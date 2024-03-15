İzmit'in çocuğu Melih, herkese yetti

Güzel bir sloganımız var. İzmit'in çocuğu herkese yeter diye. Çok güzel bir slogan ama Gençler Birliği karşısında bunun tam tersi oldu.

Yeşil Siyahlılar, İzmit'in çocuğu, Derince'den Fenerbahçe'ye gidip Milli Takım Kaptanlığına kadar yükselen Melih Bostan'ın ayağından yediği iki golle adeta yıkıldı. Muhteşem Süleyman Sakarya formasıyla Kocaelispor'a adeta plakayı yazmak için gol atmaya çabaladı, direkten döndük. Süleyman'ın gidiş şekli hiç hoş değildi affetmedik. Yoksa Sakarya’da oynaması konumuz değil. Aynı şekilde Gökdeniz Bodrumspor formasıyla Kocaelispor karşısında bilerek değil, psikolojik olarak oynayamadı. Çünkü sağlam bir Kocaeli Sporluydu. Ve üçüncü ünlü yıldız Melih Bostan da, bu gece Gençler Birliği formasıyla bize karşı görev yaptı. O kadar hırslanmış ki Melih, beşinci dakikada golünü atıp takımını öne geçirdi. Kentin takımını geride bıraktı. İlk yarı böyle bitecek denirken Melih tüm umutları bitiren ikinci golü 45 artı 2'de attı. Ve İzmit'in çocuğu sahadaki çakma Körfez’e yetti.

İlk yarı skoruyla maç da aynı şekilde bitti. Dört maçtır görev yapan Mustafa Gürsel iki beraberlik, iki mağlubiyetle bu sezonun belki de en kötü grafiğini çizdi. Taraftarın yönetimi istifaya davet etmesi bu saatten sonra tabii ki çözüm değil. Çünkü kongre kararı alsa liste çalışması yapanlar ortaya çıkacak ama iş işten geçmiş olacak. O kongre bir aydan önce yapılmaz. Zaman kaybından başka bir şey değil.

Dolayısıyla aynı şekilde bu saatten sonra Mustafa Gürsel'i değiştirsen ne olur, değiştirmesen ne olur. Kimi getirirsen getir takımda ruh kalmamış, istek kalmamış. Nerede o arka arkaya maç kazanan, on bir maç yenilmeyen Kocaelispor. Nerede sahadaki takım. Dolayısıyla Mustafa Gürsel'in nasıl bir sonuç alacağı artık merak edilmiyor. Kan değişikliği dendi. Mustafa Gürsel kanımızı emdi. O kadar da yüklenmek istemiyorum.

Ertuğrul Sağlam'ın açıklamaları hafta içi gündeme damgasını vurdu. En çok parayı veren Engin Koyun yine en çok ezilen oldu. Sosyal medyada Mustafa Gürsel'in yerine Yücel İldiz'in göreve geleceğiyle ilgili bir bomba patlatıldı. Ancak bu saatten sonra neye faydası olur, ne olur bilemem.

Bu futbolcuları da değiştiremeyeceğinize göre kim ne isterse yapsın. Bu takımın süper lige çıkacak hali olmadığını daha önce yazdığımda sanırım çoğu kişi inanmadı. Ertuğrul Sağlam'a da sabır gösterilmeyeceğini yazdığımda beni Sağlam düşmanı ilan edenler şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlıyordur. Nedense gideceğimiz sonu yazan biri olarak tespitlerim yerine oturuyor.

Maçın teknik yönüne gelecek olursak sol kanatta Atilla var mı yok mu belli değildi. Sağ tarafta Mehmet Yılmaz çok çalıştı ama geri dönüşler de yine ağır kaldı. Kouakou ne yaptığını bilmez halde pozisyonları yakaladı ama Tanke’nin tırnağı bile olamaz. Vukovic sahada yok. Candeias ve Amaral tribünlere oynuyor. Kaleci Harun gollerde hatalıydı ama takımın hangi oyuncusu sağlam ki Harun iyi olsun. Bir kalecinin başına gelecek en kötü şey önündeki defansın sürekli değişmesidir. Kocaelispor savunmasını ve kalecisini en çok değiştiren takımdır. Hani derler ya atanın da tutanın da iyi olacak. Bizde atanlar da tutanlar da boyuna değişiyor.

Ve sonuç olarak sahada rezil bir Kocaelispor izliyoruz ve bize hiç yakışmıyor. Tekrar söylüyorum şu şartlarda süperligaya yükselirsek rezil rüsva oluruz. Sezon başı Play-Off iddiasıyla yola çıktık, böyle oynayacağımız ortada. Ancak umutlarımızı Play-Off yolundaki diğer takımların alacağı ters sonuçlara bağlıyoruz maalesef. Ligin bitimine az bir süre kala hiçbir değişiklik kan değişimini sağlamaz. Bu saatten sonra yapacağınız hoca değişikliği de Kocaelispor’un kesesinden çıkacak.

Boşa para olur.