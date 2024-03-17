Çelikle üretilen herdem yeşil ağaççık ve çalılar…

(ABELYA) Abalia flori bunda-koyu kırmızı renkli, sık dallanmaya müsait, otsu bir gövde yapısına sahip bir süs çalısıdır. Sürekli yeşil ve küçük yapılı yaprakları vardır. Bütün yaz boyunca küçük ve beyaz kokulu çiçekler açar. Organik maddesi zengin veya süzek, bol gübreli topraklardan hoşlanır. Ilıman bölgelerde yetiştirilir. Terbiye ve sistemine yatkın olup Park ve bahçelerde tek veya gruplar halinde kullanılabilir. Çelik ile üretilir.

(ABERON) Cestrum purpereum -yerden itibaren dik dallanan, her dem yeşil, sarı odunsu bir çalıdır. Gövdesi kırmızımtırak, yaprakların üst yüzeyi tüylü, geniş damarlıdır. Yaprak sapı direk gövdeye bağlıdır. Tek çiçek sapı üzerinde, salkım şeklinde ufak kırmızıtrak çiçekleri vardır. Yaz ve sonbahar aylarında çiçek açar. Aşırı soğuk olmayan bölgelerde Park ve bahçe tanzimlerinde gruplar halinde kullanılır. Çelik ile üretilir.

( ZAKKUM) Nerium oleander - yerden dik dallanan, genç sürgünleri yeşil ve tüysüz, dokularında sütlü bir sıvı bulunan otsu ve odunsu yapıda bir süs çalısıdır. İnce, uzun üst yüzü koyu yeşil, alt yüzü mat yapraklara sahiptir. Haziran,Ekim ayları arasında şemsiye veya salkım şeklinde yalın kat kirli beyaz, pembe ve katmerli kırmızı renkli çiçek açar. Daha sonra siyah renkli meyve yapar. Park ve bahçelerde gruplar halinde kullanılır. Deniz rüzgarlarına da karşıda dayanıklıdır. Çelikle üretilir.

( BODUR PİTOSPORUM) Pitosporum tobira nanum -oldukça parlak koyu yeşil renkli yapraklara sahip, düzenli bir yapı ve gelişme gösteren çalı formunda bir bitkidir. Deniz kenarlarında tuzdan etkilenmez. Nisan Haziran ayları arasında hoş kokulu ve salkım şeklinde sarımtırak beyaz renkli çiçek açar. Organik maddesi zengin ve süzek topraklarda çok çabuk gelişir. Park ve bahçe düzenlemelerinde genellikle grup halinde kullanılır. Çelik ile üretilir. Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere saygılar sunarım.