ve nitelikli sağlık hizmeti gözetilerek düzenlenmelidir.

10-Acil servislerde yeşil alan kaldırılmalı, poliklinik hizmeti verilmemelidir.

11-Sağlık ortamına dair düzenlemeler, TTB ve ilgili sağlık emek-meslek örgütlerinin görüşleriyle yapılmalıdır.

12-Atamalar bilimsel ölçütlere ve liyakate dayalı olmalıdır.

13-Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitimi kontenjanları, eğitimin niteliği gözetilerek azaltılmalıdır.

14-Koruyucu sağlık sisteminin öncelendiği, güçlü ve bölge tabanlı birinci basamak, basamaklandırılmış ve parasız bir sağlık sistemi inşa edilmelidir.”

SAĞLIK SEKTÖRÜ ZOR DURUMDA

Yukarıda hekim ve sağlıkçıların talepleri sıralandı. Şu bir gerçek ki sağlık sektörü zor durumda.

Bir yandan hekimlerin yurtdışına göç etmeleri, bir yandan randevu sistemindeki aksaklık, bir yandan ilaç bulamama, bir yandan sağlıkçılara yapılan şiddet, sağlık sektöründe başlıca sorunlar olarak ortayı çıkıyor.

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Sağlık sektörü, pandemi döneminde çok iyi bir sınav verdi.

Sınıfı geçti.

Herkesin takdirini kazandı.

Ama pandemi bitince, sağlıkçılara verilen sözler unutuldu.

Sağlıkçılar kaderleriyle baş başa bırakıldı.

Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan, yurtdışına giden doktorlar için “Giderlerse gitsinler” diyerek, ortamı germiştir.

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Sağlıkçılar için yeni düzenlemeler yapılmalı, maaşları iyileştirilmeli, çalışma koşulları düzenlenmeli, sağlıkçılara gereken değer verilmelidir.