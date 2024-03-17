Bir başka açıdan;   ÇANAKKALE SAVAŞLARI 

Osmanlı İmparatorluğu’nun “fiilen çöküşü” 1881 yılıdır!

Ekonomik ve ticari etkinliğini “Kapitülasyonlarla” yabancılara bırakan, bilim ve teknolojik gelişmeleri ıskalayan Osmanlı hanedanı, 1854 Kırım Savaşı ile birlikte, başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletlerinden borç almaya başladı.

Bu tarihten itibaren de “uyuşturucuya alışmış beden” gibi, her yıl yeni borçlar aldı. Borç faizlerini bile, yeni borçlar alarak ödemeye çalışıyordu. Bu arada, girdiği hemen tüm savaşlarda yenik düşüyor, toprak kaybediyordu.

1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nda yenik düşen Osmanlı, 3 Mart 1878’de yapılan Ayastefanos (Yeşilköy) Ateşkes ve Barış Antlaşması ile Balkanlardaki tüm egemenlik haklarını kaybetmiş ve Ardahan, Artvin, Kars, Doğubeyazıt, Eleşkirt ve Batum’u Ruslara bırakmıştır.

Osmanlı, toprak kayıplarının yanı sıra borç ve faiz ödeyemez hale gelince, 2. Abdülhamit, 1881 yılında onayladığı “Muharrem Kararnamesi” ile, alacaklı ülkelerin temsilcilerinden oluşan “Duyun-u Umumiye İdaresi” nin İstanbul’da kurulmasına teslim oldu.

Osmanlı’nın tüm vergilerine el koyan yabancılar, bir yandan da işletmeleri satıyordu. Örneğin; “REJİ” adlı şirket, Osmanlı “Yaprak, Tütün ve Müskirat İşletmesi’ni” ele geçirdi.

Öte yandan; Avrupa’da, 1871 yılında ulusal birliğini kuran Almanya, emperyalist amaçlarına en uygun ülke olarak Osmanlı Devleti’ni gördü. II. Wilhelm, 1889 yılında İstanbul’a geldi. Amacı, Osmanlı üzerinden Ortadoğu’ya uzanmaktı!

Osmanlı’ya “dost” maskesiyle yaklaştı! “Orduyu modernize etmek” ve “Bağdat Demiryolu” inşası önerileri, 2. Abdülhamit’i mutlu etmişti!

Goltz Paşa, Osmanlı ordusunu eğitmeye gelen ilk Alman paşasıydı. Başka Alman subayları da geldiler. Ve bu paşalar, Osmanlı’yı yeniden borçlandırarak, Osmanlı ordusunu Alman Krupps firmasının silahlarıyla donattılar. Ve; Osmanlı’yı 1. Dünya Savaşı’na sokmayı başardılar! Boğazlardan geçerek İstanbul’a gelen Goben ve Braslav adlı savaş gemilerine Osmanlı bayrağı çekildi ve Sivastopol başta olmak üzere Rus limanları bombalandı!

Ve, Osmanlı fiilen savaşın içine girdi!

Çanakkale Savaşı, müthiş bir direnişin örneğidir.

Bu savaş, Yarbay rütbesiyle 19. Tümen Komutanlığı, Arıburnu Kuvvetleri Komutanı ve Anafartalar Grup Komutanı olarak görev yapan, Mustafa Kemal’in “Anafartalar Kahramanı” olarak tarih sahnesinde yer aldığı bir savaştır.

Ne var ki; Almanya, Avusturya, Macaristan’ın oluşturduğu ve daha sonra Osmanlı ve Bulgaristan'ın katıldığı “İttifak Devletleri” bu savaşta yenik çıktılar.

Çanakkale Savaşı’nın bu savaşta en büyük etkisi;

İngiliz, Fransız donanmalarının Çanakkale ve İstanbul boğazlarından geçerek, Çarlık Rusya’sına silah, mühimmat ve erzak desteği sağlayamaması sonucu yaşanan “1917 Rus Devrimi” olmuştur.

Birinci Dünya Savaşı’nın bir diğer önemli yönü de; “Müslüman maskesi” ile Arabistan’da ajanlık yapan İngiliz casusu Lawrens’in Mekke Şerifi Hüseyin’i ikna ederek, Arapları emperyalist Büyük Britanya’nın yanında Osmanlı’ya karşı savaştırmasıdır!

Bu olay, “Hilafet ve Halife” kimliği ile Müslüman ülkelerin “BİRLİK” olamayacaklarının somut bir kanıtıdır! !

İşte, bugünün Müslüman Arap ülkelerinin durumu!

Ülke yöneticileri, ABD ve İngiltere’nin kulu kölesi durumundalar!

Servetleri bu ülkelerde saklanıyor! Bu koşullarda “HİLAFET” hayali kurmak başlı başına GAFLET örneğidir!

Çünkü, ABD’nin “Büyük Ortadoğu Projesi” ni doğru algılayamayan Arap siyasetçiler, bu ülkelerde “egemen güç” olarak hüküm sürüyor ve emperyalizme uşaklık ediyorlar!

İnsanca ve onurluca yaşamanın tek koşulu; “Bilimin aydınlığında, ULUSAL kimliğimizi koruyarak, ülkemizi ve vatandaşlarımızı güçlü kılmak” olmalıdır.

Tarihimizde, büyük bir onur örneği olan Çanakkale Savaşları’nda, vatanları için canlarını feda eden tüm atalarımıza saygıyla…