BİTKİ  DÜNYASININ  "PANDEMİSİ" ! (2)

Geçen haftaki yazımda "Kahverengi Kokarca" isimli (bilimsel adı "Halyomorpha halys") bir böceğin, menşei olduğu Uzak Doğu'dan çıkışla Kuzey ve Güney Amerika, Avrupa ülkeleri, Gürcüstan ve yurdumuzda nasıl yayıldığına değinmiştim.

Halkımızın bu tehlikeden haberi yoktur. Böcek dünya üzerinde yayılmaya devam etmekte, ulaştığı her yerde sayısal olarak büyük bir süratle artmakta, biz insanlar ve hayvanların besini olan bitkisel ürünlere zarar vemekte, her geçen gün daha büyük bir tehlike oluşturmaktadır. Önü alınamadığı takdirde birçok tarımsal ürün azalacak ve fiyatları daha da yükselecektir. Bu nedenledir ki ulaştığı her yerde çoğalmasını ve yayılımını önleyici tedbirler konusunda bilimsel çalışmalar çok yönlü olarak hemen başlamıştır. Öyle ki bazı tarımsal milli kuruluşlar bu zararlıya karşı ülkemizde "seferberlik" konumunda mücadele edilmesini önermektedir.

"Kahverengi Kokarca" sadece bitkiler ile beslenen bir böcektir. Larva vçe erginleri, yaklaşık %50 kadarı tarımsal ürün olarak kültüre alınmış olan ve kendiliğinden yetişen 300'den fazla bitki türünün meyve ve yapraklarıyla beslenmektedir. Çok yüksek bu polifag özelliği nedeniyle ulaştığı hiçbir yerde besin bulmada zorlanmamakta ve bu da yayılımını hızlandırmaktadır. Diğer taraftan beslenirken tohum kaybına da neden olduğundan ulaştığı bitkilerin doğal yayılımını kısıtlamakta ve yaptığı tahribat mantar ve virüs gibi bitki patojenlerinin bulaşmasını kolaylaştırmaktadır. Bu nedenlerle de tarımsal üretim açısından çok büyük bir tehdit oluşturmaktadır.

Beslendiği en önemli bitkiler mısır, soya, ayçiceği gibi tarla bitkileri; Fasulye, domates, biber, patlıcan başta olmak üzere çeşitli sebzeler; Meyve ağaçları ; Paulownia, manolya ve gül gibi süs bitkileri; Akçaağaç, söğüt, fındık, dişbudak, çınar, servi gibi orman ağaçlarıdır.

Böceğin larvaları ve erginleri polifag yapılarına bağlı olarak beslendikleri bitkileri kolayca değiştirirler. Üzerinde tüm gelişim döngüsünü tamamladığı Aylantus gibi bitki türleri çok azdır.

Peki, zararı nasıl oluşmaktadır?

Larva ve erginleri sokucu ve emici ağız yapıları ile meyvelere, yapraklara, tohum ve sürgünlere tükrük enzimlerini enjekte edip bitki öz suyunu emerek beslenmektedir. Bu tükürük bitki dokularının daha sonra nekrozuna neden olan biyokimyasal reaksiyonlara neden olmaktadır, Sonuçta delme yerinin bitişiğinde ciddi deformasyonlar ve sertleşmeler görülür, Meyvelerde nekrotik alanlar genişlemekte, doğal yapıları bozulmaktadır.

Zararının büyüklüğü konusunda örnekler verelim;

Bu böceğin etkisiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Atlantik bölgesindeki elma yetiştiricileri 2010'da 37 milyon dolar zarar etmiştir.

Yurdumuzda toplam tarımsal ihracatın yaklaşık % 10-15’'ini oluşturan fındığın verim ve kalitesinin korunması üreticiler, ihracatçılar ve ülk ekonomisi bakımından çok önemlidir. Durum bu iken ülkemizde bu böceğin fındık tarımında 2017'de 200 milyon, 2018'de 300 milyon, 2019'da ise yaklaşık 500 milyon dolarlık zarara neden olduğu belirlenmiştir.

Geç kalınmadan alınması gereken tedbirlere gelecek haftaki yazımda değineceğim.

Kaynak:

1) Anonim. Halyomorpha halys.(Hemiptera: Pentatomidae) ERSA

2) Marco Uliana . 2016. Elenco specie Halyomorpha halys. Museo di Storia Naturale di Venezia Giancarlo Ligabue. Italia