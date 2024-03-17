Kira gelirimi nasıl hesaplar ve beyan ederim?

Geçen haftaki yazımın devamı niteliğinde bu hafta sizlere, kira gelirinin nasıl hesaplanıp nasıl beyan edileceğini, beyan edilmemesi halinde hangi müeyyidelerle karşılaşabileceğimizi açıklamaya çalışacağım.

Kira geliri üzerinden vergi hesabı yapılırken öncelikle, elde edilen gelirin safi tutarını hesaplamamız gerekir. Yıl içinde elde ettiğimiz konut kira gelirlerini önce toplamalıyız, burada işyeri kirası mevcut ise gayrisafi tutarını toplama dahil etmeliyiz(elimize geçen net kira ile yapılan stopajın toplamı), daha sonra kira gelirimizin geçen hafta ki yazımda bahsettiğim hudutları geçip geçmediğini kontrol etmeliyiz (konut kirası ise 21000 TL, işyeri kirası ise 150000 TL, her ikisi mevcut ise toplamı 150000 TL’yi geçiyorsa, yada basit usule tabi mükellefler ile yapılan işyeri kiralama işlemlerinde elde edilen kira gelirinin yıllık 8400 TL’yi aşması halinde )en sonunda da eğer beyanname vermemiz gerekiyorsa, kira gelirimizden kanunun indirmeye müsaade ettiği giderleri düşmemiz gerekiyor. Burada karşımıza iki yöntem çıkmaktadır, gerçek gider yöntemi, götürü gider yöntemi. Bu yöntemlerden hangisini seçeceğimiz kendi takdirimiz olmakla birlikte bilmeliyiz ki hangi yöntemi seçersek seçelim artık o seçtiğimiz yöntem, gerek bir gerekse de birden fazla gayrimenkulümüz mevcut ise hepsinden elde ettiğimiz kira gelirinin safi tutarını hesaplarken geçerli olacaktır. Bir gayrimenkul için gerçek gider usulü ,diğeri için götürü gider usulü uygulayamayız.

Gerçek gider yöntemini seçmemiz halinde, elde ettiğimiz kira gelirinin gayrisafi tutarından ,193 sayılı Gelir Vergisi kanununun 74. maddesinde yazılı giderleri indiririz ;bu giderlerden bazılarına örnek vermek gerekirse ;kiraya veren tarafından ödenen aydınlatma ,ısıtma ,su ve asansör giderleri ,kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara harcanan borçların faizleri ,konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren beş yıl süreyle iktisap bedelinin %5’i (2019 yılından sonra elde ettiğimiz konutlar için geçerli),kiraya veren tarafından bu gayrimenkul için yapılan onarım ,tamir bakım giderleri ,sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli sayılabilir .Tüm bu açıklanan giderlerin mutlaka belgeli olması, gelire konu gayrimenkul ile ilişkili olması ve kiraya veren tarafından yapılmış olması ve bu belgelerin 5 yıl saklanması gerekir. Eğer gerçek gider yöntemi seçilirse ve konut kira gelirlerine uygulanan 21.000 liralık istisnadan da faydalanılması halinde ,yukarıda bazılarından bahsettiğim gerçek gider olarak yaptığımız harcamalardan istisnaya isabet eden tutar gayrisafi kira gelirlerinde indirilemez,o nedenle orantılama yapılarak istisnaya tekabül eden gideri dikkate almamalıyız.

ikinci yöntem olan götürü gider yöntemini seçen mükellefler ise ,gerçek gider usulünde yukarıda kısaca aktardığım giderleri hiç dikkate almadan ,yıllık kira hasılatlarından (gayrisafi hasılattan) %15 götürü gider olarak indirebilirler. Gerçek gider usulünde olduğu gibi götürü gider usulünü seçen mükellefler de, eğer konut kira gelirini beyan ediyorsa 2023 için geçerli olan 21.000 liralık istisna tutarı düşündükten sonra bulunan tutar üzerinden %15 götürü gider indirimi yapacaktır.

Götürü gider usulünü seçen mükellefler ,iki yıl geçmedikçe gerçek usule dönemezler. Elde edilen kira gelirlerinin toplamına ya götürü gider ya da gerçek gider usulünden birinin seçilmesi gerektiğine yönelik bütünlük kuralının iki istisnası mevcuttur .Bunlardan birisi , Türkiye’de tam mükellef olan gerçek kişiler ,isterlerse yurt içindeki ve yurtdışındaki gayrimenkullerinden elde ettikleri kiraları farklı usülleri seçerek gider usulünü belirleyebilirler, diğeri ise kiraya verilen gayrimenkuller arasında ne maliyet bedeli ne de vergi değeri belli olmayan bina ve arazi mevcut ise diğer gayrimenkuller gerçek gider bu bina ve araziler için götürü gider usulü uygulanabilir.

Yukarıda bahsettiğim gider usülleri uygulandıktan sonra ortaya çıkan safi kira gelirimizden ,ayrıca kanun gereğince indirim konusu yapabileceğimiz ve beyannamede gerek konut gerekse iş yeri kira gelirinden ,ayrıca bazı giderleri indirim konusu yapabilmekteyiz. Bu indirimler ;hayat şahıs sigorta pirimleri , eğitim ve sağlık harcamaları ,bağış ve yardımlar ,sponsorluk harcamaları ,cumhurbaşkanı ‘nca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar ,Türkiye Kızılay derneğine ve Yeşilay cemiyeti‘ne makbuz karşılığı yapılan nakdi bağış ve yardımlar ,diğer kanunlara göre tamamı indirilecek bağış ve yardımlar. Bu harcamaların bazıları tamamen indirilirken bazıları belli oran ve sınırlamalar ile indirilebilmektedir. Bu indirimler mevcut ise bunları da uyguladıktan sonra üzerinden vergi hesaplayacağımız matraha ulaşmış olacağız,2023 yılı için geçerli gelir vergisi tarifesi uygulanarak vergi hesabını yapıp, yıl içinde eğer kira gelirinden stopaj yolu ile kesilmiş bir vergi varsa onu da hesapladığımız vergiden düşerek ödeyeceğimiz vergiye ulaşacağız.

Kira geliri beyan edecek mükellefler, gayrimenkul sermaye iradı gelirleri için ,1 Mart -1 Nisan 2024 (31 Mart 2024 tarihinin hafta sonuna rastlaması nedeniyle )tarihleri arasında beyanname vermeleri gerekir. Beyannameler internet ortamında hazır beyan sistemi aracılığı ile ,dijital vergi dairesi aracılığı ile ,yine internet üzerinden hazır beyan mobil uygulaması aracılığı ile cep telefonundan ,vergi dairesinden alınan kullanıcı kodu parola ve şifreyle gerek mükellefin kendisi gerekse beyanname aracılık yetkisi almış meslek mensupları (3568 sayılı kanun gereği yetki alanlar )ile ,elektronik beyanname aracılık sözleşmesi imzalanarak dijital vergi dairesi beyanname sistemi ile elektronik ortamda ,ikametgahın bulunduğu yerdeki vergi dairesine kağıt ortamında elden ,hatta ikametgah adresine bağlı kalınmaksızın herhangi bir vergi dairesinden de elden verilebilir.

Bu beyannamelerin verilmesinde veriliş tarihi olarak ;elektronik ortamda verilmişse onaylandığı anda ,eğer posta ile gönderilmişse vergi dairesinin evrak kayıt tarihinde ,taahhütlü posta ile gönderilmiş ise zarfın PTT tarafından tatbik edilen kabul tarihi dikkate alınır. Bu tarihlerin hiç biri ,bu yıl kanunen beyannamenin verilmesi gereken son gün olan 1 Nisan 2024’ü geçmemesi gerekir, aksi takdirde cezai işlemlerle karşı karşıya kalırız.

Beyannamede gösterilen gayrimenkul sermaye iradına ilişkin, Gelir Vergisi Kanunu’na göre kesilmiş bulunan vergiler ,beyanname üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilir .Eğer kesilmiş olan bu vergiler hesaplanan vergiden fazla ise , vergi dairesince mükellefe bildirilir ve mükellef kendisine bu durumun tebliğ tarihinden itibaren bir yıl içinde müracaatı halinde kendisine ret ve iade edilir.

2023 yılına yönelik olarak, gayrimenkul sermaye iradı(konut -iş yeri kirası )üzerinden tahakkuk eden vergi ;mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenir. Ödemeler anlaşmalı bankaların kredi kartları ,banka hesaplarından ,bu bankaların şubelerinden ,internet bankacılığı, telefon bankacılığı ,mobil bankacılık ve benzerlerinden ,PTT işyerlerinden ,tüm Türkiye’deki vergi dairelerinden ödenebilir.

Eğer kira gelirlerimizi beyan etmezsek ya da eksik beyan edersek; maliyenin bu durumu incelemesi halinde, 21.000 liralık istisnadan artık yararlanamayız ,beyan edilmeyen veya eksik beyan edilen kira geliri üzerinden gelir vergisi hesaplanır ve hesaplanan verginin bir katı tutarında vergi ziyaı cezası kesilir, zamanında ödenmeyen vergi tutarı üzerinden aylık %3,5 oranında gecikme faizi hesaplanır ,beyanname verilmemesi nedeniyle iki kat birinci derece usulsüzlük cezası kesilir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira geliri elde edebilme potansiyeline sahip yaklaşık 4.500.000 konutu ,ayrıca işyerlerini analiz etmekte ,fiili tespitler yapmakta ,mükellef olmaları gereken ya da eksik kira geliri bildirenlere bu konuyu yazı ile bildirebilmektedir. Bu fiili tespitleri ve yazıları beklemeden mart ayı bitmeden, eğer kira gelirimiz varsa açıklamalarımız doğrultusunda beyanname vermemiz gerekiyorsa ,cezai müeyyidelerle karşılaşmamak için bir an önce beyannamemizi vermemiz kendi lehimize olacaktır.