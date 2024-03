Türkiye hakkında yabancıların niyet ve görüşleri

Sevgili okurlarımız geçmişten bugüne kadar ülkemiz hakkında olabilecek veya olamayacak çok değişik görüş ve niyet sahibi kişiler, kurumlar ve devletlerin olduğu tahmin edilmekte hatta bilinmektedir. Nitekim sosyal "Sevgili Dostlarım" başlığı ile medyada sıkça paylaşılan bir yazıdan kısaltılarak alıntı bir yazıyı sizlerin görüş ve düşüncelerine iletiyorum. Sevgili Dostlarım: Mahalli seçimlere çok az bir süre kaldı lakin görüleceği üzere ülkede alışılagelmiş bir seçim heyecanı yoktur zira vatandaş seçim derdinde değil biçare geçim derdindedir. Dövizin ve enflasyonun yeniden artış trendine girdiği şu günlerde bireylerin yaşama tutunma gayreti ve yarınlara dair umutları tamamen tükenmiş, toplumun ruh sağlığı profili en üst seviyede alarm vermeye başlamıştır. Ülke, tarihinin en vahim sürecini yaşamaktadır ve durum içler acısıdır. Bugünlere gelinmesinin tek nedeni hiç tartışmasız sağcısıyla, solcusuyla komuta merkezi dışarıda olan ‘İslamcı, Milliyetçi, Osmanlıcı ya da Atatürkçü’ kisveye bürünmüş bukalemun siyaset ve örtülü ihanettir..

Kurtuluş savaşının kuyruk acısını unutmayan emperyal güçler, cephe savaşıyla yok edemeyeceklerini anladıkları Türk vatanını 1923’ten itibaren kendi insan gücü ve değerleriyle yok etmeye karar vermişlerdir.. Bunun böyle olduğu 1923-2000 yılları arasında telaffuz edilmiş olan manidar sözlerden de bellidir. Yaşadıklarımız birebir bu sözlerin içeriğinde mevcuttur..!

"Türklerin din adamlarını ele geçirip, kullanabilirsek, onlara kendi devletlerini yıktırabiliriz.." Winston Churchill

"Türkler bir devlet kurdu. Bir asker yeniden Türkleri diriltti. Ancak kutsal amacımızdan vazgeçmeyeceğiz. Türkleri İslam’la yıkacağız. İngiliz istihbaratının birinci görevi budur.." Lloyd George

"Türklerin yolları İslam ile kesilebilir. Bu milleti ne kadar karanlığa itersek, bölgedeki çıkarlarımıza o kadar hizmet etmiş oluruz.." Joseph Grew

"Yapılması gereken Atatürk ün hem din, hem de kürt düşmanı olduğu fikrinin yayılmasıdır.."

Kurt Ziemke

" Türkiye Atatürk ün mirasını reddetmelidir.." Samuel Huntington

"AtaTürkçülük öldü, nurcular ileri.." Paul Henze

"Kemalizme son verin. Osmanlı ile övünün.." Graham Fuller

“Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık.." David Rockefeller

"Mustafa Kemal, bizim temsil ettiğimiz dünyanın en büyük düşmanıdır.." Guy Rothschild

"ABD kontrolunda bir halife ile İslam dünyasını yönetmek, bizim için en masrafsız yoldur."

Bill Clinton

Ve nihayet hayalleri gerçekleşti ve her zaman kapanması gereken bir parantez olarak gördükleri Cumhuriyet tam da arzu ettikleri gibi 100. yılında ağır bir yara aldı. Ülkesini, milletini seven hiçbir vatan evladı buna izin vermemelidir. Buna itiraz etmenin demokratik yolu ise ancak mevcut taşeron siyasi yapının haricinde vücut bulması gereken yerli ve milli güçlü bir siyasi ittifaktan geçmektedir. Gün, vatanın geleceği için her türlü ideolojik ayrımcılığı terk etme ve yalın olarak Atatürk milliyetçiliği çizgisinde birleşme günüdür.

14 MART TIP BAYRAMI

Her yıl 14 Mart gününü doktorlarımız sağlık çalışanları olarak TIP BAYRAMI adıyla özel günleri kabul ederek kutlama yapmaları geleneksel bir hale gelmiş bulunuyor. Bir doktorun okutulup yetiştirilmesi diğer mesleklere göre maliyeti çok yüksektir. Uzman doktor olması için süreçte çok uzundur. Her insan için sağlık önceliklidir. Er veya geç hepimizin bir gün mutlaka sağlık sorunu nedeni ile doktora yolu düşer. Doktor hepimiz için aileden biri hatta bazı durumda aileden daha yakındır. Öylesine bir rahatsızlık var ki ailene söyleyemezsin. Ama doktoruna söylersiniz. Doktorlar vefakar ve cefakar insanlar olarak düşünülmelidir. Bu ağır hizmeti yapan doktorlarımıza maddi ve manevi yönden emeklerinin karşılığı mutlaka ödenmelidir. Maddi karşılığını alamayan doktorlarımız ne yazık ki yurtdışına akın akın göç etmektedirler. Emeklerinin karşılığını alamayan ağır hizmetleri ifa eden doktorlar stres içindeler. Hele kendisini bilmeyen maganda tipli bazı kişilerin doktorlara saldırmaları ve hakaret etmeleri mantıkla ve insafla asla bağdaşmamaktadır. "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz " diyen Atatürk rahmet ve saygıyla anıyoruz. Çok şeyler yazılıp söylenebilir. Her şeye rağmen sağlık çalışanlarımızın 14 Mart TIP Bayramlarını tebrik ediyorum.