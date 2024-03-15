Türkiye’nin, “ABD’nin liberasyon kıskacına” girmesi ve “küçük Amerika” hayallerinin sona ermesi

AP, ANAP, DYP ve

AKP’nin rol modeli

DEMOKRAT PARTİ’nin

10 YILI (9)

ABD emperyalizmi, Türkiye’yi 1945’te etkisi altına almış, ileride uygulayacağı ekonomi politikaların tohumlarını daha CHP hükümetleri döneminde ekmeye başlamıştı.

“Bireysel teşebbüs” lehine, “devletçilik” aleyhine önemli adımlar atılmıştı.

Uzun yıllar uygulanan korumacı, dış dengeye dayalı ve içe dönük “iktisat politikaları” gevşetilmişti.

İthalat serbestleştirilerek büyük ölçüde artırılmıştı.

Bu uygulamalar sonucu dış açıklar kronikleşme eğilimine girince de, ekonomi “dış yardım, dış kredi ve yabancı sermaye” ile ancak ayakta durabilen bir yapıya dönüştürülmüştü.

Emperyalizmin nihai hedefi buydu, bu hedefin temelleri daha CHP döneminde atılmıştı.

Özetle, dışa bağımlı Türkiye ekonomisinin önemli özelliklerinden biri olan “kronik dış açıklar”, CHP döneminin armağanıdır.

7 Eylül 1946’da, Cumhuriyet tarihinin ilk büyük devalüasyonu yapıldı,

1 dolar karşılığı Türk lirası 1.28’den 2.80’e çıkarıldı.

Böylece Türkiye ekonomisi dünya ekonomisine entegre edildi, liberasyon uygulamalarına geçildi ve “dış yardım” arayışlarına başlandı.

1947’de iktidar, liberal iktisatçılardan oluşan bir kadroya, özel teşebbüsün rolünü artıran Türkiye Kalkınma Planı’nı hazırlattı.

Türkiye, 1947-1948 yıllarında, “uluslararası kapitalizmin üst organları” olan Dünya Bankası, IMF ve Avrupa İktisadi İşbirliği Örgütü’ne üye oldu.

DP’nin “küçük Amerika” hayali

Demokrat Parti dönemi, CHP döneminde ekilen “liberasyon” tohumlarının, artık “ürün alma” zamanıydı.

Bu dönemde Türkiye’nin ekonomik politikası iki temel eksende yürütüldü.

Bir, özel teşebbüsün savunulması ve devletçiliğin kötülenmesi; iki, tüketimi artırmak için satın alma gücü yaratılması.

Bu politika, ABD emperyalizminin “masum” görünüşlü önemli bir diretmesiydi.

Türkiye, “devletçilik”ten çıkıp “özel teşebbüse” önem verirse, “Küçük Amerika” olacaktı.

DP iktidarı ve toplum, buna böyle inandırılmıştı.

Türkiye “Küçük Amerika” olunca da, halk zenginleşecek, istediği her şeyi alabilecekti.

Tabii “özel teşebbüs” ve “halkın alım gücünü artırmak” için paraya ihtiyaç vardı, Türkiye’nin sermayesi yoktu, bu nedenle “yabancı sermaye” şarttı.

Türkiye, ancak “yabancı sermaye” ile kalkınabilir, “Küçük Amerika” hayaline “yabancı sermaye” ile ulaşabilirdi.

Yabancı sermayeyi teşvik

1 Ağustos 1951’de “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” kabul edildi.

Bu kanunla madenlerin ve enerji kaynaklarının işletilmesinde, altyapı yatırımları ve ulaştırma alanlarında yabancı yatırımcılara büyük teşvikler verildi.

Daha sonra yine Amerikalı uzmanların yönlendirmesiyle, 18 Ocak 1954’te, 1951 tarihli kanun yürürlükten kaldırıldı, “daha liberal hükümleri” içeren yeni bir “Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu” çıkarıldı.

Yeni kanunda, döviz transferi dahil, yabancı sermaye faaliyetlerine hiçbir sınır konulmadı.

Yine aynı yıl çıkarılan “Petrol Kanunu”, yabancılara geniş haklar sağlıyordu.

Kanuna göre, devlet, petrolde devletçilikten vazgeçmekte, petrolün özel sektör eliyle değerlendirilmesini kabul etmekte, kendi petrol kaynaklarını kendi eliyle Mobil- Shell gibi yabancı şirketlere teslim etmekteydi.

Yabancı sermayenin, Türkiye’den başka talepleri de vardı.

Bu taleplerin çoğu, “emperyalist sömürüyü garanti altına alma” yönündeydi.

Türkiye’ye gelecek sermayenin “ABD hükümetinin garantisi altında” olması, kabul edildi.

Yani yabancı sermaye, Türk hükümetini değil, ABD hükümetini muhatap alacaktı.

Bu talep ve karar, topluma, “ülke lehine” olarak anlatıldı.

Ağustos 1950’de, “devlet işletmelerinin özel sektöre geçmesini kolaylaştırmak” ve “özel sektörün gelişmesini sağlamak” için Türkiye Sınai Kalkınma Bankası kuruldu.

Bankanın 125 milyon TL’lik sermayesi, ulusal ve uluslararası bankalar tarafından karşılandı.

Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası 9 milyon dolar verdi, sermayenin 37 milyon TL’lik kısmı da Marshall Yardım Fonu’ndan karşılandı.

Banka bu dönemde ağırlıklı olarak yabancı sermayenin ve Marshall Yardım Fonu’nun işlemlerini yürüttü, “devletçiliğin küçülmesi ve özel sektörün gelişmesi” için çalıştı.

ABD’nin, Türkiye’ye “sektör” dayatması

Yine bu dönemde, ABD, Türk hükümetine “sistem”le birlikte “sektör” de dayatıyordu.

Türkiye bir tarım ülkesiydi, tarımla kalkınmalıydı.

“Hafif sanayi”ye de izin verilebilirdi, ancak demir- çelik, makine ve kimya gibi ağır sanayi kollarına girmemeliydi.

Devlet işletmeleri himaye edilmemeli, hatta devlet kuruluşları hızla özel sektöre devredilmeliydi.

Marshall Planı’nda da Türkiye açıkça “tarımsal yatırım ve harcamalara” yönlendiriliyordu.

Batı, Demokrat Parti’yi “demokrasi havarisi” ilan etmiş, bütün isteklerini “demokrasi” aldatmacasıyla diretmeye başlamıştı.

Türkiye’nin kalkınması için “siyasi özgürlük” kadar “iktisadi özgürlük” de şarttı.

Dış ticaretini geliştirmek için, “Avrupa Tediye Birliği”ne üye olmalıydı.

Üye oldu ve ithalatının yüzde 60’ına karşılık gelen bölümünü serbest bıraktı.

Böylece Türkiye, “ithalat cenneti” olma yönünde önemli bir adım attı.

Devlet işletmelerinin ürettiği ürünler de ithal edilmeye başlandı, devlet şirketlerinin rekabeti zorlaştı, bu durum ekonomide devletçiliğin küçülmesine, yabancı sermaye işletmelerinin gelişmesine yol açtı.

Ülkemizde liberasyon uygulaması, iyice hızlandı.

İthalatın serbest bırakılması ve yolun sonu

Ülkeyi yönetenlerin de halkın da “liberasyon” konusunda fazla bilgisi ve bilinci yoktu.

1950’den 1952’ye kadar uygulanan “liberal ekonomik politikalar”, özellikle ticaret bilançosunda önemli açıklar ortaya çıkarmıştı.

Liberasyon politikası öncesi ülkede “döviz fazlası” varken, ithalatın serbest bırakılması nedeniyle lüks tüketim eşyalarına yönelik talep, “döviz açığı”nı önemli boyutlara ulaştırmıştı.

Hükümet; baktı olacak gibi değil, Eylül 1952’de liberasyon sistemine fiilen son vermeye çalıştı, ama iş işten geçmişti, ABD’nin diretmesiyle çıkarılan “liberasyon yasaları”nı ortadan kaldırmak artık mümkün değildi.

“Yolun sonu” erken görünmüştü.

Türkiye’nin “moratoryum” ilan etmesi

Marshall Yardımı ve benzerleri gibi “göz boyamak” için gönderilen yardımlar ve açılan krediler, ülkede bolluk yaratmış, ama bunun geçici olduğunu yönetenler de yönetilenler de anlayamamıştı.

1952 yılının sonu geldiğinde, döviz stokları iyice eridi, dış ticaret açığı büyüdü, yabancı döviz kaynakları kurudu, bazı ana maddelerin ithalatı durdu, üretim yavaşladı, dış ticaret hacmi iyice düştü ve bütün bu yaşananlar enflasyonu hızlandırdı.

1954’ten itibaren “ekonomik darboğaz” iyice hissedilmeye başlandı.

Ülkede; çay, kahve, şeker, ilaç, sağlık ürünleri, otomobil-kamyon yedek parçası, kâğıt sıkıntısı ortaya çıktı.

Bu durum karaborsaya neden oldu.

Hayat pahalılığı iyice arttı.

İthalat-ihracat arasındaki denge, ihracat aleyhine iyice bozuldu.

Piyasalar daraldı.

Günlük yaşamda gerekli olan pek çok mal, bulunamaz oldu.

Türk parasının değerinin düşmesiyle, sabit gelirliler iyice sıkıntıya girdi.

Türkiye, ekonomik krizden kurtulmak için ABD’den 300 milyon dolar yardım talep etti.

ABD, bir takım koşullara bağlı olarak bu parayı gönderdi.

Ekonomideki bu kötü gidiş, hükümeti, 1955 yılı ortalarında “olağanüstü önlemler” almaya zorladı.

18 Mayıs 1956’da Meclis’ten “Milli Koruma Kanunu” geçirildi. DP’nin daha önce topluma yaptığı bütün vaatlere aykırı olan bu kanun, hükümete, mal ve hizmetlerin dağıtımı, fiyatlandırılması ve kontrolünde geniş yetkiler veriyordu.

Hükümet, bozulan ekonomik dengeleri düzeltmeye çalışıyor, ama başaramıyordu.

Ülkenin durumu her geçen gün daha da kötüye gidiyordu.

Bütün çabalarına rağmen döviz bulamıyordu, bu nedenle Merkez Bankası dövizlerini kullanmaya başlamıştı.

1958 yılı temmuz ayı başında, hükümet artık “dış ödeme yükümlülüklerini yerine getiremeyecek” hale gelmişti, alacaklı ülkelerden moratoryum (borç erteleme) talep etti.

Borç verdiler, isteklerini sıraladılar: Devalüasyon yapın, uçak fabrikasını kapatın, demiryolundan vazgeçin

Batılı güçler, Türk ekonomisini, dolayısıyla Adnan Menderes hükümetini kurtarmaya karar verdiler.

Vadesi gelmiş 256 milyon dolar tutarındaki anapara ve faizi ertelediler, Türkiye’ye 359 milyon dolar yeni borç vermeyi kabul ettiler.

Bu paranın 234 milyon dolarını ABD, 100 milyon dolarını Avrupa Ekonomik Topluluğu, 25 milyon dolarını da Uluslararası Para Fonu sağlayacaktı.

Ancak Batı’nın, Menderes Hükümeti’nden bu borç karşılığında bazı istekleri vardı.

Hazırladıkları “istikrar tedbirleri” uygulamaya konmalıydı.

Hükümet, 4 Ağustos 1958’de istenen kararları çıkardı.

2.80 TL. olan 1 doların değeri, 9.25 TL’ye çıkarıldı.

Bu devalüasyon, ekonomiyi daha da krize soktu, pek çok küçük şirket iflas etti.

Alınan her “şartlı” dış borç, Türkiye’nin iktisadi hayatının tam bataklığa saplanmasına neden oluyordu.

Dış borç koşulları arasında, “ Ankara’daki uçak fabrikasının kapatılması” da vardı. Ayrıca demiryolu “komünist işi” idi, karayolu yapımına öncelik verilmeliydi.

Türkiye, bu karambol içinde, 26 Şubat 1959’da, Amerika ile bir antlaşma daha imzaladı.

“Komünist Tecavüzlerine Karşı Amerika ile İkili Antlaşma”…

İçeriği belli olmayan bu antlaşmanın Türkiye’ye ne kaybettirdiği bilinmiyor.

Sonuç olarak, 1950’li yılların sonuna gelindiğinde, Demokrat Parti’nin “Küçük Amerika” hayalleri iyice suya düşmüş, ateş bacayı sarmış, Türkiye “nefes alamayacak” hale gelmişti.

Pazartesi günü:

Halkevleri ve Köy Enstitülerinin kapatılması, Anayasa dilinin değiştirilmesi.