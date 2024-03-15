İzmit’te 6 mahallenin TRAMVAYSIZ imtihanı!

İzmit-Otogar-Plojyolu-Kuruçeşme hattında tramvay var…

Şimdi de Şehir Hastanesi tramvay hattı, sonrasında da Alikahya-Stadyum tramvay hattı açılacak…

İzmit Yenidoğan Mahallesi’nde ikamet eden Necati Konakçı, Kocaeli’nin sorunlarına oldukça duyarlı. Zaman zaman çeşitli konularda bana yazı atar, ben de bunu köşemde değerlendiriyorum.

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Konakçı, bu kez tramvay hattıyla ilgili bazı eleştirilerde ve değerlendirmelerde bulundu. Birlikte okuyalım; “13 Haziran 2022 – 14 Ocak 2023 tarihlerin de ‘verimsiz tramvay güzergahı’ başlığı ile ilgili olarak iki yazı yazmıştım. Aradan geçen zaman içinde bu yazılarımla ilgili olarak tatmin edici bir cevap alamadım. Aldığım bazı cevaplar, bir daha ikinci bir masrafa girilmeyeceği ve %9 eğim sorunu olduğu ile ilgiliydi. Verimsiz güzergahın istasyon durağı ve Kuruçeşme durağının viyadükten önceki son durak haliydi. Burayı kullanan genellikle öğrenciler olmasına rağmen, ne Kuruçeşme nede Plaj yolu sakinleri pek kullanmamıştır.

TOPLAM ALTI MAHALLE

Tramvay hattının Seka Park’tan geçirilmesi, tekrar söylüyorum, verimli bir hat olmamıştır. Güzergah belirlemesi yapılırken halkın en iyi şekilde verim alabileceği hat belirlenmesi gerekir. Ancak ne hikmetse altı mahallenin hiç kullanamayacağı bir hat olarak, Seka Park’tan geçirilmiştir. Bu mahallelerin hangileri olduğuna bir bakalım. YENİDOĞAN-SERDAR-GÜLTEPE-ZABITAN-FATİH ve KOZLUK Mahalleleri.

ANKET YAPILDI MI?

İl, ilçe yöneticilerine buradan sormak istiyorum. Tramvay kullanılmaya başladıktan sonra hiç memnuniyet anketi yaptınız mı? Yaptıysanız bu 6 mahalle sakinlerinin görüşünü aldınız mı? Pek zannetmiyorum. Çünkü alacağınız cevap (MEMNUN DEĞİLİZ) olacaktır. Görüştüğüm bir çok kişi tramvayı kullanamamaktan şikayetçiler. Kullanmak isteyenlerin gidecekleri durağa bir bakalım. Serdar-Yenidoğan-Gültepe-Zabıtan-Fatih Mahalle sakinleri, Seka Devlet Hastanesi arkasındaki durağa gidecekler. Oraya kadar yürüyecek olanlar çarşıya doğru yürüseler, ya da otobüslere binseler gidecekleri yere daha çabuk varırlar. Aynı şekilde Kozluk Mahallesi sakinleri de tramvay durağına gidene kadar gidecekleri yere varırlar.

HİÇ DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ?

Bu mahallelerde oturan vatandaşlarımız çocuklarını bu ıssız, sakin, kimselerin olmadığı Seka Hastanesi arkasındaki tramvay durağına, gözleri arkada kalmadan nasıl gönderecekler, hiç düşündünüz mü? Yada sabahın erken saatlerinde hava aydınlanmadan ve akşam hava karardıktan sonra sizler hiç burayı kontrol etme gereği duydunuz mu? Çocuklar, gençler, hanımlar buraya nasıl gidip gelirler? diye.

YANLIŞI VE DOĞRUYU GÖRÜN

6 mahalle muhtarlarını ve bazı vatandaşları yanınıza alarak, sabahın ve akşamın karanlığında bu tramvay durağına doğru bir gidin bakalım. Gidin ve doğruyu, yanlışı görün. Seçilecek olan, Büyükşehir Belediye Başkanı, İzmit Belediye Başkanı ve seçilecek olan 6 mahalle muhtarına sesleniyorum;

RAMPA BAHANELERİ

Seka Camii, Ordu Evi, Öğretmen Evinin bulunduğu alan, trafiğin rahatlaması için yeni bir projenin olduğu malum. Bu proje başlamadan önce, İstasyon durağından sonra, Seka Park Tramvay hattının TEK HAT olarak devam ettirilip bu 6 mahallenin rahatça kullanabileceği TEK HATTI düşünmeye davet ediyorum. 50-60 bin nüfusu olan bu mahalleleri masraf olur diyerek yada % 9 rampa bahanelerine kurban etmeyin. Buradaki vatandaşlarımızın da konforlu şehir içi yolculuk yapmalarından mahrum bırakmayın.

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Seçilecek olan Belediye Başkanlarımızın, 6 mahalle muhtarıyla birlikte bu güzergahı rahatlıkla tespit edip, mahallelerinin tramvay konforundan faydalanmalarını sağlayabilirsiniz. Hepinize konforlu yolculuklar dileklerimle.”

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Necati Konakçı’nın görüşlerini yukarıda size aktardım.

Önemli tespitlerde bulundu.

Yetkililer ve mahalle sakinleri bu değerlendirmeleri dikkate almalı.